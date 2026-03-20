Xung đột Trung Đông, Bộ Công thương chỉ thị tăng cường giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có Chỉ thị yêu cầu các đơn vị liên quan, Sở Công Thương địa phương, Hiệp hội và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo, đồng thời ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh nhiều biến động.
Mục tiêu là bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo diễn ra minh bạch, linh hoạt, hiệu quả, hướng tới phát triển ngành lúa gạo bền vững.
Tận dụng các FTA, mở rộng thị trường
Bộ Công Thương giao Vụ Chính sách thương mại đa biên tiếp tục nghiên cứu, đưa mặt hàng gạo vào lộ trình của Đề án hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong giai đoạn 2026.
Đồng thời, cơ quan này sẽ thúc đẩy đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh nhằm điều chỉnh danh sách gạo thơm được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định EVFTA và UKVFTA, cũng như tận dụng hạn ngạch bổ sung mà Anh cam kết dành cho Việt Nam trong khuôn khổ CPTPP.
Chủ động nắm bắt thị trường, giảm rủi ro
Vụ Phát triển thị trường nước ngoài được giao chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tăng cường theo dõi, cập nhật chính sách nhập khẩu gạo của các nước, đặc biệt là các khu vực có biến động như Trung Đông – Bắc Phi.
Các Thương vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin về "bản đồ rủi ro", tuyến vận tải, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các phát sinh trong giao dịch quốc tế. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) thương mại gạo với các thị trường tiềm năng.
Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá gạo Việt
Cục Xúc tiến thương mại được giao phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm gạo Việt Nam tới các nhà phân phối trong và ngoài nước. Các hoạt động xúc tiến sẽ kết hợp giữa hình thức truyền thống và trực tuyến, tận dụng chuyển đổi số để mở rộng thị trường, đặc biệt là các thị trường FTA.
Nguồn kinh phí từ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại sẽ được xem xét bố trí cho các hoạt động này.
Theo dõi sát diễn biến thị trường, đa dạng hóa xuất khẩu
Cục Xuất nhập khẩu tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo đến năm 2030, đồng thời theo dõi sát diễn biến cung – cầu, chính sách của các nước xuất nhập khẩu.
Cơ quan này cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác các thị trường ngách với các dòng sản phẩm gạo thơm, gạo chất lượng cao tại EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ, nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm giám sát hoạt động thu mua, xuất nhập khẩu, dự trữ và việc chấp hành quy định pháp luật, góp phần lành mạnh hóa thị trường.
Ổn định thị trường trong nước, bảo vệ người tiêu dùng
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao theo dõi sát tình hình cung cầu, kịp thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo, tránh tình trạng ép giá, cạnh tranh không lành mạnh.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.
Cục Phòng vệ thương mại và Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tăng cường giám sát hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực lúa gạo, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
Khuyến khích giống lúa chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được yêu cầu phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, khuyến khích sử dụng giống lúa chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp thu mua và tiêu thụ.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng có trách nhiệm cập nhật thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, đồng thời hướng dẫn nâng cao năng lực đàm phán, ký kết hợp đồng và quản trị rủi ro trong bối cảnh chi phí logistics và biến động địa chính trị gia tăng.
Doanh nghiệp chủ động thích ứng
Các thương nhân xuất khẩu gạo được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về thu mua, dự trữ, chất lượng và báo cáo; chủ động theo dõi thị trường, điều chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro về giá, tỷ giá và chi phí vận tải; đồng thời xây dựng phương án logistics thay thế trong trường hợp gián đoạn vận chuyển.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gạo Việt, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.
Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ trung ương đến địa phương, Bộ Công Thương kỳ vọng hoạt động sản xuất và xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời bảo đảm ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh nhiều thách thức mới.
