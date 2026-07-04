Đừng ăn quả bơ không, hãy ăn cùng thứ này, hiệu quả tăng lên gấp bội
GĐXH - Bơ từ lâu đã được xem là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất nhờ chứa nhiều chất béo tốt, chất xơ, vitamin và khoáng chất.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho thấy việc kết hợp bơ với xoài có thể mang lại những lợi ích đáng chú ý đối với sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở những người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the American Heart Association đã theo dõi những người trưởng thành mắc tiền đái tháo đường trong 8 tuần. Những người tham gia được bổ sung một quả bơ và một cốc xoài mỗi ngày. Kết quả cho thấy chức năng nội mô mạch máu của họ được cải thiện so với thời điểm ban đầu.
Chức năng nội mô mạch máu là gì?
Theo các chuyên gia tim mạch, nội mô là lớp tế bào lót bên trong thành mạch máu. Lớp tế bào này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa lưu lượng máu, kiểm soát huyết áp và duy trì sức khỏe hệ tuần hoàn.
Khi nội mô hoạt động tốt, mạch máu có khả năng giãn nở linh hoạt để đáp ứng nhu cầu lưu thông máu của cơ thể. Ngược lại, rối loạn chức năng nội mô được xem là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch.
Trong nghiên cứu, khả năng giãn mạch của những người tham gia tăng khoảng 1%. Dù con số này có vẻ nhỏ, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là sự thay đổi đáng chú ý về mặt lâm sàng và có thể phản ánh những cải thiện tích cực trong sức khỏe tim mạch.
Vì sao bơ và xoài lại tạo nên sự kết hợp đặc biệt?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả bơ và xoài đều chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho hệ tim mạch.
Bơ nổi tiếng với hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao, loại chất béo được chứng minh có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, bơ còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin E và nhiều hợp chất chống oxy hóa.
Trong khi đó, xoài là nguồn vitamin C, carotenoid và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học cao. Những dưỡng chất này giúp chống lại tình trạng stress oxy hóa - yếu tố có liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.
Các nhà nghiên cứu cho rằng khi được sử dụng cùng nhau, các dưỡng chất trong bơ và xoài có thể tạo ra tác động cộng hưởng, góp phần cải thiện chức năng nội mô mạch máu và hỗ trợ quá trình sản sinh nitric oxide - một phân tử giúp mạch máu thư giãn và lưu thông máu hiệu quả hơn.
Không phải "thần dược" nhưng là lựa chọn đáng cân nhắc
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng kết quả nghiên cứu không có nghĩa chỉ cần ăn bơ và xoài là có thể ngăn ngừa bệnh tim mạch.
Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm đối tượng cụ thể là người trưởng thành bị tiền đái tháo đường và số lượng người tham gia còn tương đối hạn chế. Vì vậy, cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn để khẳng định chính xác mức độ ảnh hưởng của sự kết hợp này đối với sức khỏe cộng đồng.
Tuy nhiên, việc bổ sung bơ và xoài vào chế độ ăn lành mạnh vẫn được đánh giá là một lựa chọn tích cực, bởi cả hai đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và phù hợp với khuyến nghị tăng cường tiêu thụ rau quả của các tổ chức y tế.
Ăn bơ và xoài thế nào cho ngon và tốt cho sức khỏe?
Có nhiều cách đơn giản để kết hợp hai loại quả này trong thực đơn hằng ngày.
Một ly sinh tố bơ xoài có thể là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa phụ. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm salad xoài kết hợp bơ, rau xanh và các loại hạt để tăng lượng chất xơ và chất béo lành mạnh.
Với những người thích món mặn, bơ và xoài còn có thể kết hợp cùng ức gà, cá hồi hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt để tạo nên bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cả bơ và xoài đều chứa lượng kali tương đối cao. Người mắc bệnh thận mạn tính hoặc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thường xuyên với số lượng lớn.
Một quả bơ hay một quả xoài không thể thay thế lối sống lành mạnh. Nhưng việc kết hợp hai loại trái cây giàu dinh dưỡng này trong chế độ ăn cân đối có thể là một cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và nâng cao chất lượng bữa ăn mỗi ngày.
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