Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'

Thứ tư, 14:30 13/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Kiều Anh với mái tóc bạc, áo dài gấm và phụ kiện kính cổ điển cùng chuỗi ngọc trai... khiến khán giả trầm trồ.

Mới đây, diễn viên Kiều Anh gây xôn xao khi xuất hiện với tạo hình "bà già xì tin" tại một sự kiện âm nhạc. Có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" khá "đầu tư" cho tạo hình mới. 

"Giao diện" của Kiều Anh ấn tượng với bởi nét "lão hóa": Mái tóc bạc trắng, cặp kính tròn cổ điển, áo dài gấm xanh pastel, điểm xuyết chuỗi ngọc trai tinh tế. Tổng thể tạo cảm giác vừa già dặn vừa thanh lịch, lại sang chảnh.

Bộ ảnh do chính cô đăng tải nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, phần vì phong cách khác lạ, phần vì sự tự tin và dí dỏm hiếm thấy của nữ diễn viên VTV.

Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'- Ảnh 1.

Nếu quen với một Kiều Anh trẻ trung, gợi cảm hoặc đằm thắm trước đó thì hẳn lần này công chúng đã ngỡ ngàng trước phiên bản "lão hóa". Mái tóc bạc cùng phong thái chậm rãi được nữ diễn viên thể hiện tự nhiên đến mức nhiều khán giả thừa nhận "phải nhìn kỹ mới nhận ra".

Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'- Ảnh 2.

Thế nhưng, thay vì "dìm" nhan sắc, tạo hình đặc biệt lại giúp Kiều Anh tỏa sáng theo cách khác: toát lên sự tự tin, cá tính và khả năng biến hóa linh hoạt.

"Tôi đã thử hình dung xem 30 năm nữa mình còn dám đi xem concert không. 74 tuổi con cháu rủ khả năng… vẫn đi! Đến nơi thì 50 phút sau mới vào tới sân khấu, đúng là già cả rồi chậm chạp quá. Các cháu nhìn nhìn, chắc thấy bà già kì kì", Kiều Anh chia sẻ.

Dù không tiết lộ cụ thể lý do chọn concept "bà già xì tin", nhưng qua chia sẻ, có thể thấy Kiều Anh muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần trẻ bất chấp tuổi tác. Câu chuyện giả tưởng "74 tuổi vẫn đi concert" vừa hài hước vừa truyền cảm hứng, khuyến khích mọi người sống nhiệt huyết dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'- Ảnh 3.

Khán giả tỏ ra thích thú, thậm chí có bình luận gọi Kiều Anh là "bà già slay".

Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'- Ảnh 4.

Bộ ảnh còn là minh chứng rằng thời trang và phong thái có thể định nghĩa lại khái niệm tuổi già. Với sự khéo léo trong lựa chọn trang phục, makeup và phụ kiện, hình ảnh "bà cụ" vẫn giữ được nét sang trọng, khác xa với quan niệm cũ kỹ về tuổi xế chiều.

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Kiều Anh - hoa hậu trẻ nhất lịch sử Việt Nam, hiện tại ở tuổi U50 nhan sắc vẫn quá 'hack' tuổi

Hà Kiều Anh - hoa hậu trẻ nhất lịch sử Việt Nam, hiện tại ở tuổi U50 nhan sắc vẫn quá 'hack' tuổi

Khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốc' của 2 diễn viên VFC Kiều Anh - Thu Quỳnh

Khoảnh khắc chung khung hình 'gây sốc' của 2 diễn viên VFC Kiều Anh - Thu Quỳnh

NSƯT Kiều Anh phim 'Cha tôi, người ở lại': Tôi không muốn ở vậy đến suốt đời

NSƯT Kiều Anh phim 'Cha tôi, người ở lại': Tôi không muốn ở vậy đến suốt đời

Kiều Anh - Thu Quỳnh phim 'Cha tôi, người ở lại' ngoài đời thực có sắc vóc ra sao?

Kiều Anh - Thu Quỳnh phim 'Cha tôi, người ở lại' ngoài đời thực có sắc vóc ra sao?

Cuộc sống sang chảnh trong biệt thự nhà vườn gần 20 năm tuổi, mất gần 3 năm mới được xây xong của HH Hà Kiều Anh

Cuộc sống sang chảnh trong biệt thự nhà vườn gần 20 năm tuổi, mất gần 3 năm mới được xây xong của HH Hà Kiều Anh

Cùng chuyên mục

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 11): Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoại

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 11): Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoại

Xem - nghe - đọc - 53 phút trước

GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", Ban lãnh đạo xã Tiên Phong hoảng hốt khi đột nhiên cháy kho lưu trữ, văn thư.

Senaivi tiết lộ lý do quay trở lại đấu trường Miss Grand VietNam 2025

Senaivi tiết lộ lý do quay trở lại đấu trường Miss Grand VietNam 2025

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Người đẹp Senaivi chính thức xác nhận sẽ quay trở lại đấu trường Miss Grand Vietnam 2025 khiến người hâm mộ bất ngờ.

Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Thông tin nam diễn viên hài Vũ Bắc Hải qua đời sáng 13/8 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.

Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết bố mẹ đều là bác sĩ, đặc biệt bố là bác sĩ quân y nên đã dạy và truyền cảm hứng cho cô về sự tận tâm, kỷ luật.

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'

Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tới

Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tới

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Nữ đại uý Nguyễn Phương Thảo gây chú ý với màn khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ngoài giờ làm, nữ chiến sĩ lại có phong cách nữ tính, điệu đà.

Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2

Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, nhà sản xuất "Anh trai say hi" đã gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghế

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghế

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.

“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026

“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau cú hit trăm tỷ của “Mai”, cặp đôi ăn ý Tuấn Trần – Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong dự án phim Tết 2026 mang tên “Báu vật trời cho”.

Xem nhiều

Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen Vâu

Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen Vâu

Giải trí

GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong tim

Giải trí
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Xem - nghe - đọc
Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Giải trí
Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Có gì đặc biệt ở đôi tất công nghệ Huy Trần chi 10 triệu đồng mua cho con gái

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top