Kem phô mai 'thượng hạng' Snow Baby: 'Phớt lờ' định lượng thành phần, thông tin không khớp thực tế

Kem phô mai: Bao bì bắt mắt, thành phần khác xa

Những ngày qua, phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã tiếp nhận phản ánh của bạn đọc nghi ngờ sản phẩm kem phô mai Snow Baby thượng hạng là hàng gia công và ghi nhãn thiếu rõ ràng từ thành phần đến địa chỉ sản xuất.

Kem phô mai Snow Baby thượng hạng do Công ty Cổ phần kem Hùng Linh MN Hòa Bình sản xuất.

Theo phản ánh, hình ảnh bao bì bắt mắt dễ khiến người tiêu dùng tin rằng sản phẩm chủ yếu được làm từ thành phần phô mai thượng hạng.

Kem phô mai Snow Baby premium (thượng hạng – PV) đang được bày bán tại các siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên cả nước có nhãn bao bì bắt mắt nhưng thành phần ghi trên nhãn chưa rõ ràng, thông tin địa chỉ cũng không khớp thực tế. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Để làm rõ những nội dung phản ánh trên, ngày 13/8, phóng viên đã khảo sát tại một số siêu thị tại Hà Nội và ghi nhận, kem phô mai Snow Baby thượng hạng được bán với giá 27.000 đồng/cái và áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1. Sản phẩm này thu hút người tiêu dùng, đặc biệt trẻ em nhờ màu sắc rực rỡ, bắt mắt với hình ảnh khối phô mai vàng ruộm cùng thanh kem cắn dở để lộ nhân vàng sánh, gợi cảm giác kem chứa rất nhiều phô mai.

Ngoài ra, từ "premium" (nghĩa là cao cấp, thượng hạng) được nhấn mạnh ngoài bao bì, cũng tạo cảm giác cho người dùng đây là sản phẩm thượng hạng, hoặc chứa phomai thượng hạng (thành phần chủ đạo).

Cận cảnh sản phẩm Kem phô mai Snow Baby được sản xuất bởi Công ty Cổ phần kem Hùng Linh MN Hòa Bình. Trên nhãn, sản phẩm ghi ngày sản xuất: 10/7/2025; hạn sử dụng: 09/7/2027.

Tuy nhiên, ghi nhận cho thấy, tại mục thành phần trên nhãn, ngoài thành phần phô mai 2,5%, sản phẩm chứa 13 thành phần khác, gồm: Hương phô mai, nước, dầu thực vật, đường kính, sữa bột, dextrose mônhydrate (D-Glucose), mạch nha, Maltodextrin, bột kem không ữa, chất ổn định, chất nhũ hóa, muối, màu tổng hợp.

Đáng chú ý, 13 thành phần này đều không được thể hiện cụ thể định lượng, định tính hoặc tỷ lệ từng khối lượng thành phần có trong 1 thành phẩm. Ngoài ra, các thành phần trên cũng chưa được làm rõ ràng về nguồn gốc tự nhiên/giống tự nhiên hay tổng hợp, nhân tạo.

Điều này hoàn toàn đi ngược với quy định về thành phần ghi trên nhãn tại Điều 16, Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP. Theo Nghị định, nếu tên hoặc hình ảnh thành phần được dùng để thu hút sự chú ý thì phải ghi rõ định lượng. Việc chỉ sử dụng hương liệu tổng hợp, nhưng tên gọi và hình ảnh tạo cảm giác dùng nguyên liệu thật, có thể bị xem là gây hiểu lầm về bản chất hàng hóa.

Kem phô mai Snow Baby thượng hạng được xếp ngay bên cạnh một sản phẩm kem phô mai nhập khẩu khác có tên "Kem Wall's Cheesy Bar". Bằng cảm quan, 2 sản phẩm kem phô mai này có nét tương đồng về bao bì, như: màu chủ đạo là đen – vàng tươi - hồng; que kem cắn dở màu vàng tươi cùng khối phô mai. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Tại một siêu thị lớn nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai (TP Hà Nội), kem phô mai Snow Baby thượng hạng được xếp ngay bên cạnh một sản phẩm kem phô mai nhập khẩu khác có tên "Kem Wall's Cheesy Bar".

Bằng cảm quan, 2 sản phẩm kem phô mai này có nét tương đồng về bao bì, như: màu chủ đạo là đen – vàng tươi - hồng; que kem cắn dở màu vàng tươi cùng khối phô mai.

"Hình ảnh trên bao bì chỉ có tính chất minh họa" được nhà sản xuất đặt tại vị trí khó thấy khó nhìn. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Một chi tiết đáng chú ý khác là dòng chú thích "Hình ảnh trên bao bì chỉ có tính chất minh họa" vốn có vai trò giúp người mua không hiểu nhầm lại in bằng chữ nhỏ, màu nhạt, nằm sát nếp gấp bao bì và bị che khuất bởi đường ép nilon.

Người tiêu dùng muốn đọc chú thích phải tìm mỏi mắt và bóc hoặc vạch mép bao bì, điều này trái với quy định tại Điều 4 Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP rằng chú thích phải đặt ở vị trí dễ nhìn, cỡ chữ phù hợp.

Địa chỉ sản xuất không rõ ràng

Mặc dù Việt Nam đã vận hành mô hình chính quyền 2 cấp kể từ ngày 01/7/2025 và tỉnh Hòa Bình sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, trên 2 sản phẩm mà phóng viên ghi nhận có ngày sản xuất 10/7/2025 và 01/7/2025, trên bao bì các sản phẩm, địa chỉ doanh nghiệp nằm tại thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Ngoài ra, văn phòng giao dịch trên nhãn sản phẩm đặt tại: Thôn Mạch Kỳ, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai.

