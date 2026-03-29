Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương

Chiều 29/3, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 7 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Theo ông Tú, tính đến khoảng 16h50 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều 29/3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, một xe ô tô khách 29 chỗ đang lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ mất phanh, lao xuống vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

