Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Ecochic – thời trang của cuộc sống thật

Thứ năm, 16:00 15/01/2026 | Đẹp

Ra mắt hơn một năm, Ecochic nhanh chóng trở thành thương hiệu được nhiều phụ nữ Việt yêu thích nhờ triết lý thiết kế “High Casual”. Với form dáng tôn người Việt, chất liệu mềm mại, dễ mặc, Ecochic hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: trẻ trung, tự tin và năng động trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Ecochic – thời trang của cuộc sống thật - Ảnh 1.

Cuộc gặp gỡ giữa Ecochic, Canifa và hai biểu tượng thời trang Việt

Cuối tháng 11, Ecochic kết hợp cùng Canifa ra mắt bộ sưu tập len mới, đồng thời đồng hành cùng siêu mẫu Thanh Hằng và ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong chiến dịch truyền thông. Sự kết hợp này không chỉ gây ấn tượng với công chúng mà còn mở ra một "cầu nối" thú vị giữa các thương hiệu Việt.

Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà, hai nghệ sĩ có phong cách rõ rệt và có sức ảnh hưởng lớn cũng góp phần giúp bộ sưu tập lan tỏa mạnh mẽ hơn, đồng thời nâng tầm hình ảnh cho Ecochic trong mắt khách hàng đại chúng.

Đưa đồ basic lên sàn runway – bước chuyển mình của thương hiệu trẻ

Ngày 13/12 tại Vũng Tàu, Ecochic lần đầu trình diễn bộ sưu tập "Ecochic – The Harmony in Motion" trong khuôn khổ VBFF 2025.

Điều đặc biệt là những bộ trang phục vốn được xem là basic hoặc casual lại trở thành điểm nhấn nổi bật trên sân khấu runway.

Ecochic – thời trang của cuộc sống thật - Ảnh 2.

Với định hướng "thời trang ứng dụng nhưng vẫn có ngôn ngữ riêng", Ecochic đã tạo nên một màn trình diễn đầy năng lượng, tươi trẻ và gần gũi với cuộc sống thường ngày.

Khách hàng – lý do thật sự khiến Ecochic phát triển

Một trong những điều thú vị nhất ở Ecochic là cộng đồng khách hàng vô cùng trung thành. Không ít người đã mua 10–20 bộ, thậm chí 30 bộ quần áo của thương hiệu chỉ trong vòng vài tháng.

Họ chia sẻ rằng yêu thích Ecochic vì: thoải mái, sang nhẹ, dễ mặc, hợp mọi hoàn cảnh và đặc biệt là sự chân thật của người sáng lập trong từng buổi livestream

Chính sự tin tưởng ấy đã trở thành động lực để Ecochic nghiêm túc hơn với con đường làm thời trang, thay vì chỉ là một local brand bán hàng tốt.

Hành trình phía trước

Ecochic cho biết thương hiệu sẽ tiếp tục đầu tư vào thiết kế, chất lượng, hợp tác sản xuất cùng các đối tác uy tín và trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó là các dự án hợp tác với nghệ sĩ, nhà thiết kế và các thương hiệu lớn để đưa thời trang ứng dụng Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

"Chúng tôi tin thời trang không chỉ là cái đẹp, mà là cảm giác thoải mái và tự tin mỗi ngày. Sự đồng hành của khách hàng là lý do để Ecochic nỗ lực trưởng thành hơn", Đại diện Ecochic chia sẻ.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

45 tuổi nhưng nữ ca sĩ quê Đà Nẵng này vẫn có nhan sắc quá trẻ đẹp

Đẹp - 5 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm ở tuổi 45 khiến khán giả sốc khi khoe làn da cùng vóc dáng 'hack tuổi'. Nhiều khán giả còn không tin cô đã ở tuổi U50.

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?

Chăm sóc da - 6 giờ trước

Trong xu hướng làm đẹp, trà xanh ngày càng được ưa chuộng nhờ những lợi ích đáng chú ý đối với làn da. Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà xanh còn chứa nhiều hợp chất sinh học giúp hỗ trợ bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi sử dụng đúng cách.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi diện 2 outfit cực sành điệu khoe vẻ đẹp trẻ trung, phong cách ở tuổi U50.

Bí quyết làm sáng các vùng da khó nhằn không phải ai cũng biết

Bí quyết làm sáng các vùng da khó nhằn không phải ai cũng biết

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Những vùng da như đầu gối và khuỷu tay thường khô hơn nên cần được cung cấp độ ẩm đầy đủ bằng các sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu dày hơn so với kem dành cho mặt.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

4 công thức từ quả dâu tây giúp chăm sóc da tại nhà trong ngày lạnh

4 công thức từ quả dâu tây giúp chăm sóc da tại nhà trong ngày lạnh

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Dâu tây không chỉ là loại trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích mà còn là dưỡng chất rất tốt cho làn da. Với hàm lượng vitamin và các hợp chất chống oxy hóa dồi dào, việc sử dụng dâu tây trong quy trình chăm sóc da tại nhà sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ.

Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim 'Lằn ranh' có sắc vóc đời thực ra sao?

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây vào vai bà Tứ - vợ ông Sách (NSND Trung Anh) trong phim "Lằn ranh". Nếu trên phim, chị hóa thân vào vai người vợ đảm đang hy sinh bản thân chăm lo cho gia đình thì ở ngoài đời chị biết yêu bản thân để luôn trẻ đẹp ở tuổi trung niên.

Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Đẹp - 3 ngày trước

Nguyễn Thị Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra ở Ai Cập.

Lisa (BLACKPINK) gây chú ý tại thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

Lisa (BLACKPINK) gây chú ý tại thảm đỏ Quả cầu vàng 2026

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Lisa (BLACKPINK) là một trong những ngôi sao nổi tiếng gây ấn tượng trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026.

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Có mặt tại Sa Pa làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Jennifer Phạm đã lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ cô gái vùng cao.

Xem nhiều

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý ở tuổi U50

Đẹp

GĐXH - Bà Mai Đoàn - mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi diện 2 outfit cực sành điệu khoe vẻ đẹp trẻ trung, phong cách ở tuổi U50.

Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Đẹp
Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa

Jennifer Phạm hoá gái bản ở Sa Pa

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top