Dọn vệ sinh đúng cách: Hạn chế vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe gia đình
Vi khuẩn có thể ẩn nấp khắp nơi ngay chính trong ngôi nhà của mỗi gia đình, nhất là trong nhà vệ sinh. Việc vệ sinh đúng cách sẽ giúp các gia đình duy trì không gian sống sạch sẽ và bảo vệ sức khỏe của mỗi người.
Nhà vệ sinh – có thật sự vệ sinh?
Trong không gian sinh hoạt, nhà vệ sinh là nơi có mật độ vi khuẩn cao. Môi trường ẩm, nhiệt độ ổn định cùng vết bẩn hữu cơ tạo điều kiện lý tưởng cho các chủng như E.coli, Salmonella hay Staphylococcus aureus phát triển.
Nhiều gia đình có thói quen dọn vệ sinh một lần mỗi tuần. Dù thường xuyên dọn dẹp, nhưng trên thực tế, "bồn cầu trông sạch" không đồng nghĩa là sạch, bởi hàng tỷ vi khuẩn không nhìn thấy được bằng mất thường, trên các bề mặt trong nhà vệ sinh, vẫn liên tục sinh sôi nảy nở. Và đáng ngại hơn: chúng không ở yên trong bồn cầu.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra: chỉ sau 20 phút, vi khuẩn đã có thể nhân lên với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh đó, thói quen xả nước mà không đậy nắp tạo ra hiện tượng "toilet plume" – các giọt nước li ti mang theo vi khuẩn bắn lên không khí cao đến tầm mắt của người sử dụng.
Với nhiều gia đình Việt, nhà vệ sinh còn là không gian để khăn tắm, khăn mặt, lược, máy rửa mặt, mỹ phẩm trang điểm… Những giọt bắn mang theo mầm bệnh có thể bám vào các vật dụng này và tồn tại từ vài giờ tới vài ngày, khiến cơ thể chúng ta tiếp xúc trực tiếp mỗi khi sử dụng. Dần dần những vật dụng này vô tình trở thành "nơi trú ẩn" của vi khuẩn. Nếu không khắc phục sớm, chúng có thể lây lan và tăng lên rất nhanh, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh đường hô hấp, tiêu hoá… cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sống của cả gia đình.
Bạn có bao giờ tự hỏi: Vì sao bước ra khỏi phòng tắm, dù biết là đã sạch sẽ nhưng vẫn thấy "không đúng"? Lý do có thể nằm ở hàng tỷ vi khuẩn luôn tồn tại và sinh sôi nảy nở trong nhà vệ sinh mà mắt thường không nhìn thấy được.
Theo các chuyên gia, vệ sinh nhà tắm bằng nước thôi là chưa đủ. Nước sạch hay nước lau sàn chỉ loại bỏ lớp bụi bẩn nhìn thấy được, nhưng không thể tiêu diệt vi khuẩn, vi nấm và virus tồn tại trong các khe, mép và ngóc ngách của nhà vệ sinh. Vì thế các gia đình nên lựa chọn sản phẩm tẩy rửa bồn cầu chuyên dụng để tiêu diệt vi khuẩn một cách hiệu quả và an toàn.
Việc dọn nhà vệ sinh mỗi ngày, có thể không tốn công như bạn nghĩ, thậm chí nhanh và dễ dàng hơn việc để lại cuối tuần mới dọn. Dọn vệ sinh từng chút mỗi ngày sẽ biến việc vệ sinh trở thành một thói quen nhẹ nhàng chỉ như thêm một bước nhỏ trong chu trình chăm sóc cá nhân mỗi ngày.
Để bảo vệ sức khỏe gia đình và duy trì nhà vệ sinh thực sự vệ sinh, hãy biến việc vệ sinh hàng ngày thành một thói quen nhỏ – đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lớn.
Khăn tắm và bàn chải đánh răng – vật dụng cá nhân dễ nhiễm khuẩn
Khăn tắm và bàn chải đánh răng thường được đặt trong phòng tắm, nơi ẩm thấp và có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn qua không khí, nhất là sau khi xả nước bồn cầu. Giải pháp là treo khăn ở nơi khô ráo, thay khăn định kỳ, còn bàn chải đánh răng nên để cách xa bồn cầu ít nhất 1 mét hoặc đậy nắp trước khi xả nước. Người dùng cũng có thể ngâm bàn chải định kỳ trong nước ấm để khử khuẩn.
Giữ nhà sạch khuẩn – chìa khóa cho cuộc sống an toàn
Vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tác hại của chúng lại hiện hữu trong từng hơi thở, từng bữa ăn, giấc ngủ. Duy trì thói quen vệ sinh hằng ngày, cọ rửa bồn cầu đúng cách và lựa chọn sản phẩm diệt khuẩn đáng tin cậy như Vim là cách thiết thực để mỗi gia đình bảo vệ sức khỏe và duy trì tổ ấm sạch khuẩn, an toàn.
Một ngôi nhà sạch không chỉ là nơi sáng bóng bên ngoài, mà còn là không gian trong lành, lành mạnh từ bên trong – nơi mọi người có thể an tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
Vim Việt Nam
