Hôm nay, hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới

Thầy và trò trường THPT Việt Đức hân hoan bước vào năm học mới. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tạo nên không khí ngày hội đặc biệt của toàn dân.

Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là các điểm cầu và cơ sở giáo dục trong cả nước cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm. Sự đồng bộ này tạo nên khí thế thống nhất trong ngày khai trường, khi học sinh, sinh viên, học viên ở các vùng miền cùng hướng về một chương trình chung, cùng chính thức bước vào năm học mới.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình chung được tổ chức từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng ngày 5/9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc và được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục trên cả nước chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm tham dự đầy đủ chương trình chung.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là những công trình có ý nghĩa trong việc bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở khu vực biên giới, góp phần thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền.

Sau khi kết thúc chương trình chung, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch, phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và điều kiện thực tế. Các hoạt động được định hướng theo tinh thần gần gũi, thiết thực, hướng tới người học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, với 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, ngành tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo; đồng thời tập trung giải quyết những điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, tăng cường kỷ cương và bảo đảm an toàn trường học.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; tập trung đầu tư cho những cơ sở có khả năng dẫn dắt và các trung tâm đào tạo kỹ năng nghề quốc gia, vùng.

Với giáo dục đại học, trọng tâm là hiện đại hóa, phát triển nhân lực trình độ cao, kiểm soát việc tăng quy mô gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng; ưu tiên các lĩnh vực STEM và công nghệ chiến lược, đồng thời chú trọng chất lượng đầu vào, đội ngũ, cơ sở phòng thí nghiệm và khả năng việc làm của người học.

Chuyển đổi số, phát triển hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được xác định là một trong những động lực quan trọng để đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, ngành Giáo dục tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế, chuyển trọng tâm từ số lượng thỏa thuận sang các sản phẩm, kết quả cụ thể, có mục tiêu, nguồn lực và tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, năm học 2026-2027 đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục, từ việc bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người học đến nâng cao chất lượng đội ngũ, hiện đại hóa cơ sở giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.