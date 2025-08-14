Hà Nội: Thu hồi khẩn cấp thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp
GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.
Ngày 14/8, thông tin đến phóng viên, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, viên nang cứng DICELLNASE thuộc diện thu hồi khẩn có số đăng ký (SĐK): VN-19810-16, Số lô sản xuất: D1072, Ngày sản xuất: 11/2023, Hạn dùng: 11/2026. Công ty TNHH thương mại Nam Đồng nhập khẩu, thuốc được phân phối tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội.
Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi mẫu thuốc lấy tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn chất lượng ở chỉ tiêu độ hòa tan (mức độ 3, theo phụ lục II Thông tư 30/2025/TT-BYT).
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH thương mại Nam Đồng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ký công văn này, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc Viên nang cứng DICELLNASE (Piroxicam 20mg) nói trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên tại địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc do Công ty TNHH thương mại Nam Đồng cung cấp.
Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn này, bao gồm về số lượng nhập, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định hiện hành.
Ngoài ra, doanh nghiệp phải phối hợp với cơ quan kiểm nghiệm Nhà nước lấy bổ sung mẫu thuốc tại ít nhất hai cơ sở kinh doanh, gửi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kiểm tra lại chỉ tiêu độ hòa tan. Kết quả kiểm tra phải báo cáo trong vòng 15 ngày để làm căn cứ xử lý tiếp theo.
Đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, Sở Y tế yêu cầu thu hồi toàn bộ lượng thuốc vi phạm đang lưu hành tại bệnh viện, đồng thời báo cáo chi tiết tình hình sử dụng và kết quả thu hồi trong hạn 18 ngày.
Tất cả cơ sở y tế, nhà thuốc bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Hà Nội phải khẩn trương rà soát và thu hồi ngay lô thuốc D1072 không đạt chuẩn. UBND xã, phường có trách nhiệm thông báo tới các cơ sở hành nghề, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện thu hồi.
