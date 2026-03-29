Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Trước biến động mạnh của giá nhiên liệu bay Jet A-1, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản trong thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2026, nhằm bù đắp chi phí khai thác tăng cao.

Theo phương án, mức giá nhiên liệu cơ sở được xác định là 90 USD/thùng. Khi giá Jet A-1 từ 100 USD/thùng trở lên sẽ bắt đầu tính phụ thu, với bước tăng 10 USD/thùng cho mỗi khung. Đây là ngưỡng được xác định dựa trên mặt bằng giá trung bình giai đoạn gần đây, khi năm 2024 khoảng 96 USD/thùng và năm 2025 khoảng 87 USD/thùng.

Cách tính phụ thu đối với vé máy bay nội địa dựa trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi hành khách theo từng nhóm đường bay, phân loại theo cự ly. Phần chi phí tăng thêm được xác định bằng chênh lệch giữa giá nhiên liệu thực tế và mức cơ sở 90 USD/thùng, sau đó phân bổ theo nguyên tắc doanh nghiệp và hành khách cùng chia sẻ, mỗi bên chịu khoảng 50%.

Mức phụ thu nhiên liệu đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Đáng chú ý, bảng đề xuất đã lượng hóa cụ thể mức phụ thu theo từng khung giá nhiên liệu từ 100 USD/thùng đến 200 USD/thùng. Với mỗi mức tăng 10 USD/thùng, phụ thu đối với vé máy bay cũng tăng tương ứng theo từng nhóm đường bay ngắn, trung bình và dài.

Trong đó, với đường bay trục chính Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, tương đương khoảng 2 giờ bay, mức phụ thu đề xuất khoảng 311.000 đồng mỗi chặng ở kịch bản giá nhiên liệu cao. Đây là mức đã tính toán theo chi phí nhiên liệu thực tế và chỉ bao gồm phần hành khách chia sẻ 50% chi phí tăng thêm.

So với quốc tế, mức phụ thu đối với vé máy bay nội địa của Việt Nam được đánh giá là thấp hơn đáng kể. Cụ thể, tại Nhật Bản, với khung giá nhiên liệu khoảng 180 USD/thùng, mức phụ thu cho chặng bay tương đương có thể lên tới khoảng 40 USD mỗi chặng, tương đương hơn 1,1 triệu đồng.

Về nguyên tắc triển khai, mức phụ thu nhiên liệu sẽ nằm ngoài khung giá trần hiện hành đối với vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản. Giá nhiên liệu Jet A-1 sẽ được công bố định kỳ theo bình quân giao dịch tại thị trường Singapore, và mức phụ thu tương ứng sẽ được áp dụng sau 1 ngày kể từ khi công bố.

Cơ quan quản lý cho rằng, trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động nhanh, cơ chế phụ thu là giải pháp ngắn hạn cần thiết để duy trì hoạt động vận tải hàng không, hạn chế việc cắt giảm chuyến bay, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân khi mua vé máy bay.