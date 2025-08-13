Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity Nguyễn

Ngày 12/8/2025, showcase phim điện ảnh “Tử chiến trên không” đã diễn ra với sự tham gia và ủng hộ đông đảo của những khách mời đặc biệt tại Galaxy Nguyễn Du. Sự kiện không chỉ là dịp để ê-kíp và dàn diễn viên chia sẻ hành trình đưa dự án điện ảnh đầu tiên khai thác đề tài không tặc lên màn ảnh, mà còn là cơ hội để khán giả khám phá cận cảnh hơn những gương mặt diễn xuất tài năng đã tái hiện sống động câu chuyện lịch sử hào hùng của ngành an ninh hàng không Việt Nam.

Kiều Trinh và đạo diễn phim.

Lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, “Tử chiến trên không” mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Câu chuyện trong “Tử chiến trên không” không chỉ là những màn đấu trí và hành động nghẹt thở, đó còn là biểu tượng của tinh thần sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ nhân dân và bầu trời quê hương của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam. Bằng ngôn ngữ điện ảnh, “Tử chiến trên không” là lời tri ân, là nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, từ đó góp phần truyền cảm hứng và khơi gợi lòng tự hào trong thế hệ khán giả trẻ hôm nay.

Những nhân chứng sống của vụ không tặc trong phi hành đoàn chuyến bay DC4 số hiệu 501.

Buổi showcase tại TP.HCM có sự góp mặt của đại diện nhà sản xuất Điện ảnh Công an Nhân dân và dàn diễn viên trẻ trong phim như: Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Ray Nguyễn, Xuân Văn, Xuân Phúc, Bảo Định, Kiều Trinh, Bảo Quốc, Hiếu Nguyễn, Ba Tây cùng ê-kíp đoàn làm phim “Tử chiến trên không”.

Đặc biệt, chương trình còn vinh dự đón tiếp sự xuất hiện của các nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm xưa - một trong những nguồn cảm hứng và là nguồn tư liệu lịch sử để ê-kíp thực hiện bộ phim. Đại diện phi hành đoàn chuyến bay DC4 số hiệu 501 gồm: Ông Phạm Trung Nam - cơ trưởng chuyến bay; bà Huỳnh Thu Cúc và bà Ngô Kim Thanh - tiếp viên hàng không; ông Nguyễn Văn Hương - hoa tiêu chuyến bay (người dẫn đường).

“Tử chiến trên không” là phim điện ảnh đầu tiên tại Việt Nam khai thác về đề tài không tặc, đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân - Trung tá Trần Nam Chung chia sẻ: “Điện ảnh Công an Nhân dân lựa chọn đề tài không tặc chính là vì điện ảnh Việt Nam chưa từng có đề tài này. Chúng tôi cùng Galaxy Group và các đơn vị đồng hành đã chọn một con đường mà lịch sử điện ảnh nước nhà chưa từng có tiền lệ. Họ là những người bình thường, người anh hùng trong bối cảnh đặc biệt nguy hiểm đã bảo vệ an toàn cho người dân. Chúng tôi hy vọng bộ phim đầu tiên đặc biệt này sẽ mang lại cho khán giả một hương vị tinh thần mới, một cảm xúc mới về đề tài bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc”.

Lựa chọn một chủ đề chưa từng có tiền lệ trong lịch sử điện ảnh Việt, “Tử chiến trên không” rất may mắn khi đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhân chứng. Hồi tưởng lại quãng thời gian tuổi trẻ khi phải giữ vững tâm lý, bảo đảm an toàn cho toàn bộ hành khách bất chấp sự tấn công dữ dội của bọn không tặc, nhân chứng - tiếp viên Ngô Kim Thanh cho hay: “Khi ấy, tôi không muốn đứng gần cửa vì sợ các anh phi công thấy tôi sẽ mở cửa và không tặc có thể xông vào. Sau một thời gian giằng co quyết liệt kèm với to tiếng thì tổ bay đã nhận ra có không tặc tấn công máy bay. Vì vậy, các anh phi công quyết định cho máy bay quay về đáp tại sân bay Đà Nẵng. Khi sinh tử cận kề trước mắt, nhờ có tất cả anh em phi hành đoàn, đặc biệt là cơ trưởng Phạm Trung Nam, máy bay đã hạ cánh an toàn”.

Tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc (áo dài tím) kể lại sự việc đã qua.

Ngay từ những khung hình đầu tiên của “Tử chiến trên không”, tiếp viên Huỳnh Thu Cúc đã nhận ra rằng hình tượng nhân vật Trinh mà Kaity Nguyễn thể hiện được lấy hình mẫu từ chính nữ tiếp viên. Điều đó được thể hiện thông qua các chi tiết là nhiệm vụ giữ an toàn cho hành khách, mái tóc ngắn của Trinh và sự tương đồng trong hoàn cảnh khi không tặc tấn công. Đồng thời, trước thắc mắc của khán giả về chiều cao của Kaity Nguyễn liệu có phù hợp với vai trò tiếp viên hàng không hay không, đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân giải đáp: “Ở thời điểm sau 1975, hàng không Việt Nam chưa có nhiều tiêu chuẩn về ngoại hình như hiện tại. Bên cạnh đó, vóc dáng của cô Cúc và Kaity Nguyễn cũng có sự tương đồng nhất định”.

Hình ảnh công chiếu showcase của phim "Tử chiến trên không".

Để khép lại buổi showcase giới thiệu bộ phim, toàn thể các khách mời cùng ê-kíp đoàn làm phim đã cùng thưởng thức 10 phút mở màn của “Tử chiến trên không”. Những thước phim đầu tiên với nhịp độ dồn dập, bầu không khí căng thẳng và diễn xuất đầy cảm xúc đã mang đến cho khán giả những ấn tượng mạnh mẽ, hứa hẹn về một hành trình nghẹt thở và kịch tính mà bộ phim sẽ đưa khán giả đi qua khi chính thức ra mắt.

Ảnh: NSX phim cung cấp