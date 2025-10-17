Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'
GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.
Hai ca sĩ Đinh Tiến Đạt và Tăng Duy Tân là những người nhập vai trong chặng cuối "Chiến sĩ quả cảm", với những nhiệm vụ đặc biệt và quy mô "khủng" trong cách tái hiệu đại án. Theo Ekip thực hiện chương trình, chặng cuối cùng của mùa 1 về chuyên án Lóng Luông (từ tập 13 đến tập 15).
Đây là đại án đặc biệt nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận cả nước, được tái hiện qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ Công an nhân dân. Họ sẽ cùng lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động... tham gia chuyên án truy bắt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm cố thủ trong căn nhà tại Lóng Luông, tỉnh Sơn La.
Chia sẻ với Thời báo VTV, Đinh Tiến Đạt cho biết, anh đã theo dõi "Chiến sĩ quả cảm" từ ngày đầu lên sóng và đã chờ đợi cơ hội phù hợp để được tham gia. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị và nhập vai trong những tập đặc biệt về đại án, Đinh Tiến Đạt hé lộ: "Tính chất của chương trình đòi hỏi sự nghiêm túc, nỗ lực và tập trung cao độ của các nghệ sĩ. Nhưng mức độ khó khăn nguy hiểm thì không thể nào so sánh được với thực tế".
Khá trùng hợp với nam ca sĩ khi thời điểm gia nhập Chiến sĩ quả cảm cũng là lúc anh đang đẩy mạnh chuỗi sự kiện ghi dấu 30 năm hoạt động nghệ thuật. Từ một vũ công, rapper thế hệ đầu tiên, sau một thời gian "ở ẩn", Đinh Tiến Đạt đang trở lại sôi động, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày với lịch trình luyện thanh, tập nhảy... để đa dạng hình ảnh của mình.
Nhìn lại những bước thay đổi ngoại mục của mình khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như "Anh trai vượt ngàn chông gai" và mới nhất là "Chiến sĩ quả cảm", Đinh Tiến Đạt cho rằng, ý nghĩa lớn nhất với anh là đã khám phá được nhiều hơn năng lực của mình, bung tỏa hết năng lượng, có được cái nhìn đa dạng hơn về nghệ thuật, về cuộc sống.
Nam nghệ sĩ cũng trân trọng những trải nghiệm đặc biệt, quý giá mà mình may mắn có được để một lần nữa thổi bùng lên những đam mê, khát khao cống hiến trong chặng đường tiếp theo.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...
Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì ViễnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.
Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.
'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lýXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.