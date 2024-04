Dùng súng bắt chết người rồi trốn ra nước ngoài 22 năm vẫn không thoát

Ngày 7/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan các cơ quan chức năng bắt giữ thành công Lương Văn Bún, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn ở nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra, năm 2002, vì mâu thuẫn đất đai, Lương Văn Bún (SN 1981, trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An) dùng súng bắn chết người đàn ông trú cùng bản.

Lương Văn Bún bị bắt sau 22 năm trốn truy nã (Ảnh: V. Hậu)

Sau khi gây án, Bún đưa vợ con rời khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã Bún về tội Giết người.

Bún sau đó đưa gia đình sang Lào, thay tên, đổi họ nhằm che giấu quá khứ. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Bún thường xuyên thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, hành tung của Bún không qua được mắt của trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Mới đây, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan bắt thành công Bún khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Viêng Chăn (Lào), kết thúc cuộc trốn chạy tội ác 22 năm của người đàn ông này.

Tổ công tác di lý 2 đối tượng truy nã về Việt Nam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật (Ảnh: V. Hậu).

Trong cùng thời điểm, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự bắt Lê Văn Điền (SN 1968, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Điền bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2016. Trong quá trình trốn truy nã, Lê Văn Điền lựa chọn những nơi hẻo lánh thuộc nước bạn Lào để ẩn náu.

Tổ công tác đã di lý Bún và Lê Văn Điền về Việt Nam để tiếp tục điều tra.