Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷ

Thứ ba, 08:01 24/03/2026 | Tâm sự

Em gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.

Gia đình tôi có hai chị em gái, tôi là chị cả, còn em gái kém tôi 5 tuổi. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy chúng tôi phải thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. 

Vì thế, dù sau này mỗi người có cuộc sống riêng, tôi vẫn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi em cần.

Hai chị em tôi đều có gia đình yên ấm nên bố mẹ khá yên lòng. Em gái tôi kết hôn cách đây 10 năm, chồng nó nhanh nhẹn, chịu khó làm ăn, lại khá khéo léo trong giao tiếp. 

Cuộc sống của vợ chồng em tôi khá ổn định, chỉ lấy nhau được vài năm đã mua được nhà, ô tô và không phải lo lắng nhiều về kinh tế.

Nhưng vài năm gần đây, em rể tôi bắt đầu mở rộng kinh doanh và làm ăn lớn hơn. Em rể vay mượn thêm tiền để đầu tư. 

Ban đầu mọi thứ có vẻ thuận lợi, nhưng rồi thị trường biến động, việc kinh doanh gặp khó khăn. Cách đây không lâu, em rể mới cho gia đình tôi mới làm ăn thua lỗ, tổng số tiền nợ lên đến 10 tỷ đồng.

Khi nghe con số ấy, cả nhà tôi đều choáng váng, em gái tôi khóc rất nhiều. Vợ chồng nó đứng trước nguy cơ mất nhà, thậm chí còn bị chủ nợ thúc ép nếu không xoay được tiền trả nợ.

Khi nghe phản đối việc bán nhà, bố mẹ tỏ ra rất thất vọng, ông bà cho rằng tôi quá lạnh lùng với em gái ruột (ảnh minh họa: AI)

Bố mẹ tôi thương con đến mất ăn mất ngủ. Mới đây, bố mẹ gọi tôi đến bàn chuyện bán căn nhà bố mẹ đang ở có giá trị khá lớn. Chỉ có như thế mới xoay nhanh được số tiền lớn giúp em gái tôi trả nợ.

Bố mẹ nói nhà em gái đang khó khăn, nên sau khi bán nhà bố mẹ dự định chuyển đến sống cùng gia đình tôi. Nghe xong, tôi thực sự bất ngờ. 

Gia đình tôi đúng là có điều kiện hơn em gái, nhà cửa rộng rãi nên bố mẹ về ở cùng thì cũng không phải là vấn đề nhưng điều khiến tôi băn khoăn là việc bán căn nhà của ông bà để trả nợ cho em gái.

Tôi phản đối vì đó là tài sản của bố mẹ, là nơi ông bà dành dụm cả đời mới có được, bán đi để giải quyết hậu quả do em rể gây ra là rất rủi ro. Hơn nữa, em gái tôi và chồng nó phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. 

Nếu bố mẹ bán nhà, sau này tuổi già sẽ sống thế nào? Tôi có thể chăm sóc ông bà, nhưng tôi vẫn nghĩ bố mẹ ở riêng là thoải mái nhất.

Khi nghe tôi phân tích, bố mẹ tỏ ra rất thất vọng, ông bà cho rằng tôi quá lạnh lùng với em gái ruột. Bố mẹ nói trong lúc khó khăn như vậy mà tôi chỉ nghĩ đến chuyện đúng sai, không nghĩ đến tình cảm gia đình như vậy là ích kỷ.

Tôi thực sự không biết phải làm gì để bố mẹ hiểu và rút lại quyết định bán nhà. Tôi có thể giúp em gái một khoản tài chính nhỏ nhưng so với 10 tỷ nó không thấm vào đâu, như thế thì bố mẹ vẫn làm theo cách bán nhà để hỗ trợ em tôi. Tôi hoang mang thực sự.

Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ

Hai vợ chồng tôi lương công chức chỉ đủ ăn, suốt một năm qua tôi sống trong cảnh “giật gấu vá vai” khi toàn bộ số tiền 10 triệu chồng đưa hàng tháng chuyển về quê trả nợ sửa nhà cho bố mẹ chồng

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

Nhìn ảnh con gái rạng rỡ bên mẹ chồng trên bãi biển, mẹ ruột quyết định không hy sinh thêm lần nào nữa

Giả vờ ổn để không ai thấy yếu đuối: 4 cung hoàng đạo không bao giờ để lộ cảm xúc thật

Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắt

Dốc sạch lương hưu nuôi con cháu, một tin nhắn của con dâu khiến tôi 'tỉnh mộng'

Mẹ chồng kéo họ hàng đến ép tôi bán nhà: Lựa chọn của chồng đã giúp tôi thấu hiểu chân tướng của hôn nhân

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày mẹ chồng kéo cả họ hàng đến ép chúng tôi bán nhà để giúp em chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

