Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 15 - 17/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 15:00:00
Các hộ sử dụng điện trạm K1P9, trạm K1P9A, trạm K1P9B, một phần hẻm 251, hẻm 259, khóm 4, đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:30:00
17/08/2025 07:00:00
- Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:30:00
17/08/2025 17:30:00
- Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Cái Cam 2 đến Chợ P9, khu tập thể Quân Khu 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng, phía tay phải hướng từ Chợ P9 đến Cổng Phi Trường (đường Gốm Đỏ), khóm 2, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 16:30:00
- Phía tay phải và tay trái từ Cầu Đường Chừa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long) thuộc các ấp: phước Lợi, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long và Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Các ấp: Phước Bình, Phước Hiệp, An Hiệp; KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 16:30:00
- Từ khu dân cư Phường 9 đến khu tái định cư Mỹ Thuận, khu dân cư khóm 3, khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Gạch Nguyệt, Bà Giáo, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Từ Vòng Xoay Trường An đến Cầu Cái Đôi, khóm Tân Thuận An, khóm Tân Thuận, khóm Tân Hòa, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 17:00:00
- Từ khu dân cư Phường 9 đến khu tái định cư Mỹ Thuận, khu dân cư khóm 3, khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long -Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Gạch Nguyệt, Bà Giáo, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Từ Vòng Xoay Trường An đến Cầu Cái Đôi, khóm Tân Thuận An, khóm Tân Thuận, khóm Tân Hòa, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 17:30:00
-Từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Vòng Xoay Trường An thuộc các ấp: Tân Hưng, Tân Bình, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Khóm Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Bình, Gạch Nguyệt, Bà Giáo, Vĩnh Hòa, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, - Từ Vòng Xoay Trường An đến Cầu Cái Đôi, khóm Tân Thuận An, khóm Tân Thuận, khóm Tân Hòa, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 16:50:00
17/08/2025 17:30:00
- Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Cái Cam 2 đến Chợ P9, khu tập thể Quân Khu 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng, phía tay phải hướng từ Chợ P9 đến Cổng Phi Trường (đường Gốm Đỏ), khóm 2, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long, - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 17:00:00
17/08/2025 17:30:00
- Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Đường Phạm Hùng từ Chợ P9 đến Cầu Bình Lữ, khóm 2, khóm 1, khóm 5, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Xuân 1, một phần thuộc ấp Phú Xuân, xã Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 06:30:00
15/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Ninh thuộc ấp An Thạnh A, xã Bình Ninh, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 10:00:00
Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh ấp 4 Hậu Lộc thuộc ấp 2, ấp 3 xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 06:30:00
16/08/2025 16:30:00
Các hộ sử dụng điện thuộc trạm thị trấn 10 và thị trấn 5 thuộc Khóm 1 và khóm 3, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 12:00:00
Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Nghĩa 4, Thuận Ngĩa 2 thuộc một phần khóm Thuận Nghĩa, Thuận Nghĩa A, Thuận Nghĩa B, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 16:00:00
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Phú 3, trạm Tân Phú 3C thuộc một phần ấp Phú Thọ, Phú Yên, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trung Thành
(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:30:00
Ấp Phú An, ấp Hòa Phú, ấp Thuận Long, các ấp Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, Phú Thạnh 3, Phú Thạnh 4, các ấp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, các ấp Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, các ấp Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, xã An Bình, Tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 09:30:00
Các hộ sử dụng điện trạm Đền Thờ Phạm Hùng thuộc một phần ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:00:00
15/08/2025 11:30:00
Các hộ sử dụng điện trạm Long Phước 4 thuộc một phần ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 14:30:00
Các hộ sử dụng điện trạm Phước Lợi A2 thuộc một ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 15:00:00
15/08/2025 16:00:00
Các hộ sử dụng điện trạm Mương Kinh thuộc một phần ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Chợ+ ấp Hòa Long, xã Nhơn Phú và một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Phước, tĩnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 10:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Hương 2B, ấp An Hương 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 10:30:00
15/08/2025 12:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm An Hương 3, ấp An Hương 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 15:00:00
Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Hương, ấp An Hương 1, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 07:30:00
16/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Phú Quới, xã Nhơn Phú, tĩnh vĩnh Long( khách hàng nhánh rẽ trung thế Ba Truyền)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp Thành Khương, Thành Tân, Thành Thọ, Thành Sơn, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp Thành Khương, Thành Ninh, Thành Nhân, Tân Thuận, Thành Quới, Tân Lợi, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 16:00:00
Các ấp: Tân Thuận, Thành Quới, Thành Tiến, Thành Khương, Tân Hữu, Tân trung, Tân Phước, xã Tân Quới. tỉnh Vĩnh Long - Các ấp: Tân Dương, Tân Phú, Tân Mỹ, Tân Lâp, xã Mỹ Thuận. tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:40:00
16/08/2025 07:00:00
Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 16:30:00
Ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 16:20:00
16/08/2025 16:40:00
Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 16:30:00
Các ấp: Thành Nhân, Thành Công, Thành Tâm, Thành Nghĩa. Tân Đông, Tân Hạnh, Tân Vinh,Thành Trí, Thành Trí, Thành Phú, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm sau 1 ngày tăng sốcGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn đều giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dàiSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
BIDV SmartBanking phiên bản X – dấu ấn tiên phong cùng loạt tính năng mới độc đáoSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Phiên bản mới hội tụ ba trụ cột chiến lược: tái định hình trải nghiệm người dùng; tích hợp AI/ML giúp cá nhân hóa sâu theo hành vi khách hàng và mở rộng hệ sinh thái số linh hoạt, đa chiều. Các tính năng tài chính chuyên sâu như: Đầu tư tự động, Vay ứng lương, Mở thẻ Online, Quản lý tài chính, … cũng được giới thiệu trên phiên bản mới với nhiều ưu điểm vượt trội.
Xe ga 113cc giá 41 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 113cc có thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, dễ trở thành ‘xe ga quốc dân’ với giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và CretaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh của Mazda vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 549 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Creta.
Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớpBảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.
Giá xăng dầu giảm sâu đến 640 đồng, các loại xăng có giá bán chỉ nhỉnh 19.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Chiều 14/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày trên thị trường. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu đều giảm sâu.
Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 14/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 14/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà riêng trên đất vàng phường Ba Đình, Hà NộiGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà riêng tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.