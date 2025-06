Duy Hưng 'lên đồng' trong 'Dịu dàng màu nắng', khán giả vừa tranh cãi nảy lửa vừa nghẹn ngào thích thú

Vai Xuân Bắc của Duy Hưng gây nhiều tranh cãi trong "Dịu dàng màu nắng"

Khi "Dịu dàng màu nắng" lên sóng những tập đầu tiên, khán giả đã dõi theo Bắc (diễn viên Duy Hưng đóng), một người chồng chân chất, cam chịu, có phần cục tính nhưng lại yêu gia đình theo cách mộc mạc nhất. Để rồi, chỉ một biến cố "cặp bồ" của vợ đã đẩy cuộc sống gia đình vốn yên ấm của Bắc thành địa ngục đầy xung đột. Và Duy Hưng, bằng lối bản năng diễn xuất rất "đời", đã khiến vai Bắc trở thành nhân vật mang nhiều lớp cảm xúc nhất phim.



Nhưng cũng từ anh công nhân thật thà, chất phát ấy đã hoàn toàn biến mất kể từ khi Lan Anh (Diễn viên Lương Thu Trang đóng) - vợ Bắc ngoại tình. Cũng từ lúc này nhân vật do Duy Hưng thủ vai đã thành một người khác lạ. Anh tức giận gây gổ với đồng nghiệp và bị giữ trên đồn công an. Khi về nhà, Bắc đánh vợ, đập phá đồ đạc, xô ngã những người can ngăn...

Vai Xuân Bắc của Duy Hưng gây ra nhiều tranh cãi, nhất là ở thời điểm anh phát hiện ra vợ ngoại tình. Ảnh VTV

Chưa dừng lại ở đó, Bắc còn thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà, không chút nể nang nơi đông người. Những hành động này của Bắc cũng gây ra nhiều tranh luận trên một số diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện có phần thái quá, hung dữ trong khi trước đó anh khá trầm tính. Bắc lại luôn hành xử nóng nảy, trút giận sang con khiến khán giả phản ứng cho rằng không xứng là bậc làm cha, làm anh.

Thô lỗ với vợ đã đành, Bắc còn mượn rượu để giải sầu dẫn đến chìm đắm trong cơn say, đến mức bé Bắp đi đâu không biết. Bé Bắp là nhân chứng, nạn nhân của bạo lực gia đình khi mà người lớn sống ích kỷ, vô trách nhiệm. Bên bờ đổ vỡ, hình ảnh bé Bắp bất lực trong những giọt nước mắt chỉ muốn có mẹ ở bên, chỉ muốn gia đình êm ấm như trước. Bắc đã biến thành gã "Chí Phèo", trút giận lên tất cả, buông ra những lời thô lỗ, đay nghiến đáng sợ. Nhân vật này gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn phim. Một số ủng hộ Bắc, nhưng cũng rất nhiều người phê phán anh.

Bắc "ghét cả thế giới", anh rượu chè đánh vợ, mắng con, gây gổ với đồng nghiệp.

Duy Hưng diễn xuất như "lên đồng", những lời chua chát đầy ấn tượng với khán giả

Suốt từ tập 1 đến tập 12 đã được phát sóng, hành trình diễn biến tâm lý quá nhanh của Bắc do Duy Hưng đảm nhận chính là những "nút thắt" gay cấn ttrong "Dịu dàng màu nắng". Với diễn viên gạo cội như Duy Hưng, việc đảm nhận vai diễn anh công nhân đời thường giản dị là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Nhưng từ ngã rẽ của hôn nhân khi phát hiện vợ ngoại tình, đó mới thực sự thể hiện được khả năng diễn xuất của nam diễn viên cũng từ đây.

Trong tập 10, đây là minh chứng thuyết phục nhất cho khả năng nhập vai đỉnh cao của Duy Hưng. Khi Lan Anh trở về, hy vọng được đón con sang ở cùng để bù đắp lỗi lầm, Bắc không chỉ từ chối, anh bùng nổ cơn phẫn nộ đã tích tụ suốt những ngày qua. Duy Hưng không cần nhiều thoại dài dòng, chỉ vài câu gằn giọng sắc như dao: "Sang để nó ngắm cô ngủ với thằng khác à, hả? Cô không xứng đáng làm mẹ đâu... Nó ở đây ý, có nghèo một tí nhưng nó là người tử tế!".

