Fan sôi sục tìm thông tin giá vé show G-Dragon ở Việt Nam

Sáng 13/5, ban tổ chức và nhà tài trợ chương trình K-Star Spark in Vietnam 2025 chính thức xác nhận G-Dragon là nghệ sĩ đầu tiên góp mặt trong dàn line-up biểu diễn. Sự kiện dự kiến quy tụ nhiều ngôi sao K-Pop đình đám, diễn ra vào ngày 21/6/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đợt mở bán sớm dành cho khán giả đủ điều kiện từ phía nhà tài trợ sẽ bắt đầu vào ngày 20/5.

G-Dragon sẽ đến Việt Nam biểu diễn đại nhạc hội K-pop.

Ngay lập tức thông tin này đã khiến fan của G-Dragon sục sôi tìm hiểu thông tin về vé, chỗ ngồi, thời gian tổ chức chương trình. Hiện tại, đã xuất hiện nhiều thông tin về giá vé lẫn sơ đồ chỗ ngồi.

Cụ thể, trên nền tảng Threads, nhiều fan đã bắt đầu chia sẻ sơ đồ và giá vé của đại nhạc hội tại Hà Nội có G-Dragon biểu diễn. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải thông tin chính thức từ BTC đại nhạc hội K-pop. Được biết, hiện tại, do sức nóng của G-Dragon và đại nhạc hội K-Pop đang rất cao nên trên mạng xã hội có nhiều tài khoản cá nhân đã đứng ra nhận "camp vé" (săn vé hộ), đặt mua lightstick hoặc thậm chí khẳng định sở hữu nguồn vé nội bộ. Chính vì vậy người hâm mộ cần phải xác định thông tin kỹ càng và phải tìm mua vé ở địa chỉ uy tín do chính BTC cung cấp.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé đang lan truyền trên mạng xã hội.

Về G-Dragon, anh tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kpop. Ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006, anh góp phần kiến tạo nên đế chế âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu. Những bản hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… đã trở thành dấu ấn không thể thay thế trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ thành công cùng nhóm, G-Dragon còn khẳng định vị thế riêng trong vai trò nghệ sĩ solo. Các ca khúc như Crayon, Crooked, Untitled, 2014, Who You? đều đạt thành tích ấn tượng cả trong nước và quốc tế. Album solo One of a Kind, COUP D'ETAT và Kwon Ji Yong lập kỷ lục doanh số, đồng thời đưa tên tuổi G-Dragon vượt khỏi giới hạn của một ngôi sao Hàn Quốc.

Cuối tháng 10/2024, G-Dragon trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch. Ngay sau khi phát hành, ca khúc chủ đề Too Bad lập tức leo lên top 1 tại 4 bảng xếp hạng lớn nhất Hàn Quốc gồm Melon, Genie, Bugs và Vibe. Các ca khúc khác như Drama, Home Sweet Home, Take Me cũng đạt vị trí cao.