Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'

Mới đây, diễn viên Kiều Anh gây xôn xao khi xuất hiện với tạo hình "bà già xì tin" tại một sự kiện âm nhạc. Có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên "Phía trước là bầu trời" khá "đầu tư" cho tạo hình mới.

"Giao diện" của Kiều Anh ấn tượng với bởi nét "lão hóa": Mái tóc bạc trắng, cặp kính tròn cổ điển, áo dài gấm xanh pastel, điểm xuyết chuỗi ngọc trai tinh tế. Tổng thể tạo cảm giác vừa già dặn vừa thanh lịch, lại sang chảnh.

Bộ ảnh do chính cô đăng tải nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, phần vì phong cách khác lạ, phần vì sự tự tin và dí dỏm hiếm thấy của nữ diễn viên VTV.

Nếu quen với một Kiều Anh trẻ trung, gợi cảm hoặc đằm thắm trước đó thì hẳn lần này công chúng đã ngỡ ngàng trước phiên bản "lão hóa". Mái tóc bạc cùng phong thái chậm rãi được nữ diễn viên thể hiện tự nhiên đến mức nhiều khán giả thừa nhận "phải nhìn kỹ mới nhận ra".

Thế nhưng, thay vì "dìm" nhan sắc, tạo hình đặc biệt lại giúp Kiều Anh tỏa sáng theo cách khác: toát lên sự tự tin, cá tính và khả năng biến hóa linh hoạt.

"Tôi đã thử hình dung xem 30 năm nữa mình còn dám đi xem concert không. 74 tuổi con cháu rủ khả năng… vẫn đi! Đến nơi thì 50 phút sau mới vào tới sân khấu, đúng là già cả rồi chậm chạp quá. Các cháu nhìn nhìn, chắc thấy bà già kì kì", Kiều Anh chia sẻ.

Dù không tiết lộ cụ thể lý do chọn concept "bà già xì tin", nhưng qua chia sẻ, có thể thấy Kiều Anh muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần trẻ bất chấp tuổi tác. Câu chuyện giả tưởng "74 tuổi vẫn đi concert" vừa hài hước vừa truyền cảm hứng, khuyến khích mọi người sống nhiệt huyết dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Khán giả tỏ ra thích thú, thậm chí có bình luận gọi Kiều Anh là "bà già slay".