Hành động của Bắc khi vợ ngoại tình đã lột tả hết tâm trạng, dồn nén và đó cũng là nỗi đau của người đàn ông bị tổn thương. Ảnh VTV

Khán giả đã hoàn toàn bị chinh phục khi xem ánh mắt Bắc đầy oán hận, chất giọng run lên vì căm giận lẫn đau đớn. Từng từ, từng câu như cứa vào nỗi đau của Lan Anh, cũng như vào trái tim người xem. Không ít khán giả lặng đi, rơi nước mắt, thấu hiểu cho nỗi đau mà anh công nhân Bắc đang nếm trải. Những lời lẽ ấy, dẫu chua chát, nhưng ai cũng đều cảm thông.

Những đoạn phim Bắc xuất hiện lại đáng chờ đợi nhất. Duy Hưng đã "nhập" vào Bắc hoàn toàn, để người ta chỉ thấy một gã đàn ông mất hết niềm tin vào tình yêu, bất lực trong cơn giận dữ, những hành động, lời nói cũng rất đỗi đời thường.

Chứng kiến một Xuân Bắc hoàn toàn khác - lạ của Duy Hưng trong "Dịu dàng màu nắng", ai cũng vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Đó cũng chính là một Duy Hưng hoàn toàn mới mẻ, anh công nhân Bắc không còn hung hăng như trong Khương Liều "Độc đạo" hay bị "đóng khung" vào vai giang hồ bặm trợn, mà sống vui tươi, hiền lành mà cục mịch. Những tổn thương của người đàn ông không chỉ ở chỗ bị "cắm sừng", mà những lời trách móc của vợ đổ lỗi cho việc kiếm tiền về cho chồng con.

Khán giả dành nhiều lời khen ngợi Duy Hưng đã hóa thân xuất sắc trong vai Xuân Bắc. Ảnh VTV

Duy Hưng đã lột tả đầy tinh tế, từ cái nhìn gườm gườm, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói bỗng chùng xuống rồi bùng nổ trong khoảnh khắc không kiềm chế được. Khán giả có thể không thích cách phản kháng, cảm thấy Bắc đáng ghét khi đánh vợ, mắng con... Nhưng lại rất cảm thông, ấn tượng người đàn ông sau tiếng quát tháo là một trái tim đau, một người cha thương con hết lòng, một người chồng chỉ vì yêu quá nhiều mà hóa cuồng nộ.

Đằng sau những lời lẽ đay nghiến là một người đàn ông đáng thương, quá yêu mà sụp đổ. Ảnh VTV

Khán giả cũng rất chờ đợi một Xuân Bắc "lột xác" từ tập 13, bởi sau lần gặp lại vợ, anh đã trở thành người hoàn toàn khác. Bắc đã sống trới trách nhiệm của một người cha, quan tâm, yêu thương con. Bắc muốn thay đổi mình để Lan Anh "sáng mắt ra", cũng chính từ đây phim đã bắt đầu "gỡ" dần những "nút thắt" quanh câu chuyện gia đình. Với những gì diễn viên Duy Hưng đã và đang thể hiện, khán giả hoàn toàn có quyền chờ đợi thêm nhiều "cú nổ cảm xúc" từ nhân vật Bắc rất người, rất đời và cũng rất thật.

Diễn viên Duy Hưng sinh năm 1989, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Duy Hưng là gương mặt quen thuộc trong "Vũ trụ điện ảnh VFC" với nhiều khán giả truyền hình qua các vai giang hồ, có ngoại hình bặm trợn, tích cách cục cằn, gai góc. Anh đã tham nhiều dự án phim truyền hình gây sốt như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Lối về miền hoa, Gara hạnh phúc, Người một nhà, Độc đạo...

Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'bụi bặm' đang gây tranh cãi trong phim 'Dịu dàng màu nắng' GĐXH - Diễn viên Duy Hưng đang gây nhiều tranh cãi với nhân vật Bắc trong "Dịu dàng màu nắng", đời thực lại hoàn toàn trái ngược trên phim.