Động thái đầu tiên của Quế Anh sau khi 'trắng tay' tại Miss Grand International 2024

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2024 khép lại với chiến thắng của đại diện Ấn Độ là Rachel Gupta.

Về phần đại diện Việt Nam, người đẹp Võ Lê Quế Anh "trắng tay" tại cuộc thi khi không giành được bất kỳ giải phụ nào và trượt top 20 chung cuộc. Đây là kết quả đáng tiếc nhất trong 8 năm liên tiếp, bởi trước đó đại diện Việt Nam luôn duy trì chuỗi thành tích ấn tượng, bắt đầu từ mùa giải Miss Grand International 2016. Đặc biệt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Miss Grand International 2021.

Ngay sau đêm chung kết Miss Grand International 2024, Quế Anh đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Cụ thể, người đẹp gốc Quảng Nam đăng tải bức ảnh chụp chung với người đẹp Ấn Độ Rachel Gupta trong thời điểm vừa nhập cuộc và gửi lời chúc mừng đến Tân Hoa hậu.

Quế Anh vẫn đăng bài chúc mừng Miss Grand International 2024 - Rachel Gupta.



Quế Anh lặng lẽ đứng phía sau Tân Miss Grand để chờ chúc mừng nàng hậu Ấn Độ giành vương miện.

Nhìn lại, ngay từ khi đăng quang trong nước, các kỹ năng của Quế Anh như trình diễn đến ứng xử hoặc giao tiếp ngoại ngữ của người đẹp cũng không quá nổi bật. Bên cạnh đó, điểm yếu lớn nhất của Quế Anh là không "được lòng" fan sắc đẹp trong nước, đồng nghĩa với việc cô không sở hữu lượng fan hùng hậu như các đàn chị đi trước. Bởi trong khuôn khổ Miss Grand International, sức ảnh hưởng của một người đẹp đối với công chúng được Chủ tịch Nawat xem là yếu tố tiên quyết để trao vương miện.

"Có thời điểm, sau khi hoạt động một ngày, tôi livestream giao lưu, chia sẻ với mọi người một chút, có vài lúc tôi có đọc phải các bình luận khá tiêu cực, tôi có buồn nhưng cố gắng giữ tâm lý ổn định nhất, lọc lại những gì mình đọc. Với những góp ý của khán giả, tôi vẫn sẽ lắng nghe để có những thay đổi phù hợp", Quế Anh từng tâm sự trước đêm chung kết.

Hình ảnh Quế Anh tại đêm chung kết Miss Grand International 2024.

Tổng kết lại thành tích của Quế Anh tại cuộc thi năm nay có thể gói gọn trong Top 10 Best In Swimsuit (Trình diễn áo tắm) do khán giả bình chọn, Top 14 phần thi Grand Voice Awards (Giọng hát) và ngoài ra cô không chiến thắng được bất kỳ hạng mục phụ nào.

Hé lộ dự định sau cuộc thi, trong vòng phỏng vấn kín Miss Grand International, Quế Anh cho biết cô mong muốn ra mắt thị trường âm nhạc Việt. "Tôi có khả năng tốt ở mảng hát và nhảy. Ước mơ của tôi là được trở thành ca sĩ. Sau khi kết thúc cuộc thi Miss Grand International, tôi chuẩn bị sẵn sàng ra mắt với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi nhận thấy thị trường giải trí ở Thái Lan đang phát triển rất tốt. Vì vậy, tôi nghĩ mình phù hợp Miss Grand International", Quế Anh chia sẻ.