Mặc dù Việt Nam đã vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ 01/07/2025 nhưng trên bao bì kem phô mai Snow Baby thượng hạng có ngày sản xuất 10/7/2025, địa chỉ doanh nghiệp nằm tại thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Việc sử dụng địa danh cũ với sản phẩm sản xuất sau thời điểm thay đổi cho thấy sự chậm trễ, chưa phù hợp với yêu cầu tại Điều 9 Nghị định 43/2017/NĐ-CP về ghi địa danh hành chính chính xác.

Từ tên gọi, hình ảnh, đến cách bố trí thông tin, sản phẩm "Kem phô mai Snow baby premium" đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong ghi nhãn.

Được biết, sản phẩm kem thuộc danh mục thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, do doanh nghiệp tự công bố trước khi đưa ra thị trường và cơ quan kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, giám sát theo cơ chế vừa hậu kiểm vừa chuyên đề.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là nếu sản phẩm đã được kiểm tra hậu kiểu hoặc kiểm tra chuyên đề, tại sao một sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn có nhiều điểm chưa khớp với quy định lại được lưu thông rộng rãi trên thị trường? Và liệu một sản phẩm chưa "chuẩn" này có thực sự đảm bảo chất lượng, đảm bảo sự an toàn đối với sức khỏe người dùng?

Bởi dù những sai lệch này có thể được coi là "chi tiết nhỏ" nhưng những điểm này đều liên quan trực tiếp đến quy định pháp lý và quyền lợi người tiêu dùng. Bao bì thiếu rõ ràng không chỉ gây hiểu lầm về thành phần mà còn ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, nhất là khi khách chỉ nhìn vào hình ảnh và tên sản phẩm.

Bởi dù những biểu hiện những tưởng là vụn vặt như thành phần không rõ ràng, địa chỉ không khớp với thời điểm sản xuất, hay dòng chữ bị che khuất… nhưng lại là vấn đề pháp lý nghiêm túc và là sự tôn trọng từ nhà sản xuất, cơ quan liên ngành đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em - đối tượng luôn ưa thích mặt hàng này.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đối với sản phẩm thực phẩm đóng gói là kem, khi sử dụng tên hoặc hình ảnh thành phần để thu hút sự chú ý, doanh nghiệp bắt buộc phải ghi rõ định lượng thành phần đó, đồng thời phải liệt kê các thành phần theo thứ tự khối lượng giảm dần, kèm tỷ lệ hoặc lượng tuyệt đối. Như vậy, căn cứ Nghị định 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa, kem phô mai Snow Baby premium có nhiều dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa. Thứ nhất, khi sử dụng tên gọi và hình ảnh phô mai để thu hút sự chú ý, doanh nghiệp phải ghi rõ định lượng thành phần này. Tuy nhiên, sản phẩm chỉ ghi 2,5% phô mai và không thể hiện tỷ lệ các thành phần khác. Điều này dễ hiểu nhầm cho người mua về hàm lượng phô mai và chất lượng, giá trị dinh dưỡng. Luật sư Vương cho rằng, chỉ bằng nhìn nhãn hàng, người tiêu dùng nhanh có thể tin rằng sản phẩm chứa nhiều phô mai thật và là nguyên liệu chính, trong khi thực tế tỷ lệ chỉ 2,5% và phần lớn hương vị có thể đến từ hương liệu tổng hợp. Ngoài ra, bằng cách thể hiện trên nhãn, người dùng cũng dễ dàng nhận định chủ quan đây là sản phẩm giàu dinh dưỡng, giàu canxi từ phô mai, nhưng thành phần thực tế không đáp ứng như kỳ vọng. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến người mua hàng nhanh, dựa vào hình ảnh và tên sản phẩm, nhất là phụ huynh mua cho trẻ em, từ đó tác động đến quyết định mua hàng không dựa trên thông tin đầy đủ và chính xác. Cụ thể, người tiêu dùng nhanh có thể tin rằng sản phẩm chứa nhiều phô mai thật và là nguyên liệu chính, trong khi thực tế tỷ lệ chỉ 2,5% và phần lớn hương vị có thể đến từ hương liệu tổng hợp. Ngoài ra, bằng cách thể hiện khối phô mai trên nhãn , người dùng cũng dễ dàng nhận định chủ quan đây là sản phẩm giàu dinh dưỡng, giàu canxi từ phô mai, nhưng thành phần thực tế không đáp ứng như kỳ vọng. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến người mua hàng nhanh, dựa vào hình ảnh và tên sản phẩm, nhất là phụ huynh mua cho trẻ em, từ đó tác động đến quyết định mua hàng không dựa trên thông tin đầy đủ và chính xác. Luật sư Vương nhấn mạnh về vai trò trung thực trong ghi nhãn rằng: "Luật yêu cầu ghi rõ "trong sản phẩm có bao nhiêu" chứ không chỉ liệt kê tên nguyên liệu. Mục đích là để người mua biết mình đang ăn/uống bao nhiêu nguyên liệu thật, tránh bị hiểu nhầm hoặc bị "tô vẽ" bằng hình ảnh và tên gọi". Thứ hai, chú thích 'hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm' được in ở vị trí khó quan sát, chữ nhỏ là không đáp ứng yêu cầu thông tin phải đặt nơi dễ nhìn, dễ đọc. Thứ ba, địa chỉ hành chính không cập nhật theo thay đổi thực tế là vi phạm quy định về ghi địa danh. Theo luật sư, những hành vi này có thể bị xử phạt từ 3 – 20 triệu đồng tùy mức độ, đồng thời bị buộc thu hồi hoặc sửa nhãn. Trong trường hợp hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Chúng tôi tiếp tục thông tin!

