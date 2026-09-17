Jihyo (TWICE) hóa nữ thần mùa thu, nhan sắc ngày càng thăng hạng

| Đẹp

Vẻ đẹp của Jihyo được nhận xét ngày càng thăng hạng, đặc biệt khi cô chuyển sang phong cách trưởng thành, thanh lịch hơn.

Jihyo (TWICE) thu hút sự chú ý khi khoe loạt ảnh mới với phong cách thanh lịch, quyến rũ, mang đậm không khí mùa thu. Nhan sắc ngày càng nổi bật của nữ thần tượng tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Cụ thể, Jihyo đã đăng tải nhiều hình ảnh trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “In my fall era” (Tạm dịch: Đang trong kỷ nguyên mùa thu của tôi).

Jihyo (TWICE) thu hút sự chú ý khi khoe loạt ảnh mới với phong cách thanh lịch, quyến rũ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Jihyo diện một chiếc váy màu nâu sẫm, tạo dáng giữa đường phố. Thiết kế ôm dáng cùng gam màu trầm giúp nữ thần tượng tôn lên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa quyến rũ. Không cần quá nhiều phụ kiện hay cách tạo dáng cầu kỳ, Jihyo vẫn nổi bật giữa khung cảnh đời thường.

Đáng chú ý, gương mặt nhỏ cùng đường nét sắc sảo tiếp tục là điểm khiến người hâm mộ chú ý. Vẻ đẹp của Jihyo được nhận xét ngày càng thăng hạng, đặc biệt khi cô chuyển sang phong cách trưởng thành, thanh lịch hơn.

Vẻ đẹp của Jihyo được nhận xét ngày càng thăng hạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại những bình luận như: “Đẹp quá”, “Mùa thu đến rồi”, “Thật sự rất xinh đẹp” để bày tỏ sự yêu thích dành cho nữ thần tượng.

Trước đó, Jihyo có màn xuất hiện đặc biệt tại lễ hội âm nhạc Waterbomb Goyang ở Đài Loan với vai trò nghệ sĩ headliner đặc biệt. Sự kiện tiếp tục cho thấy sức hút của thành viên TWICE trong các sân khấu biểu diễn cá nhân.

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