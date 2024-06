Dự báo thời tiết 10 ngày tới và tình hình đợt mưa dông cục bộ ở miền Bắc

Tin sáng 30/6: Mất 1,2 tỷ đồng sau khi cài ứng dụng dịch vụ công giả; Chính thức quyết định đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu GĐXH - Lợi dụng lúc nạn nhân có chuyện buồn, cô đơn hoặc khi say xỉn… các đối tượng lừa đảo sẽ dẫn dụ nạn nhân “chat sex”. Sau đó, chúng dùng các ứng dụng quay chụp màn hình để làm tư liệu khống chế nạn nhân.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm dự báo KTTV, ngày 30/6 và 1/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó Tây Bắc đêm mưa rào và dông rải rác.

Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng ở Trung Bộ khả nắng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nắng nóng đồng bằng Bắc Bộ có thể kéo dài đến 2/7.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 1/7 mưa rào và dông vài nơi vào buổi đêm, ngày nắng. Trong đó, miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/7 đến ngày 9/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 2/7, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng. Từ 2-4/7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; từ 5/7 khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trung Bộ nắng nóng diện rộng, từ 3/7 nắng nóng dịu dần ở phía Bắc. Tây Nguyên và Nam Bộ từ 2/7 mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các vùng trong cả nước

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, khu Tây Bắc ngày nắng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó miền Tây chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

