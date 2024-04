'Đột kích' quán Last Stop Bar ở Hà Nội phát hiện nhiều bình NO2

Chiều ngày 1/4, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h ngày 25/03/2024, Đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Tây Hồ phối hợp Đội Quản lý thị trường số 09 kiểm tra cơ sở kinh doanh Last Stop Bar số 18 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Chủ quán Last Stop Bar là anh P. D. P (SN 1991) ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Số bình khí “bóng cười” bị tổ công tác phát hiện, thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 03 bình kim loại chứa khí N2O (khí "bóng cười"). Chủ cơ sở không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, không có giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Anh P cho biết, bình khí trên được sử dụng để bơm khí "bóng cười" vào những quả bóng cao su bán cho khách sử dụng khi có nhu cầu.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

