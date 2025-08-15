Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 15-17/8/2025: Cuối tuần, nhiều tuyến đường và khu dân cư vẫn bị cúp điện cả ngày dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 15-17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 15-17/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 15-17/8/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Vĩnh Hưng – phường Long Đức. - Trạm biến áp chuyên dùng Công ty Hồng Rõ.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 07:00:00
15/08/2025 17:00:00
- Phạm Ngũ Lão: Từ TBA đến đầu đường Trương Văn Kỉnh - Quang Trung: Từ đường Lê Lợi đến đường Phạm Ngũ Lão (dãy trường chuyên cũ) và các hẻm
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 07:00:00
16/08/2025 17:00:00
- Đường Nguyễn Chí Thanh từ Cửa hàng xăng dầu Phường 9 đến Nguyễn Đáng và các hẻm (dãy Cửa hàng xăng dầu Phường 9); - Đường Nguyễn Đáng và Trần Phú từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Thị Minh Khai; - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Xăng dầu Phường 9, Cơ sở gỗ Amina, Cơ sở gỗ Saphia, Bưu Điện Phường 6, Công ty cấp thoát nước, Chi cục kiểm lâm, Qũy tín dụng trung ương, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Coopmart Trà Vinh, Ngân hàng Đông Á, Chi cục đăng kiểm, Trường trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh, Bệnh viện Minh Tâm, Công viên thanh niên, Tòa nhà Việt tel
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 09:30:00
Đường Dương Quang Đông: - Từ quán ăn Hồng Trúc đến trạm biến áp (trụ 19) và các hẻm. - Từ trạm biến áp (trụ 19) đến Xóm Bờ Kinh và các hẻm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 09:45:00
16/08/2025 11:15:00
Đường Hùng Vương (nối dài): - Từ cửa hàng xăng dầu Phúc Khang đến nhà trọ Phương Thảo và các hẻm (dãy hổn hợp) - Từ Công ty xây dựng Hồng Lực đến khu chung cư kỳ la và các hẻm (dãy độc lập) Khu chung cư kỳ la
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 17:00:00
- Đường B và 2B; - Khóm 2 Phường 1; - Đường 19 tháng 5 nối dài từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Võ Văn Kiệt (dãy ca phê Phố Mới); - Đường 19 tháng 5 nối dài từ quán kem Mi Kha đến Võ Văn Kiệt (dãy quán kem Mi Kha); - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện cho Karaoke Tú Hạnh, Cơ sở Phan Thị Màu, Hộ kinh doanh Sang Sang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:00:00
17/08/2025 17:00:00
- Đường Võ Văn Kiệt: Từ Trương Văn Kỉnh đến quán Đức Bình 2 và các hẻm - Đường 19 tháng 5 (nối dài): Từ Karaoke Tú Hạnh (trụ hạ thế CP1/01) đến Võ Văn Kiệt (dãy đối diện ca phê Phố Mới) - Đường Lâm Văn Vũng: Từ quán bánh xèo 36 đến đường Võ Văn Kiệt
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cầu Ngang
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 06:30:00
15/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Sơn Lang, ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ; ấp Sóc Chùa, La Bang, ấp Rạch một phần khóm Minh Thuận A xã Cầu Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 06:30:00
15/08/2025 15:00:00
Một phần ấp La Bang xã Hiệp Mỹ, ấp Trà Kim, ấp Rạch, ấp Nô Công, ấp Sóc Chùa, ấp Thủy Hòa, một phần ấp Thuận An xã Cầu Ngang, một phần ấp Ba So xã Nhị Trường
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 06:30:00
15/08/2025 15:00:00
Một phần ấp La Bang, một phần ấp Sơn Lang, ấp Sóc Giụp, ấp Long Hanh, ấp Tân Lập, ấp Huyền Đức, ấp Sóc Mới, ấp Bào Mốt, một phấn ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15/08/2025 08:30:00
15/08/2025 09:30:00
Trạm khu NTTS Nguyễn Thị Nhờ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 09:50:00
15/08/2025 10:50:00
Trạm NTTS Phạm Văn Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 13:50:00
Trạm HTX Nông Nghiệp Bảo Trâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 14:10:00
15/08/2025 15:00:00
Trạm NTTS Huỳnh Văn Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 15:10:00
15/08/2025 16:10:00
Một phần ấp Lạc Sơn xã Ngũ Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 14:30:00
Một phần ấp Tư xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 08:00:00
16/08/2025 14:00:00
Một phần ấp Tư xã Mỹ Long tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 14:00:00
Ấp Ngãi Nhất xã Tam Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 16:00:00
