Đón gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc rét đậm kéo dài?

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay (25/11), bộ phận không khí lạnh sẽ tràn về nước ta.

Khối không khí lạnh đi thẳng theo hướng Bắc Nam nên thời tiết miền Bắc sẽ ảnh hưởng rõ rệt. Vùng núi Bắc Bộ như: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn là nơi đón gió lạnh đầu tiên từ chiều nay. Nhiệt độ giảm khoảng 5 độ so với chiều hôm qua xuống dưới 20 độ.

Đến đêm và sáng 26/11 không khí lạnh dồn xuống sâu hơn vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội hạ nhiệt dưới 23 độ, kèm theo gió Đông Bắc mạnh cấp 3-5. Thời tiết lạnh cả ngày.

Cùng với lạnh, Bắc Bộ duy trì tiết trời hanh khô trong 10 ngày tới với độ ẩm thấp nhất 45-55%.

Trái với tiết trời lạnh khô tại Bắc Bộ, thời tiết tại Trung Bộ tiếp tục có mưa dông. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào mùa khô. Trời ít mưa và nắng nhiều. Nam Bộ nóng rõ vào buổi trưa và chiều nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32-35 độ. Tây Nguyên mức nhiệt dịu hơn nhiệt độ từ 26-32 độ.

Từ đêm nay không khí lạnh tràn về nước ta, thời tiết miền Bắc rét đậm. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, từ tối và đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 189 US AQI, chất lượng không khí ở mức không lành mạnh. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 22 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) nên hạn chế hoạt động ngoài trời để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, từ gấn sáng gió mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.