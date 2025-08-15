Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 15/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 15/8/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 15/8/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 221816 939537 011559 Giải nhất 69386 94473 32625 Giải nhì 05112 49849 24834 Giải ba 27358 03335 42778 38079 06259 82507 Giải tư 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 Giải năm 2381 1948 7183 Giải sáu 0761 6530 3141 6359 6268 6135 9152 2591 8462 Giải bảy 248 317 708 Giải tám

73 75 70

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 15/8/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 15/8/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 15/8/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 15/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 15/8/2025























Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0

Giải Nhất O O O O O

10.000.000 Giải Nhì O O O O

300.000 Giải Ba O O O

30.000

