Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Chủ nhật, 15:11 29/03/2026 | Xã hội

Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, cùng với quyền này là trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của dữ liệu cung cấp, theo quy định tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Từ ngày 1/4, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu từ các phương tiện, thiết bị do cá nhân, tổ chức cung cấp nhằm phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định cho phép người dân phản ánh các vi phạm hành chính, trong đó có vi phạm về trật tự, an toàn giao thông ngay trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID- Ảnh 1.

Người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID từ ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa.

VNeID trở thành kênh tiếp nhận thông tin vi phạm

Theo quy định, dữ liệu phản ánh vi phạm có thể được gửi đến cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở hoặc tại hiện trường theo quyết định của người có thẩm quyền; gửi qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thông qua ứng dụng di động như VNeID và các ứng dụng khác; qua số điện thoại đường dây nóng đã công bố; qua dịch vụ bưu chính hoặc thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trên nền tảng số, hệ thống tích hợp theo quy định pháp luật.

Nghị định cũng quy định cá nhân, tổ chức cung cấp dữ liệu có trách nhiệm: Cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, phương thức liên lạc trong trường hợp cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thu thập dữ liệu cần liên hệ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, toàn vẹn của dữ liệu đã cung cấp; phối hợp, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cũng tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 61 quy định các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thanh tra Công an nhân dân, Công an cấp xã và Ủy ban nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp xã).

Như vậy, từ ngày 1/4, UBND các cấp, trong đó có UBND cấp xã, chính thức được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ. Từ đó giúp việc tiếp nhận thông tin từ người dân diễn ra linh hoạt hơn.

Đan Tâm
