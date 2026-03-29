Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Chủ nhật, 17:56 29/03/2026 | Xã hội

Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.

Theo đó, khoản 4 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định 4 trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung gồm: Bị tử vong. Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS. Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đồng thời, điều kiện để hưởng chế độ hưu trí bổ sung được nêu tại Điều 5 Nghị định này như sau: Được nêu cụ thế tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 05 năm nếu người sử dụng lao động có điều kiện này. 

Thuộc một trong 4 trường hợp nêu trên.

Đặc biệt, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP, người lao động được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động.

Đây cũng không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động; không phải điều kiện để được hưởng chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động.

T.Sơn
Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Chọn cây cho nhà hướng Nam: Mang tài lộc và may mắn cho gia chủ

Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc

Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm

Không có việc làm, Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, thường trú tại Ninh Chữ, Khánh Hòa) lên Đắk Lắk để chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm.

Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4

Trăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờ

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, cùng với quyền này là trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của dữ liệu cung cấp, theo quy định tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì sản xuất đường cát giả

Lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tại Đồng Tháp đang sang chiết hàng trăm bao đường không rõ nguồn gốc sang bao bì mang thương hiệu khác.

Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lại

GĐXH - Từ nay đến giữa năm 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

13 bước quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2026

GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của người nộp thuế. Làm thế nào để thực hiện quyết toán thuế nhanh nhất? Dưới đây là các bước hướng dẫn cơ bản.

Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ của

GĐXH - Sinh đúng vào những khung giờ "Tứ mã" thường được cho là mang số kiếm tiền nhanh, nhưng nếu thiếu tỉnh táo cũng dễ rơi vào cảnh tiền đến rồi lại đi.

Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

GĐXH - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tổng số tiền hơn 45,8 tỷ đồng, bài toán đảm bảo quyền lợi người lao động đang đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nội

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
