Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Theo đó, khoản 4 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP quy định 4 trường hợp người lao động được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung gồm: Bị tử vong. Đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS. Có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.



Người lao động là công dân nước ngoài không tiếp tục cư trú tại Việt Nam hoặc có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Đồng thời, điều kiện để hưởng chế độ hưu trí bổ sung được nêu tại Điều 5 Nghị định này như sau: Được nêu cụ thế tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Đáp ứng điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 05 năm nếu người sử dụng lao động có điều kiện này.

Thuộc một trong 4 trường hợp nêu trên.

Đặc biệt, theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 85/2026/NĐ-CP, người lao động được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động.

Đây cũng không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động; không phải điều kiện để được hưởng chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động.