Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia tổ chức đám cưới ở đâu, thời gian nào?

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa GĐXH - Á hậu Phương Nhi mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao thông tin sắp tổ chức hôn lễ. Thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng cũng vẫn khiến khán giả hoài niệm những bức ảnh viral khi Phương Nhi diện áo cưới.

Á hậu Phương Nhi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Thanh Hóa với thiếu gia họ Phạm. Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin người đẹp xứ Thanh sắp làm hôn lễ với chồng thiếu gia.

Và mới đây, mạng xã hội lại chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia. Theo đó, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 22-23/1 tại Nha Trang. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong không gian kín đáo, riêng tư, chỉ bạn bè, những người thân thiết góp mặt. Quan khách sẽ có thời gian nghỉ dưỡng kết hợp với chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Rò rỉ thiệp mời đám cưới Á hậu Phương Nhi.

Địa điểm tổ chức hôn lễ sẽ được diễn ra tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.

Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của người đẹp còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1. Đây dự sẽ là hoạt động thú vị, mới lạ khiến khách mời và hội "ăn cưới online" phải mong chờ.

Hình ảnh cô dâu chú rể trong lễ ăn hỏi ở Thanh Hóa.

Trước đó, cặp đôi cũng tổ chức lễ ăn hỏi truyền thống tại Thanh Hóa - quê nhà cô dâu. Từ khi kết duyên cùng chàng thiếu gia họ Phạm, Á hậu Phương Nhi có cuộc sống rất kín tiếng. Cô chỉ xuất hiện tại một số sự kiện của gia đình chồng. Người đẹp đã không còn dùng mạng xã hội.

Á hậu Phương Nhi được khán giả biết đến khi đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong cuộc thi năm ấy, cô là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và lọt vào top 15 chung cuộc. Người đẹp xứ Thanh cao 1m70, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.