Ấp Mỹ Văn, Đồng Điền, Xẻo Cạn, Rạch Đùi, Bà Bảy và một phần ấp 4 xã Phong Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Cú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 11:30:00
Mất điện ấp Cây Trôm- xã Tập Sơn.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 17:00:00
Mất điện ấp Bãi Sào Chót- xã Hàm Giang.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 07:35:00
15/08/2025 12:00:00
Ấp Chợ - xã Hùng Hòa (trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:30:00
15/08/2025 17:00:00
Khóm 2 - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Duyên Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 08:00:00
15/08/2025 16:00:00
Mất điện khu vực trại giam Bến Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16/08/2025 05:00:00
16/08/2025 06:00:00
Mất điện một phần ấp Thống Nhất, ấp Bào Sen, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 06:00:00
16/08/2025 18:00:00
Mất điện một phần ấp ấp Cây Xoài xã Ngũ Lạc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16/08/2025 18:00:00
16/08/2025 19:00:00
Mất điện một phần ấp Thống Nhất, ấp Bào Sen, ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
Mất điện một phần ấp Long Điền, ấp Thống Nhất phường Duyên Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 06:30:00
Mất điện 05 trạm chuyên dùng NT Phan Minh Chiến, NT Phan Minh Chiến 1, NT Cao Thị Hồng, NT Nguyễn Thanh Tuấn, NT Trần Thị Huệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 17:30:00
17/08/2025 18:00:00
Mất điện 05 trạm chuyên dùng NT Phan Minh Chiến, NT Phan Minh Chiến 1, NT Cao Thị Hồng, NT Nguyễn Thanh Tuấn, NT Trần Thị Huệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 07:30:00
15/08/2025 17:00:00
Ấp Rạch Đập, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 07:30:00
17/08/2025 17:00:00
Các ấp Kinh Ngay, Rạch Cát, Tân Định, Tân Hạnh, Tất Vinh, Nguyệt Lãng A, Phú Hưng, Phú Phong, Phú Phong 3, Long Trị xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
15/08/2025 10:30:00
15/08/2025 12:00:00
Trạm NMXX Trầm Thành Công, ấp Bà Giam B, xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 13:00:00
15/08/2025 14:20:00
Một phần ấp Lộ Sỏi, xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/08/2025 14:30:00
15/08/2025 15:50:00
Một phần ấp Lộ Sỏi , xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
Toàn xã Long Thành, Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17/08/2025 06:00:00
17/08/2025 18:00:00
Toàn xã Đông Hải và một phần ấp Đình Củ, Khóm 1, Khóm 2, Khóm 6, xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm sau 1 ngày tăng sốcGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn đều giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu.
BIDV SmartBanking phiên bản X – dấu ấn tiên phong cùng loạt tính năng mới độc đáoSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Phiên bản mới hội tụ ba trụ cột chiến lược: tái định hình trải nghiệm người dùng; tích hợp AI/ML giúp cá nhân hóa sâu theo hành vi khách hàng và mở rộng hệ sinh thái số linh hoạt, đa chiều. Các tính năng tài chính chuyên sâu như: Đầu tư tự động, Vay ứng lương, Mở thẻ Online, Quản lý tài chính, … cũng được giới thiệu trên phiên bản mới với nhiều ưu điểm vượt trội.
Xe ga 113cc giá 41 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 113cc có thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, dễ trở thành ‘xe ga quốc dân’ với giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 17/7/2025: Những khách hàng nào nằm trong diện cúp điện cuối tuần?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và CretaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh của Mazda vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 549 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Creta.
Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớpBảo vệ người tiêu dùng - 17 giờ trước
GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.
Giá xăng dầu giảm sâu đến 640 đồng, các loại xăng có giá bán chỉ nhỉnh 19.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Chiều 14/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày trên thị trường. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu đều giảm sâu.
Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậuBảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 14/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 14/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà riêng trên đất vàng phường Ba Đình, Hà NộiGiá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà riêng tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.