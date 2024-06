Phú Thọ: Mức hỗ trợ hàng thàng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sắp được nhận

Hòa Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được GĐXH - Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình thông tin chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên cũng như các chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, tại kỳ họp chuyên đề thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết "Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ" và "Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ".

Cụ thể, theo Nghị quyết về "Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ", số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

Đối với khu dân cư thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mỗi khu dân cư thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 3 thành viên. Với khu dân cư từ 350 hộ gia đình trở lên cứ tăng thêm đủ 1/2 số lượng của 350 hộ gia đình thì được tăng thêm 1 thành viên.

Đối với khu dân cư thuộc các phường trên địa bàn tỉnh, mỗi khu dân cư thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 3 thành viên. Với khu dân cư từ 500 hộ gia đình trở lên, cứ tăng thêm đủ 1/3 số lượng của 500 hộ gia đình thì được tăng thêm 1 thành viên.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ thành lập 2.328 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với khoảng 7.000 thành viên.

Phú Thọ thông qua mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa

Trong khi đó, theo Nghị quyết về "Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ", mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

Tổ trưởng được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng là 1.100.000 đồng.

Tổ phó được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng là 1.050.000 đồng.

Tổ viên được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng là 1.000.000 đồng.

Với việc 2 Nghị quyết được thông qua giúp các thành viên tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở yên tâm công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác, đồng thời phát huy tốt nhất vai trò là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".