Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Hai ca sĩ Đinh Tiến Đạt và Tăng Duy Tân là những người nhập vai trong chặng cuối "Chiến sĩ quả cảm", với những nhiệm vụ đặc biệt và quy mô "khủng" trong cách tái hiệu đại án. Theo Ekip thực hiện chương trình, chặng cuối cùng của mùa 1 về chuyên án Lóng Luông (từ tập 13 đến tập 15).

Đây là đại án đặc biệt nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận cả nước, được tái hiện qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ Công an nhân dân. Họ sẽ cùng lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động... tham gia chuyên án truy bắt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm cố thủ trong căn nhà tại Lóng Luông, tỉnh Sơn La.

Đinh Tiến Đạt trong chương trình Chiến sĩ quả cảm (Ảnh: Chương trình cung cấp)

Chia sẻ với Thời báo VTV, Đinh Tiến Đạt cho biết, anh đã theo dõi "Chiến sĩ quả cảm" từ ngày đầu lên sóng và đã chờ đợi cơ hội phù hợp để được tham gia. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị và nhập vai trong những tập đặc biệt về đại án, Đinh Tiến Đạt hé lộ: "Tính chất của chương trình đòi hỏi sự nghiêm túc, nỗ lực và tập trung cao độ của các nghệ sĩ. Nhưng mức độ khó khăn nguy hiểm thì không thể nào so sánh được với thực tế".

Khá trùng hợp với nam ca sĩ khi thời điểm gia nhập Chiến sĩ quả cảm cũng là lúc anh đang đẩy mạnh chuỗi sự kiện ghi dấu 30 năm hoạt động nghệ thuật. Từ một vũ công, rapper thế hệ đầu tiên, sau một thời gian "ở ẩn", Đinh Tiến Đạt đang trở lại sôi động, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày với lịch trình luyện thanh, tập nhảy... để đa dạng hình ảnh của mình.

Đinh Tiến Đạt tái xuất sau một thời gian "ở ẩn". Ảnh VTV

Nhìn lại những bước thay đổi ngoại mục của mình khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như "Anh trai vượt ngàn chông gai" và mới nhất là "Chiến sĩ quả cảm", Đinh Tiến Đạt cho rằng, ý nghĩa lớn nhất với anh là đã khám phá được nhiều hơn năng lực của mình, bung tỏa hết năng lượng, có được cái nhìn đa dạng hơn về nghệ thuật, về cuộc sống.

Nam nghệ sĩ cũng trân trọng những trải nghiệm đặc biệt, quý giá mà mình may mắn có được để một lần nữa thổi bùng lên những đam mê, khát khao cống hiến trong chặng đường tiếp theo.

