Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 15-17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 15-17/8/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 15-17/8/2025

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Vĩnh Hưng – phường Long Đức. - Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Hồng Rõ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 17:00:00 - Phạm Ngũ Lão: Từ TBA đến đầu đường Trương Văn Kỉnh - Quang Trung: Từ đường Lê Lợi đến đường Phạm Ngũ Lão (dãy trường chuyên cũ) và các hẻm Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 17:00:00 - Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9); - Đường Nguyễn Đáng và Trần Phú từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Xăng dầu Phường 9, Cơ sở gỗ Amina, Cơ sở gỗ Saphia, Bưu Điện Phường 6, Công ty cấp thoát nước, Chi cục kiểm lâm, Qũy tín dụng trung ương, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Coopmart Trà Vinh, Ngân hàng Đông Á, Chi cục đăng kiểm, Trường trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh, Bệnh viện Minh Tâm, Công viên thanh niên, Tòa nhà Việt tel Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 09:30:00 Đường Dương Quang Đông: - Từ quán ăn Hồng Trúc đến trạm biến áp (trụ 19) và các hẻm. - Từ trạm biến áp (trụ 19) đến Xóm Bờ Kinh và các hẻm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 09:45:00 16/08/2025 11:15:00 Đường Hùng Vương (nối dài): - Từ cửa hàng xăng dầu Phúc Khang đến nhà trọ Phương Thảo và các hẻm (dãy hổn hợp) - Từ Công ty xây dựng Hồng Lực đến khu chung cư kỳ la và các hẻm (dãy độc lập) Khu chung cư kỳ la Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 - Đường B và 2B; - Khóm 2 Phường 1; - Đường 19 tháng 5 nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy ca phê Phố Mới); - Đường 19 tháng 5 nối dài từ quán kem Mi Kha đến Võ Văn Kiệt (dãy quán kem Mi Kha); - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Karaoke Tú Hạnh, Cơ sở Phan Thị Màu, Hộ kinh doanh Sang Sang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 - Đường Võ Văn Kiệt: Từ Trương Văn Kỉnh đến quán Đức Bình 2 và các hẻm - Đường 19 tháng 5 (nối dài): Từ Karaoke Tú Hạnh (trụ hạ thế CP1/01) đến Võ Văn Kiệt (dãy đối diện ca phê Phố Mới) - Đường Lâm Văn Vũng: Từ quán bánh xèo 36 đến đường Võ Văn Kiệt Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cầu Ngang

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 06:30:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Sơn Lang, ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ; ấp Sóc Chùa, La Bang, ấp Rạch một phần khóm Minh Thuận A xã Cầu Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 06:30:00 15/08/2025 15:00:00 Một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ, ấp Trà Kim, ấp Rạch, ấp Nô Công, ấp Sóc Chùa, ấp Thủy Hòa, một phần ấp Thuận An xã Cầu Ngang, một phần ấp Ba So xã Nhị Trường Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 06:30:00 15/08/2025 15:00:00 Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, ấp Sóc Giụp, ấp Long Hanh, ấp Tân Lập, ấp Huyền Đức, ấp Sóc Mới, ấp Bào Mốt, một phấn ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 08:30:00 15/08/2025 09:30:00 Trạm khu NTTS Nguyễn Thị Nhờ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 09:50:00 15/08/2025 10:50:00 Trạm NTTS Phạm Văn Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:00:00 15/08/2025 13:50:00 Trạm HTX Nông Nghiệp Bảo Trâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 14:10:00 15/08/2025 15:00:00 Trạm NTTS Huỳnh Văn Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 15:10:00 15/08/2025 16:10:00 Một phần ấp Lạc Sơn xã Ngũ Lạc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 14:30:00 Một phần ấp Tư xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 08:00:00 16/08/2025 14:00:00 Một phần ấp Tư xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cầu Kè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 14:00:00 Ấp Ngãi Nhất xã Tam Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 16:00:00 Ấp Mỹ Văn, Đồng Điền, Xẻo Cạn, Rạch Đùi, Bà Bảy và một phần ấp 4 xã Phong Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Cú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Mất điện ấp Cây Trôm- xã Tập Sơn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Mất điện ấp Bãi Sào Chót- xã Hàm Giang. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tiểu Cần

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 07:35:00 15/08/2025 12:00:00 Ấp Chợ - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Khóm 2 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Duyên Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 16:00:00 Mất điện khu vực trại giam Bến Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 05:00:00 16/08/2025 06:00:00 Mất điện một phần ấp Thống Nhất, ấp Bào Sen, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:00:00 16/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần ấp ấp Cây Xoài xã Ngũ Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 18:00:00 16/08/2025 19:00:00 Mất điện một phần ấp Thống Nhất, ấp Bào Sen, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần ấp Long Điền, ấp Thống Nhất phường Duyên Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 06:30:00 Mất điện 05 trạm chuyên dùng NT Phan Minh Chiến, NT Phan Minh Chiến 1, NT Cao Thị Hồng, NT Nguyễn Thanh Tuấn, NT Trần Thị Huệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 17:30:00 17/08/2025 18:00:00 Mất điện 05 trạm chuyên dùng NT Phan Minh Chiến, NT Phan Minh Chiến 1, NT Cao Thị Hồng, NT Nguyễn Thanh Tuấn, NT Trần Thị Huệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Càng Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 17:00:00 Ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:00:00 Các ấp Kinh Ngay, Rạch Cát, Tân Định, Tân Hạnh, Tất Vinh, Nguyệt Lãng A, Phú Hưng, Phú Phong, Phú Phong 3, Long Trị xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ngũ Lạc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 10:30:00 15/08/2025 12:00:00 Trạm NMXX Trầm Thành Công, ấp Bà Giam B, xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:00:00 15/08/2025 14:20:00 Một phần ấp Lộ Sỏi, xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 14:30:00 15/08/2025 15:50:00 Một phần ấp Lộ Sỏi , xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 18:00:00 Toàn xã Long Thành, Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 18:00:00 Toàn xã Đông Hải và một phần ấp Đình Củ, Khóm 1, Khóm 2, Khóm 6, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện