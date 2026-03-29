Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương

Chủ nhật, 18:13 29/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.

Chiều 29/3, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 7 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng.

Theo ông Tú, tính đến khoảng 16h50 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Phú Thọ: Xe khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo khiến 7 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều 29/3, tại Km20 quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, một xe ô tô khách 29 chỗ đang lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ mất phanh, lao xuống vực.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo: Có 1 nạn nhân nữ bị thương rất nặng

Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.

Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Chi tiết những đối tượng sẽ được hưởng bảo hiểm hưu trí bổ sung

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026.

Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4

Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4

Xã hội - 3 giờ trước

Trăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID

Xã hội - 4 giờ trước

Từ ngày 1/4, người dân được quyền gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, cùng với quyền này là trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của dữ liệu cung cấp, theo quy định tại Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tổng số tiền hơn 45,8 tỷ đồng, bài toán đảm bảo quyền lợi người lao động đang đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc xác lập vị trí Cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam (xã Ứng Hòa) với công suất lên đến 50 triệu hành khách/năm.

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng, vàng nhẫn dao động ở cả 2 chiều. Giá vàng thế giới tăng so với phiên sáng hôm qua. Giá bạc biến động trong phiên cuối tuần.

Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Xã hội - 11 giờ trước

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thu phụ phí nhiên liệu với vé máy bay nội địa, chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh khoảng 311.000 đồng mỗi chặng.

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Xã hội - 12 giờ trước

Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn...

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnh

Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnh

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

