Động thái pháp lý cứng rắn của Trường Giang trước những thông tin trên mạng xã hội

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GĐXH - Đạo diễn, diễn viên Trường Giang thông qua đơn vị đại diện pháp lý công bố kết quả làm việc với cơ quan chức năng về những thông tin trên mạng xã hội vừa qua.

Theo Tiền phong, ngày 9/11, Công ty Luật Hợp danh Minh Luật Sư (MinhLawyers) - đơn vị đại diện pháp lý theo ủy quyền của nghệ sĩ Trường Giang phát đi thông cáo báo chí về quá trình xử lý những thông tin mà phía nam nghệ sĩ xác định là sai sự thật, lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nghệ sĩ Trường Giang cũng chia sẻ lại thông cáo trên trang cá nhân.

Thông cáo được công bố sau thời gian Trường Giang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng, với nhiều thông tin và đồn đoán liên quan đến đời tư.

Theo đơn vị đại diện pháp lý, qua rà soát, đơn vị ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản, trang và kênh trên Threads, Facebook, TikTok, YouTube đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các nội dung bị phía nghệ sĩ cho là không đúng sự thật.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Giang, đơn vị đại diện đã thu thập tài liệu, lập vi bằng, củng cố chứng cứ và gửi văn bản đến các cơ quan chức năng, đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý những trường hợp vi phạm.

Về các bước pháp lý tiếp theo, phía Trường Giang không loại trừ khả năng khởi kiện dân sự để yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, đơn vị đại diện sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Động thái rắn của Trường Giang Trước thông tin sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Phía Trường Giang đồng thời khuyến nghị người sử dụng mạng xã hội thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Ảnh: TP

Vào tháng 9 vừa qua, đạo diễn, diễn viên Trường Giang đã thông báo trên trang cá nhân về việc tạm dừng đợt ghi hình trong một chương trình. Nam nghệ sĩ viết: "Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của “2 Ngày 1 Đêm”. Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm".

Trước đó, Trường Giang cũng có bài viết trên trang Facebook cá nhân khi trở thành tâm điểm bàn tán những ngày qua. Theo đó, nam danh hài chia sẻ về chuyện 20 năm trong nghề và cho biết hơn một tuần qua là dịp để anh nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, anh viết.

Động thái rắn của Trường Giang Trước thông tin sai sự thật trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang. Ảnh FBNV

Trường Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ mình suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Anh không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Anh cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong những chương trình cũ không bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng.

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GĐXH - Nguyễn Hùng đang có sự nghiệp thăng hoa cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, ít ai biết được rằng anh từng vất vả mưu sinh để theo đuổi nghệ thuật.

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