Ecochic – thời trang của cuộc sống thật

Cuộc gặp gỡ giữa Ecochic, Canifa và hai biểu tượng thời trang Việt

Cuối tháng 11, Ecochic kết hợp cùng Canifa ra mắt bộ sưu tập len mới, đồng thời đồng hành cùng siêu mẫu Thanh Hằng và ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong chiến dịch truyền thông. Sự kết hợp này không chỉ gây ấn tượng với công chúng mà còn mở ra một "cầu nối" thú vị giữa các thương hiệu Việt.

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà, hai nghệ sĩ có phong cách rõ rệt và có sức ảnh hưởng lớn cũng góp phần giúp bộ sưu tập lan tỏa mạnh mẽ hơn, đồng thời nâng tầm hình ảnh cho Ecochic trong mắt khách hàng đại chúng.

Đưa đồ basic lên sàn runway – bước chuyển mình của thương hiệu trẻ

Ngày 13/12 tại Vũng Tàu, Ecochic lần đầu trình diễn bộ sưu tập "Ecochic – The Harmony in Motion" trong khuôn khổ VBFF 2025.

Điều đặc biệt là những bộ trang phục vốn được xem là basic hoặc casual lại trở thành điểm nhấn nổi bật trên sân khấu runway.

Với định hướng "thời trang ứng dụng nhưng vẫn có ngôn ngữ riêng", Ecochic đã tạo nên một màn trình diễn đầy năng lượng, tươi trẻ và gần gũi với cuộc sống thường ngày.

Khách hàng – lý do thật sự khiến Ecochic phát triển

Một trong những điều thú vị nhất ở Ecochic là cộng đồng khách hàng vô cùng trung thành. Không ít người đã mua 10–20 bộ, thậm chí 30 bộ quần áo của thương hiệu chỉ trong vòng vài tháng.

Họ chia sẻ rằng yêu thích Ecochic vì: thoải mái, sang nhẹ, dễ mặc, hợp mọi hoàn cảnh và đặc biệt là sự chân thật của người sáng lập trong từng buổi livestream

Chính sự tin tưởng ấy đã trở thành động lực để Ecochic nghiêm túc hơn với con đường làm thời trang, thay vì chỉ là một local brand bán hàng tốt.

Hành trình phía trước

Ecochic cho biết thương hiệu sẽ tiếp tục đầu tư vào thiết kế, chất lượng, hợp tác sản xuất cùng các đối tác uy tín và trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó là các dự án hợp tác với nghệ sĩ, nhà thiết kế và các thương hiệu lớn để đưa thời trang ứng dụng Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

"Chúng tôi tin thời trang không chỉ là cái đẹp, mà là cảm giác thoải mái và tự tin mỗi ngày. Sự đồng hành của khách hàng là lý do để Ecochic nỗ lực trưởng thành hơn", Đại diện Ecochic chia sẻ.

