Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Chủ nhật, 18:57 29/03/2026 | Xã hội

Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20, quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó, xe ô tô khách 29 chỗ, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực, rơi xuống ta luy âm, xe mắc lại bởi cây cối, sâu khoảng 20m.

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng- Ảnh 1.

Lãnh đạo BVĐK Vĩnh Phúc có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân vụ TNGT. Ảnh: H.N

Hiện nay lực lượng công an và y tế đã đưa được 6 nạn nhân ra khỏi xe về cấp cứu tại TTYT Tam Đảo, 3 trường hợp nhẹ. Còn 3 trường hợp nặng vừa cấp cứu vừa chuyển đến BVĐK Vĩnh Phúc.

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng- Ảnh 2.

Tại BVĐK Vĩnh Phúc hiện đang cấp cứu 3 nạn nhân nặng nhất trong vụ TNGT xảy ra chiều 29/3. Ảnh: H.N

Trong 3 trường hợp nặng có 1 nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi rất nặng, đã ngừng tuần hoàn, đang được tiếp tục cấp cứu hồi sinh tim phổi nhưng tiên lượng rất xấu.

1 trường hợp cháu bé 7 tuổi, chấn thương sọ não, mức độ trung bình, có khả quan sẽ an toàn. 1 trường hợp nữ khoảng 48 tuổi đa chấn thương, mức độ trung bình, cũng có khả quan an toàn. Những người cùng xe khác tự ra được và đưa về nghỉ tại trụ sở Công an xã Tam Đảo.

An Lạc
Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương

Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4

Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

Hà Nội: Danh tính 2 kẻ truy đuổi, dùng gậy gỗ hành hung nam thanh niên sau va chạm giao thông

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm với xe máy của một nam thanh niên trên đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Hà Nội) hai đối tượng đi ô tô đã đuổi theo, ép xe vào vỉa hè rồi dùng mũ bảo hiểm, gậy gỗ tấn công nạn nhân dã man.

Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.

Bắt kẻ chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm

Xã hội - 2 giờ trước

Không có việc làm, Nguyễn Thành Đức (25 tuổi, thường trú tại Ninh Chữ, Khánh Hòa) lên Đắk Lắk để chiếm đoạt xe máy của nhiều tài xế xe ôm.

Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4

Xã hội - 3 giờ trước

Trăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Xã hội - 4 giờ trước

Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, cùng với quyền này là trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của dữ liệu cung cấp, theo quy định tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì sản xuất đường cát giả

Xã hội - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp tại Đồng Tháp đang sang chiết hàng trăm bao đường không rõ nguồn gốc sang bao bì mang thương hiệu khác.

Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lại

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến giữa năm 2026, vận trình tài chính của một số con giáp có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Xã hội

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Đang khó khăn bỗng trúng vận: 3 con giáp tiền về dồn dập, túi đầy trở lại

Đời sống
Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Thời sự
Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Xã hội
Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và "bản giao kèo 10 năm" với bà nội

Đời sống

