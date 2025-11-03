Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người cha

Hộp phấn 21 năm giữa Hữu Châu và Lương Thế Thành GĐXH - Hơn 21 năm qua, Lương Thế Thành vẫn giữ hộp phấn má hồng được nghệ sĩ Hữu Châu tặng thuở mới vào nghề, kỷ vật nhỏ nhưng chứa đựng tình đồng nghiệp sâu nặng.

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" vừa tung loạt character poster, hé lộ dàn diễn viên đông đảo.

Ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) dường như là nhân vật trung tâm của những mâu thuẫn từng được hé lộ qua teaser trailer đã xuất hiện trong poster với vẻ buồn bã thẫn thờ. Sự cô đơn, khắc khổ của người cha đơn thân hiện rõ trong dáng vẻ đầy tâm sự của ông. Dòng chữ "Mày về đây cưới vợ cho cha!" vừa có vẻ gia trưởng gay gắt, vừa mang ý năn nỉ đầy bất lực. Không rõ "cưới vợ cho cha" trong câu này của ông Sáu hàm ý là ai cưới vợ đây?

NSƯT Hữu Châu vào vai người cha cô đơn, gia trưởng.

Nếu như người cha mang đầy vẻ lo lắng, khắc khổ thì Út Tửng (Trương Minh Thảo) lại có vẻ hồn nhiên, vui vẻ hơn cha trong poster. Anh mặc quần áo đơn giản, ngồi trên chiếc xe máy cũ và vác trên vai cành dừa trông rất giống loại trang trí cổng cưới quen thuộc ở miền Tây. Hình ảnh này dường như thể hiện rằng, bản thân chuyện cưới xin không quá áp lực đối với anh mà chỉ là mong muốn của anh trái ngược với cha mà thôi. Nhất là khi poster của nhân vật này đi kèm với dòng chữ "Cha đặt đâu, con trốn đó!" Liệu Út Tửng sẽ khiến cha đau đầu đến mức nào trong "Cưới vợ cho cha" đây?

Trong cả trailer và poster, bà Hai Hành đều mang vẻ hồn nhiên, vui vẻ. Với dòng chữ "Cần mối nào, tui lo cho mối đó!" và tấm bảng kín những bức hình cùng sợi chỉ nối lại với nhau, khán giả đoán được trong "Cưới vợ cho cha", bà có nghề mai mối. Vậy liệu bà đã chắp nối cho mối duyên nào cho Út Tửng, là cô Thắm nết na cùng xóm, hay Kiều Trang sắc sảo vẫn chưa rõ mối liên hệ với các nhân vật còn lại của phim. Và liệu chính mối duyên lỡ dở của bà và ông Sáu Sếu có được nối lại bởi bàn tay mai mối nào đó hay không?

"Nàng dâu tin đồn" Thắm (Syni Trang) xuất hiện trong poster với vẻ u buồn pha lẫn chút lo lắng. Cô đứng sau tấm rèm hạt quen thuộc, vén rèm nhìn ra xa xăm. Dòng chữ "Cha ơi hãy gả con xa!" càng khiến khán giả thêm suy đoán. Thắm đã từng xuất hiện cùng Út Tửng trong trang phục cưới ở teaser poster, nhưng tại sao bây giờ lại có mong muốn được gả đi xa? Phải chăng mối quan hệ của cô và Út Tửng có điều gì trục trặc, hay vốn dĩ từ đầu đã không như tưởng tượng của người xem?

Diễn viên Đình Khang.

Vai Khang Khùng là vai diễn thứ 3 của Đình Khang trong năm 2025, lần này đã khác hẳn hình tượng người lính ở "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không". Từ teaser trailer đến poster, Khang Khùng đều có vẻ rất… khùng khi luôn xuất hiện ngụp lặn trên sông và bắt cá bằng miệng. Có vẻ nhân vật cũng là một người rất nhiệt tình, hăng hái, thích giúp đỡ người xung quanh - những đặc điểm rất đậm chất người miền Tây sông nước. Vì ngoài hình ảnh bám ghe bắt cá, poster của nhân vật còn kèm dòng chữ "Ai kêu tui đó có tui đây!". Chắc hẳn đây sẽ là một nhân vật rất thú vị và mang lại tiếng cười khi phim công chiếu.

Từ teaser trailer, nhân vật Tám Tèo (Kim Hải) có lẽ đã không gây được ấn tượng tốt với người xem, khi luôn xuất hiện với vẻ bất cần, bị vợ đuổi đánh vì ham mê đá gà. Trong poster, nhân vật cũng đang cầm trên tay một con gà chọi nhưng đã bị vặt hết lông cùng vẻ mặt mếu máo đầy đau khổ. Phải chăng đó là một hình phạt nặng tay mà vợ anh dành cho người chồng lông bông và ham mê cờ bạc? Tuy vậy, dòng chữ "Đá hết hôm nay nữa thôi" đi kèm poster cũng dường như hé lộ, rằng để "bad boy" quay đầu có lẽ không đơn giản đến vậy.

Lúa (Leona Khánh Tiên) dường như là điển hình của một người phụ nữ tảo tần vì gia đình của miền quê. Từ teaser trailer đến poster, cô luôn mặc đồ bộ, khoác áo khoác mỏng và đi dép lê - một vẻ ngoài rất đặc trưng của những người vợ, người mẹ miền Tây. Trong poster, nhân vật đang giữ trong tay một chú gà trống - có vẻ là gà đá của người chồng ham chơi, kèm dòng chữ "Khổ nhiêu đó chưa đủ hả?". Dù nhân vật mang biểu cảm khá "đanh đá" với cái nhếch mép, khán giả vẫn cảm nhận được sự vất vả, gồng gánh toát lên từ cô. Không biết anh chồng ham chơi sẽ "báo" cô thế nào trong "Cưới vợ cho cha" đây?.

Nhân vật Kiều Trang (Thuý Diễm) chưa xuất hiện ở teaser trailer, nhưng dường như vẫn là một nhân vật quan trọng của mạch phim, nhất là sau khi đoàn phim tung ra bộ ảnh cưới của Út Tửng và Kiều Trang với "vàng đeo đỏ cổ". Trong poster, cô vận trang phục cưới màu hồng tươi sáng và bưng mâm lễ trước bàn thờ má của Út Tửng. Rõ ràng, mối quan hệ của cô và Út Tửng phải rất khăng khít. Tuy nhiên dòng chữ "Quá khứ đó, tôi không chối được" lại khiến người xem thắc mắc, hồ nghi rất nhiều. Liệu câu chuyện "quá khứ" đó có phải là lí do khiến Út Tửng một mực từ chối yêu cầu lấy vợ của cha mà không có một lời giải thích nào hay không?