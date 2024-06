Đồng Nai: Bất ngờ mức phụ cấp hàng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Nghệ An: Mức hỗ trợ hàng thàng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp được nhận GĐXH - Tại Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVIII vừa thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai thông tin, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí ở ấp, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn. Mỗi ấp, khu phố thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi Tổ có 1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và các Tổ viên.

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở căn cứ vào số lượng dân cư sinh sống tại địa bàn ấp, khu phố (bao gồm cả thường trú, tạm trú), cụ thể:

Tại ấp, khu phố có số lượng dân cư dưới 3000 người, bố trí mỗi Tổ tối đa 3 thành viên.

Tại ấp, khu phố có số lượng dân cư từ 3000 người đến dưới 5000 người, bố trí Tổ tối đa 5 thành viên.

Tại ấp, khu phố có số lượng dân cư từ 5000 người đến dưới 7000 người, bố trí Tổ tối đa 7 thành viên.

Tại ấp, khu phố có số lượng dân cư trên 7000 người, bố trí Tổ tối đa 9 thành viên.

Mức phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng

Tỉnh Đồng Nai dự kiến mức phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:

Mức phụ cấp hàng tháng: Tổ trưởng hưởng 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổ phó hưởng 2.700.000 đồng/người/tháng. Tổ viên hưởng 2.400.000 đồng/người/tháng.

Ngoài ra, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự còn được hỗ trợ theo trình độ đào tạo: Đại học hưởng 1.500.000 đồng/người/tháng. Cao đẳng hưởng 1.200.000 đồng/người/tháng. Trung cấp hưởng 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đồng Nai dự kiến mức phụ cấp, hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh minh họa

Khi có quyết định triệu tập của Chủ tịch UBND xã để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự hoặc tuần tra ban đêm theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt (tính từ 22h đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau) thì được hỗ trợ 60.000 đồng/người/đêm, nhưng không quá 15 đêm/người/tháng.

Hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/1 người/1 ngày, nhưng không quá 15 ngày trong 1 tháng.

Hỗ trợ tiền thâm niên: Trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hỗ trợ 70.000 đồng/tháng, mỗi năm tiếp theo tăng thêm 7.000 đồng/tháng.

Khi thực hiện nhiệm vụ trong các ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết (không được bố trí nghỉ bù) được hỗ trợ như sau: (Mức phụ cấp hàng tháng + mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo)/30 ngày x 200%. Tổng số ngày làm việc ngoài giờ không quá 30% số ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết trong một năm.

Hàng tháng được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức 22% theo chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Chính phủ.

Hàng năm được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế theo đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Chế độ hỗ trợ thai sản

Trong thời gian nghỉ thai sản được hỗ trợ bằng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng.

Thời gian để tính chế độ: Thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian nghỉ thai sản vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Hỗ trợ thôi việc

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nghỉ việc được cấp có thẩm quyền quyết định cho thôi việc thì được hỗ trợ 1 lần, cụ thể như sau:

Trường hợp có thời gian công tác trên 5 năm, được hỗ trợ 1 lần theo chế độ mỗi năm công tác bằng một tháng phụ cấp đang hưởng.

Trường hợp có thời gian công tác dưới 5 năm, được hỗ trợ 1 lần theo chế độ, mỗi năm công tác bằng ½ tháng mức phụ cấp đang hưởng.

Các trường hợp tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố khi nghỉ việc, mốc thời gian để tính chế độ thôi việc được tính từ khi có quyết định tuyển dụng vào lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố.

Quy định này không áp dụng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.