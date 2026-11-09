Thúy Ngân nói về chuyện tìm hiểu nhiều người cùng lúc trước khi kết hôn

Thúy Ngân 'bắt cá ba tay', yêu cùng lúc ba người đàn ông trên màn ảnh GĐXH - Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thúy Ngân trở lại với vai Yên trong phim "Bắt cá ba tay". Nhân vật của cô cùng lúc tìm hiểu ba người đàn ông, mở ra những tình huống dở khóc dở cười và đặt ra câu hỏi về cách lựa chọn tình yêu.

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thúy Ngân trở lại với điện ảnh qua vai Yên trong phim "Bắt cá ba tay" của đạo diễn Như Trang. Khác với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán mà khán giả từng thấy ở cô trong "Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu" (2023), lần này nữ diễn viên hóa thân thành một cô gái công sở đang đứng trước áp lực lập gia đình.

Yên liên tục gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Thay vì vội vàng lựa chọn một người để tiến tới hôn nhân, cô quyết định tìm hiểu cùng lúc ba người đàn ông do Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis đảm nhận. Mỗi người mang đến một màu sắc tình cảm khác nhau, khiến hành trình tìm kiếm người phù hợp của Yên trở nên nhiều tình huống bất ngờ.

Thúy Ngân và Steven Nguyễn trong phim "Bắt cá ba tay".

Đây cũng là vai diễn có màu sắc khá khác biệt trong sự nghiệp của Thúy Ngân. Nhân vật Yên đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện nhiều trạng thái tâm lý, từ trẻ trung, sôi nổi khi ở bên một người, chín chắn, ổn định khi gặp người khác đến nhẫn nhịn, chịu nhiều thiệt thòi trong một mối quan hệ.

Thúy Ngân cho biết, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật, đặt mình vào hoàn cảnh của Yên để hiểu vì sao một cô gái lại đưa ra lựa chọn như vậy. Điều nữ diễn viên quan tâm không chỉ là cách thể hiện một người phụ nữ cùng lúc có những mối quan hệ tình cảm với ba người đàn ông, mà còn là làm sao để khán giả hiểu được suy nghĩ phía sau quyết định ấy.

Theo Thúy Ngân, Yên không đơn thuần là cô gái thích trêu đùa tình cảm hay muốn có nhiều người theo đuổi. Cô đang nghiêm túc tìm hiểu những người có tính cách khác nhau để nhận ra bản thân thực sự cần gì trong một mối quan hệ lâu dài.

Thúy Ngân và Otis.

Nói về vai diễn có thể tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, Thúy Ngân cho rằng câu chuyện của Yên không quá xa lạ với cuộc sống. Mỗi người có thể gặp những kiểu người khác nhau ở từng giai đoạn trưởng thành. Có người xuất hiện khi chúng ta còn trẻ nhưng không thể đồng hành lâu dài. Có người mang đến tình yêu sâu đậm nhưng vì nhiều lý do lại không thể đi đến cuối cùng. Sau những trải nghiệm ấy, đôi khi điều chúng ta mong muốn chỉ là một mối quan hệ bình yên, nhẹ nhàng và đủ tin tưởng.

Nữ diễn viên nhìn nhận, phải trải qua những mối tình với nhiều màu sắc khác nhau, con người mới dần hiểu rõ bản thân cần gì và ai mới thực sự phù hợp. Đây cũng là điều khiến cô cảm thấy gần gũi với nhân vật Yên.

Thông qua bộ phim, Thúy Ngân mong những khán giả trẻ có thể nhìn thấy một phần câu chuyện của mình, đồng thời suy nghĩ nhiều hơn về cách lựa chọn và ứng xử trong tình yêu. Theo cô, việc tìm hiểu nhiều người cùng lúc không nhất thiết là điều xấu, nhưng điều quan trọng nằm ở sự minh bạch và trách nhiệm với cảm xúc của những người liên quan.

Nữ diễn viên cho rằng một người có thể chưa xác định được ai là lựa chọn cuối cùng, nhưng không nên khiến đối phương hiểu lầm rằng họ đang có một mối quan hệ độc quyền. Việc che giấu sự thật, tạo kỳ vọng hoặc để người khác đặt quá nhiều niềm tin vào một mối quan hệ không rõ ràng có thể dẫn đến những tổn thương không đáng có.

Với Thúy Ngân, sự thành thật là nền tảng đầu tiên của một mối quan hệ nghiêm túc. Bởi suy cho cùng, mục đích của việc tìm hiểu không chỉ là có người yêu mà còn là tìm được người có thể cùng mình xây dựng tương lai.

Quan điểm trong phim cũng có nhiều điểm tương đồng với suy nghĩ ngoài đời của nữ diễn viên. Thúy Ngân cho biết cô đã qua giai đoạn thường xuyên bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn. Sau nhiều lần được nhắc nhở mà chưa có kết quả, mọi người dường như cũng không còn quá sốt ruột về chuyện này.

Trong tình yêu, cô tự nhận mình là người lý tính, thích sự rõ ràng và không ngại trao đổi thẳng thắn với đối phương về định hướng tương lai. Với cô, việc tìm hiểu một người không nên chỉ dừng lại ở cảm xúc hiện tại. Hai người cần biết liệu mình có chung quan điểm sống, có thể đồng hành và hướng đến những mục tiêu tương đồng hay không.

Thúy Ngân và Ngô Kiến Huy.

Thúy Ngân cũng không đặt nặng chuyện phải kết hôn bằng mọi giá. Cô cảm thấy cuộc sống độc thân vẫn có những niềm vui riêng, có thể tự do làm điều mình thích và tận hưởng khoảng thời gian dành cho bản thân. Nữ diễn viên không muốn vì áp lực tuổi tác hay những kỳ vọng xung quanh mà vội vàng gắn bó với một người khi chưa cảm nhận được sự phù hợp.

Cô cho rằng tình yêu là điều cần thiết nhưng chưa đủ để quyết định một cuộc hôn nhân. Sự hòa hợp trong tính cách, nhân sinh quan và định hướng tương lai cũng quan trọng không kém. Sau những trải nghiệm của mình, Thúy Ngân muốn dành thời gian để lựa chọn thay vì bước vào một mối quan hệ chỉ vì không muốn cô đơn.

Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ, cô đã chờ đợi đến hiện tại nên nếu quyết định kết hôn, người đồng hành phải thực sự phù hợp. Nếu chưa tìm được người như vậy, cô sẵn sàng tiếp tục cuộc sống độc thân thay vì miễn cưỡng bước vào hôn nhân rồi khiến cả hai, thậm chí cả những đứa trẻ sau này, phải chịu tổn thương.

"Bắt cá ba tay" khai thác câu chuyện tình cảm của Yên cùng ba người đàn ông, nhưng theo hướng tiếp cận rộng hơn về tâm lý và lựa chọn của người trẻ trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh những tình huống hài hước của thể loại rom-com, bộ phim còn đề cập đến những tổn thương, biến cố và những điều mỗi người phải đối diện trong quá trình trưởng thành.

Thúy Ngân trong hậu trường quay phim "Bắt cá bat tay".

Phim do Như Trang đạo diễn, với sự tham gia của Thúy Ngân, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy, Otis cùng các diễn viên trong tuyến nhân vật gia đình. Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 4/12/2026.