Không thể tin nổi, ở tuổi trung niên, Hồng Đào - Việt Hương 'lột xác' thành fashionista sang chảnh

Diện mạo gây sốc ở tuổi trung niên của Hồng Đào - Việt Hương GĐXH - Hồng Đào - Việt Hương ở tuổi trung niên nhưng lại giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp khiến khán giả ngỡ ngàng. Trong phim, họ là bà ngoại, ở đời thực cặp đôi lại hợp nhau ở điểm chung cùng có con gái.

Sau khi cùng góp mặt trong bộ phim điện ảnh "Cục vàng của ngoại", hai nghệ sĩ kỳ cựu Việt Hương và Hồng Đào tiếp tục gây chú ý khi tung ra bộ ảnh thời trang mang tên "Bà Thơ". Bộ ảnh là lời chào vui nhộn, tươi mới của hai nghệ sĩ sau dự án điện ảnh chung, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan và phong thái duyên dáng của phụ nữ trung niên trong thời hiện đại.

Nếu "Cục vàng của ngoại" mang đến cho người xem những tiếng cười và thông điệp ấm áp về tình thân, thì bộ ảnh "Bà Thơ" lại là phần tiếp nối tinh thần tươi vui, dí dỏm và tràn đầy năng lượng sống của hai nghệ sĩ, nhưng được thể hiện dưới một lăng kính thời trang nghệ thuật đầy sắc màu.

Hình ảnh đặc sắc của 2 nghệ sĩ Hồng Đào - Việt Hương.

Bộ ảnh được thực hiện trong bối cảnh mô phỏng không gian tiệc trà châu Âu cổ điển, nơi những chiếc bàn phủ khăn pastel, ly tách sứ, hoa tươi, bánh ngọt và champagne cùng tạo nên bức tranh tinh tế, ngọt ngào.

Trong khung cảnh ấy, Việt Hương và Hồng Đào hóa thân thành hai "quý bà" hiện đại, thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần dí dỏm khi hai nghệ sĩ gạo cội diện váy hoa pastel ánh kim được thiết kế riêng, tôn dáng và phù hợp với phong cách cổ điển mà vẫn giữ được nét trẻ trung. Các phụ kiện như găng tay ren, chuỗi ngọc trai, kính râm màu hồng và khăn lụa góp phần hoàn thiện hình ảnh của hai "bà thơ" vừa cổ điển, vừa thời thượng.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở thần thái tự nhiên và tương tác ăn ý giữa hai nghệ sĩ. Từng cử chỉ, ánh nhìn, nụ cười và biểu cảm hóm hỉnh của họ mang đến cảm giác thân thiện, gần gũi như hai người bạn lâu năm đang cùng nhau tận hưởng buổi trà chiều đầy tiếng cười.

Nếu Việt Hương thể hiện nét "bà thơ" tinh nghịch, hoạt bát thì Hồng Đào lại mang vẻ quý phái dịu dàng nhưng không kém phần hài hước. Sự kết hợp ấy tạo nên tổng thể cân bằng đúng với phong cách của cả hai trong "Cục vàng của ngoại".

Một chi tiết đáng yêu khác là sự xuất hiện của "cục vàng" chú chó nhỏ trong bộ ảnh, vừa là điểm nhấn thị giác vừa gợi liên tưởng đến hình tượng trung tâm trong bộ phim cùng tên. "Đạo cụ" này cũng là "cục vàng" của "ngoại" Việt Hương ở ngoài. Chị đi đâu cũng thường đưa theo.

Việt Hương khoe sắc vóc quý phái sang chảnh.

Không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh thời trang, "Bà Thơ" còn là thông điệp về năng lượng sống tích cực, niềm vui và sự tự tin của người phụ nữ ở mọi độ tuổi. Hai nghệ sĩ chia sẻ, họ mong muốn hình ảnh này sẽ khơi gợi tinh thần yêu đời, khuyến khích phụ nữ "dù ở lứa tuổi nào cũng có thể rạng rỡ, tươi trẻ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng".

Bộ ảnh "Bà Thơ" được thực hiện ngay sau khi hai nghệ sĩ hoàn tất bộ phim điện ảnh ăn khách "Cục vàng của ngoại", tác phẩm đạt hơn 60 tỷ sau hơn 1 tuần công chiếu và tạo hiệu ứng tích cực nhờ câu chuyện nhân văn cùng màn tái hợp của hai tên tuổi lớn: Việt Hương và Hồng Đào cùng dàn diễn viên như Lê Khánh, Tuấn Khải, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Panda Hoàng Anh, Thư Đan...

Có thể nói, sau bộ phim điện ảnh Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại đánh dấu một trong những lần hiếm hoi hai nghệ sĩ gạo cội cùng đứng chung trong một dự án điện ảnh. Cả hai mang đến lối diễn tinh tế, tung hứng duyên dáng, khiến bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ Hồng Đào "hack tuổi".

Chính vì vậy, bộ ảnh "Bà Thơ" ra đời như một món quà hậu phim nhẹ nhàng, nữ tính, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, dí dỏm đã làm nên thương hiệu của cặp đôi.

Nếu trên màn ảnh, họ khiến người xem cười rồi rơi nước mắt thì qua ống kính nhiếp ảnh, hai nghệ sĩ lại tiếp tục chinh phục công chúng bằng thần thái, phong cách và năng lượng sống tích cực.

Từ phim đến ảnh, từ tiếng cười đến tinh thần thời trang, Việt Hương và Hồng Đào đang chứng minh rằng người nghệ sĩ thật sự không có tuổi chỉ có đam mê và năng lượng là luôn trẻ mãi.