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Vợ Mạnh Trường gây sốt với bức ảnh khi 19 tuổi

Thứ năm, 09:14 09/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Mới đây, Mạnh Trường đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm từ thời anh 19 tuổi trong chuyến du lịch cùng vợ. Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là nhan sắc của bà xã anh.

Vợ Mạnh Trường ở tuổi 19 gây chú ý - Ảnh 1.Con trai Mạnh Trường mới 10 tuổi đã lớn phổng phao, mặc vừa áo của bố

GĐXH - Bé Bon - con trai của Mạnh Trường, khiến khán giả bất ngờ khi mới 10 tuổi đã mặc vừa áo của bố.

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 1.

Mạnh Trường mới đây đăng tải bức ảnh chụp cùng vợ - Phương Phạm - trong chuyến du lịch khi cả hai mới 19 tuổi. Nhan sắc của Phương Phạm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. 

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 2.

Được biết, nam diễn viên tuổi Sửu lập gia đình từ 23 tuổi với bạn gái cùng lớp. Ai là fan và theo dõi trang cá nhân của Mạnh Trường sẽ thấy cuộc sống của anh vô cùng viên mãn, hạnh phúc. 

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 3.

Nhờ có vợ đẹp chu toàn nên Mạnh Trường sau bao nhiêu năm cống hiến cho nghệ thuật, anh có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 4.

Đầu tiên là căn hộ chung cư cao cấp hiện tại gia đình anh đang ở có diện tích 140m2. Căn chung cư này tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội. Sau đó là biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích 600m2 ở Hòa Bình cũ nay là Phú Thọ. Nơi đây được xem là ngôi nhà "chữa lành" cho gia đình anh và cũng là nơi nam diễn viên tổ chức các bữa tiệc chào đón bạn bè. Cách đây ít lâu, nam diễn viên lại nhận một căn biệt thự liền kề cao cấp có giá vài chục tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội.

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 5.

Không chỉ có cơ ngơi nhà cửa, đời sống tinh thần của Mạnh Trường và gia đình cũng rất tốt. Anh thường đưa vợ con đi du lịch trong và ngoài nước với chi phí đắt đỏ.

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 6.

Có thể nói ở tuổi 40, cuộc sống của Mạnh Trường trọn vẹn cả sự nghiệp lẫn đời tư. Tuy nhiên anh vẫn nỗ lực cố gắng vì vợ là khán giả khó tính. 

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 7.

Anh tiết lộ với VTV: "Vợ tôi là một trong những khán giả rất khó tính, phân đoạn nào tôi làm mà vợ khen thì ít lắm, không nhiều đâu".

Nhan sắc vợ Mạnh Trường năm 19 tuổi gây chú ý - Ảnh 8.

Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Mạnh Trường và gia đình đều mang đến nguồn năng lượng tích cực về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm cúng.

Mạnh Trường sinh năm 1985, nổi tiếng với khán giả của VFC qua các phim gây sốt như: Bí mật tam giác vàng, Hoa nở trái mùa, Zippo, Mù tạt và Em, Tuổi thanh xuân 2, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Hương vị tình thân, Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian, Lằn ranh, Bước chân vào đời...

Vợ Mạnh Trường ở tuổi 19 gây chú ý - Ảnh 10.CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) ghen khi Thương (Quỳnh Kool) có người theo đuổi

GĐXH - Trần Lâm bộc lộ rõ sự ghen tuông khi Thương có người theo đuổi, đồng thời không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô.

 

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