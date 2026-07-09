Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổi

Đầu tiên là căn hộ chung cư cao cấp hiện tại gia đình anh đang ở có diện tích 140m2. Căn chung cư này tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội. Sau đó là biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích 600m2 ở Hòa Bình cũ nay là Phú Thọ. Nơi đây được xem là ngôi nhà "chữa lành" cho gia đình anh và cũng là nơi nam diễn viên tổ chức các bữa tiệc chào đón bạn bè. Cách đây ít lâu, nam diễn viên lại nhận một căn biệt thự liền kề cao cấp có giá vài chục tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội.