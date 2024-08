Dự báo thời tiết mùa đông 2024 - 2025: Khi nào rét đậm, rét hại xuất hiện?

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau chuỗi ngày mưa lớn GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày 4/8. Từ khoảng 8/8, khu vực này khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết trong tháng 8/2024

Dự báo từ nay đến cuối năm 2024, lượng mưa có xu hướng gia tăng ở cả ba miền. Ảnh: Lao động





Trung tâm Khí tượng Thủy văn vừa đưa ra những nhận định về tình hình thời tiết trong tháng 8/2024. Theo đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 0C so với TBNN cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa (TLM) ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ (cao hơn TBNN từ 5-10%); khu vực Trung Bộ TLM phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ (thấp hơn TBNN từ 15-30%); tại Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (thấp hơn TBNN 5-10%).

Dự báo trong tháng 8/2024, hoạt động của Bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN: 2-3 cơn). Trong tháng 8/2024, dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng cường độ không quá gay gắt.

Trong thời kỳ dự báo khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Khi nào xuất hiện rét đậm, rét hại?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (tức từ tháng 8/2024 đến tháng 1/2025).

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, không khí lạnh sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 9 hoặc tháng 10 và gia tăng cường độ, tần suất trong tháng 12 năm 2024, tháng 1 năm 2025. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025.

Khi vào mùa không khí lạnh, cũng như mọi năm cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Mời độc giả theo dõi video đang được quan tâm trên Gia đình và Xã hội