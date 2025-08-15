Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 15 - 17/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 15:00:00 Các hộ sử dụng điện trạm K1P9, trạm K1P9A, trạm K1P9B, một phần hẻm 251, hẻm 259, khóm 4, đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:30:00 17/08/2025 07:00:00 - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 06:30:00 17/08/2025 17:30:00 - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Cái Cam 2 đến Chợ P9, khu tập thể Quân Khu 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng, phía tay phải hướng từ Chợ P9 đến Cổng Phi Trường (đường Gốm Đỏ), khóm 2, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 16:30:00 - Phía tay phải và tay trái từ Cầu Đường Chừa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long) thuộc các ấp: phước Lợi, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long và Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Các ấp: Phước Bình, Phước Hiệp, An Hiệp; KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 16:30:00 - Từ khu dân cư Phường 9 đến khu tái định cư Mỹ Thuận, khu dân cư khóm 3, khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Gạch Nguyệt, Bà Giáo, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Từ Vòng Xoay Trường An đến Cầu Cái Đôi, khóm Tân Thuận An, khóm Tân Thuận, khóm Tân Hòa, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 - Từ khu dân cư Phường 9 đến khu tái định cư Mỹ Thuận, khu dân cư khóm 3, khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Gạch Nguyệt, Bà Giáo, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Từ Vòng Xoay Trường An đến Cầu Cái Đôi, khóm Tân Thuận An, khóm Tân Thuận, khóm Tân Hòa, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:30:00 -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Gạch Nguyệt, Bà Giáo, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Từ Vòng Xoay Trường An đến Cầu Cái Đôi, khóm Tân Thuận An, khóm Tân Thuận, khóm Tân Hòa, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 16:50:00 17/08/2025 17:30:00 - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Cái Cam 2 đến Chợ P9, khu tập thể Quân Khu 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng, phía tay phải hướng từ Chợ P9 đến Cổng Phi Trường (đường Gốm Đỏ), khóm 2, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 17:00:00 17/08/2025 17:30:00 - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Xuân 1, một phần thuộc ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 06:30:00 15/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Ninh thuộc ấp An Thạnh A, xã Bình Ninh, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 10:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh ấp 4 Hậu Lộc thuộc ấp 2, ấp 3 xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm thị trấn 10 và thị trấn 5 thuộc Khóm 1 và khóm 3, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 12:00:00 Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Nghĩa 4, Thuận Ngĩa 2 thuộc một phần khóm Thuận Nghĩa, Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 16:00:00 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Phú 3, trạm Tân Phú 3C thuộc một phần ấp Phú Thọ, Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Thành

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:30:00 Ấp Phú An, ấp Hòa Phú, ấp Thuận Long, các ấp Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, Phú Thạnh 3, Phú Thạnh 4, các ấp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, các ấp Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, các ấp Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, xã An Bình, Tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 09:30:00 Các hộ sử dụng điện trạm Đền Thờ Phạm Hùng thuộc một phần ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 10:00:00 15/08/2025 11:30:00 Các hộ sử dụng điện trạm Long Phước 4 thuộc một phần ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:00:00 15/08/2025 14:30:00 Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lợi A2 thuộc một ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 15:00:00 15/08/2025 16:00:00 Các hộ sử dụng điện trạm Mương Kinh thuộc một phần ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:00:00 Một phần ấp Chợ+ ấp Hòa Long, xã Nhơn Phú và một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Phước, tĩnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 10:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Hương 2B, ấp An Hương 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 10:30:00 15/08/2025 12:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Hương 3, ấp An Hương 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 15:00:00 Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Hương, ấp An Hương 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long( khách hàng nhánh rẽ trung thế Ba Truyền) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 16/08/2025 06:00:00 16/08/2025 16:30:00 Ấp Thành Khương, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Sơn, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:00:00 16/08/2025 16:30:00 Ấp Thành Khương, Thành Ninh, Thành Nhân, Tân Thuận, Thành Quới, Tân Lợi, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:00:00 16/08/2025 16:00:00 Các ấp: Tân Thuận, Thành Quới, Thành Tiến, Thành Khương, Tân Hữu, Tân trung, Tân Phước, xã Tân Quới. tỉnh Vĩnh Long - Các ấp: Tân Dương, Tân Phú, Tân Mỹ, Tân Lâp, xã Mỹ Thuận. tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:40:00 16/08/2025 07:00:00 Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 16:30:00 Ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 16:20:00 16/08/2025 16:40:00 Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 16:30:00 Các ấp: Thành Nhân, Thành Công, Thành Tâm, Thành Nghĩa. Tân Đông, Tân Hạnh, Tân Vinh,Thành Trí, Thành Trí, Thành Phú, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện