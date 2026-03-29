Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20, quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó, xe ô tô khách 29 chỗ, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực, rơi xuống ta luy âm, xe mắc lại bởi cây cối, sâu khoảng 20m.

Lãnh đạo BVĐK Vĩnh Phúc có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân vụ TNGT. Ảnh: H.N

Hiện nay lực lượng công an và y tế đã đưa được 6 nạn nhân ra khỏi xe về cấp cứu tại TTYT Tam Đảo, 3 trường hợp nhẹ. Còn 3 trường hợp nặng vừa cấp cứu vừa chuyển đến BVĐK Vĩnh Phúc.

Tại BVĐK Vĩnh Phúc hiện đang cấp cứu 3 nạn nhân nặng nhất trong vụ TNGT xảy ra chiều 29/3. Ảnh: H.N

Trong 3 trường hợp nặng có 1 nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi rất nặng, đã ngừng tuần hoàn, đang được tiếp tục cấp cứu hồi sinh tim phổi nhưng tiên lượng rất xấu.

1 trường hợp cháu bé 7 tuổi, chấn thương sọ não, mức độ trung bình, có khả quan sẽ an toàn. 1 trường hợp nữ khoảng 48 tuổi đa chấn thương, mức độ trung bình, cũng có khả quan an toàn. Những người cùng xe khác tự ra được và đưa về nghỉ tại trụ sở Công an xã Tam Đảo.