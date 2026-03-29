Sắp quan sát Trăng hồng kỳ ảo vào đầu tháng 4
Trăng hồng sẽ xuất hiện lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ).
Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, trăng tròn đầu tiên của mùa xuân sẽ mọc lên vào tối ngày 2/4 trong chòm sao Virgo (Xử Nữ).
Trăng tròn tháng Hai âm lịch, hay còn được gọi là Trăng hồng (Pink Moon) sẽ xảy ra vào lúc 9 giờ 11 phút sáng ngày 2/4, tỏa sáng ngay bên cạnh Spica - ngôi sao sáng nhất của chòm sao Virgo (Xử Nữ). Bằng mắt thường, Mặt Trăng sẽ trông "tròn đầy" suốt khoảng một ngày trước và sau thời điểm này, nên vào các đêm 1-3/4 đều rất đáng để tận hưởng.
HAS lưu ý, đừng để cái tên đánh lừa bạn: "Trăng hồng" không liên quan gì đến màu sắc của Mặt Trăng. Nó bắt nguồn từ loài hoa dại Phlox subulata (hoa rêu hồng) - một trong những loài hoa nở sớm nhất vào mùa xuân ở Bắc Mỹ. Tên gọi này xuất phát từ truyền thống của các cộng đồng bản địa nói tiếng Algonquin, sau đó được các lịch thiên văn thời thuộc địa ghi lại.
Trăng tròn này còn mang ý nghĩa lịch rất quan trọng. Là Trăng tròn đầu tiên sau xuân phân, nó được gọi là Trăng Phục Sinh và dùng để xác định ngày Lễ Phục Sinh (năm nay rơi vào 5/4). Lễ Vượt Qua cũng được tính theo chu kỳ Mặt Trăng này.
Hãy nhìn về phía đông vào lúc hoàng hôn ngày 2/4. Khi mới mọc, Mặt Trăng sẽ có màu vàng đậm hoặc cam ấm do ánh sáng đi qua lớp khí quyển dày của Trái Đất - hiệu ứng tán xạ cũng chính là thứ tạo nên màu sắc của hoàng hôn. Khi lên cao, nó sẽ trở lại màu trắng quen thuộc.
Không sắc hồng mới lạ, cũng không phải "Siêu Trăng" khổng lồ. Chỉ đơn giản là Trăng Tròn đầu tiên của mùa xuân - mang theo hàng nghìn năm ý nghĩa và câu chuyện.
