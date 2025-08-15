Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 15/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 15/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
15/8/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
221816
939537
011559
|Giải nhất
69386
94473
32625
|Giải nhì
05112
49849
24834
|Giải ba
27358
03335
42778
38079
06259
82507
|Giải tư
85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007
42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008
13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858
|Giải năm
2381
1948
7183
|Giải sáu
0761
6530
3141
6359
6268
6135
9152
2591
8462
|Giải bảy
248
317
708
|Giải tám
73
75
70
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
15/8/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
