EZVIZ ra mắt camera ngoài trời quay quét có ống kính kép H9c 2K

Tháng 3, 2024 - Thương hiệu EZVIZ chính thức cho ra mắt sản phẩm camera an ninh H9c - mẫu camera an ninh thể hiện cam kết của EZVIZ về việc không ngừng cải tiến công nghệ an ninh cho người dùng. Đây cũng là điểm sáng trong bộ sưu tập camera ngoài trời của nhãn hàng trong năm 2024 với hàng loạt các tính năng nổi trội so với các dòng sản phẩm tiền nhiệm.



Ống kính kép - gấp đôi an ninh

Được trang bị bộ đôi ống kính cố định lẫn quay quét độc đáo với độ phân giải 2K + 2K, H9c tỏ ra linh hoạt và chủ động trong việc cung cấp hình ảnh toàn cảnh rõ nét, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn so với đa phần các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường.

Với góc quan sát lần lượt là 130° chéo - 108° ngang - 56° dọc đối với ống kính cố định, và xoay 350° - nghiêng 80° đối với ống kính quay quét, camera H9c mang đến tầm nhìn 360 độ không điểm mù. Hai ống kính trên cùng thân máy có thể hoạt động độc lập để gia tăng phạm vi quan sát, đồng thời liên kết hỗ trợ thông minh để nâng cấp trải nghiệm an ninh cho ngôi nhà. Tính năng liên kết thông minh giữa 2 ống kính sẽ khắc phục tận gốc vấn đề an ninh cho gia chủ trong việc thăng hạng tầm nhìn, giúp người dùng biết rõ tất cả các hoạt động đang diễn ra, giải tỏa bất an do kẻ lạ đột nhập hoặc các vấn đề khẩn cấp khác.

Ngoài việc mang đến tầm quan sát không góc chết, H9c đặc biệt chú ý đến chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng với khả năng ghi hình màu thông minh ban đêm 3 chế độ lên tới 40m. Qua đó, mọi chuyển động bất thường xung quanh đều được thâu tóm một cách rõ nét và chủ động thông báo đến điện thoại, gia tăng mức độ bảo vệ. Mặt khác, người dùng cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh các chế độ tùy thuộc tiện ích và nhu cầu.

Thông minh hơn – nâng chuẩn bảo vệ

Không chỉ dừng lại cải tiến giải pháp tăng cường an ninh, EZVIZ quan tâm hơn đến vấn đề tối ưu, thông minh hóa hệ thống camera an ninh thay vì phải lắp đặt thêm nhiều thiết bị mới. H9c được trang bị tính năng liên kết phát hiện để tự động theo dõi thông minh: Khi ống kính cố định góc rộng phía trên phát hiện chuyển động có hình dáng người, ống kính quay quét dù đang ở góc nhìn nào cũng sẽ tự động quay đến góc độ của ống kính cố định để khóa mục tiêu và ghi lại toàn bộ hoạt động của đối tượng. Điểm đáng chú ý là chỉ với 1 chạm, bạn có thể thay đổi chế độ xem liên kết, điều này đặc biệt tiện lợi cho người sử dụng.

Thêm vào đó, khả năng đa nhiệm tích hợp trong một chiếc camera như H9c gây ấn tượng bởi vừa sở hữu hai chế độ tuần tra hữu ích như ống kính quay quét hoàn thành việc tuần tra quay quét để loại bỏ điểm mù, tập trung các góc quan trọng hoặc để camera tự thực hiện tuần tra một vòng quay hoàn chỉnh, vừa tích hợp tính năng quy trình quan sát AI thông minh. Tính năng này cho phép camera phát hiện con người, phát hiện hình dạng xe và theo dõi đối tượng giúp người dùng yên tâm vì khi phát hiện những "vị khách không mời" camera sẽ chủ động phòng vệ bằng còi báo động và nhấp nháy đèn, tăng cường an ninh.

Sản phẩm đặc biệt thích hợp để ở ngoài trời vì H9c sở hữu thiết kế gọn nhẹ, có khả năng chống chịu tốt và bền bỉ trước các yếu tố thời tiết khác nhau. Sản phẩm tân binh này còn tích hợp Ăng-ten Wi-Fi kép được cải tiến hiệu suất cao, đảm bảo phạm vi phủ sóng lên tới 220m giúp người dùng duy trì kết nối ổn định.

Bên cạnh những tính năng nổi trội trên, H9c còn sở hữu những tính năng cần thiết của một chiếc camera an ninh toàn diện: có thể đàm thoại 2 chiều trong thời gian thực, trải nghiệm xem mượt mà với công nghệ nén, linh hoạt lắp đặt hầu hết các vị trí để loại bỏ điểm mù,... Chính vì thế, đối với những gia đình tìm kiếm một chiếc camera đa nhiệm và thông minh, camera ống kính kép mới nhất từ EZVIZ là một giải pháp công nghệ tiên tiến đáp ứng mọi nhu cầu an ninh trong thời đại mới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.ezviz.com/vn/product/H9c-2K/55949

Giới thiệu về EZVIZ

Được thành lập từ năm 2013, EZVIZ như tên gọi của mình, là thương hiệu smarthome được tạo ra với mơ ước về một "easy vision" (có thể hiểu như "tầm nhìn về một tương lai dễ dàng và tiện nghi") cho mọi nhà thông qua những nỗ lực phát triển các thiết bị thông minh, tối giản, sở hữu tính năng mạnh mẽ nhằm bảo vệ tổ ấm và nâng cấp chất lượng sống. Là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nhà thông minh, EZVIZ từng bước kiến tạo tương lai về một cuộc sống thông minh, dễ dàng, gắn kết thông qua những đổi mới công nghệ vượt trội, chất lượng sản phẩm cao cấp cùng dịch vụ đám mây đáng tin cậy. Có mặt tại hơn 130 quốc gia, EZVIZ được hàng triệu người dùng và gia đình tin tưởng.