Thông tin mới vụ xe khách rơi xuống vực Tam Đảo ở Phú Thọ
GĐXH - Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo, Phú Thọ vào chiều 29/3 khiến nhiều người bị thương, 3 ca nặng. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi đã ngừng tuần hoàn, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Liên quan đến vụ tai nạn xe ô tô khách lao xuống vực tại xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), tối ngày 29/3, ngành y tế địa phương cho biết, trong số các nạn nhân bị thương có 3 trường hợp nặng.
Đáng chú ý, một nữ nạn nhân khoảng 30 tuổi trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, đã ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đang tích cực hồi sinh tim phổi, tuy nhiên tiên lượng rất xấu.
Ngoài ra, một cháu bé 7 tuổi bị chấn thương sọ não mức độ trung bình, hiện có dấu hiệu khả quan. Một phụ nữ khoảng 48 tuổi bị đa chấn thương, tình trạng cũng ở mức trung bình và có khả năng hồi phục.
Những người còn lại trên xe đã tự thoát ra ngoài, được đưa về nghỉ tạm tại trụ sở Công an xã Tam Đảo.
Cùng tối, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn. Theo đó, khoảng 13h20 cùng ngày, tại Km20 Quốc lộ 2B (địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo), xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) điều khiển, chở theo 29 người, khi đang di chuyển từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo nhiều lực lượng gồm Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tam Đảo khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, địa hình taluy dốc đứng, trời mưa khiến mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật, biến dạng nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và cứu nạn.
Đến khoảng 14h12 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 7 hành khách ra khỏi xe, trong đó 3 người bị thương và 4 người bị xây xát nhẹ, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị.
Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người còn lại.
Thông tin nhanh của Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, hiện nay lực lượng cứu hộ tiếp tục kểm tra xe khách và tìm kiếm xung quanh khu vực tai nạn.
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo (Phú Thọ) khi xe khách 29 chỗ bất ngờ mất phanh, lao xuống vực khiến 7 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch.
