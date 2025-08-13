Cha Eun Woo 'hớp hồn' người hâm mộ trong bộ quân phục
GĐXH - Khoảnh khắc đầu tiên Cha Eun Woo xuất hiện trong bộ quân phục đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”.
Bức ảnh Cha Eun Woo mặc quân phục được lan truyền rộng rãi
Theo thông tin chính thức, Lee Dongmin (tên thật của Cha Eun Woo) đã được bổ nhiệm làm Học viên Chỉ huy Đại đội, chịu trách nhiệm dẫn dắt một đại đội gồm khoảng 100 - 200 binh sĩ. Vị trí này đặt anh ở cấp bậc cao hơn các chỉ huy trung đội và tiểu đội trong hệ thống học viên quân sự, thể hiện sự tin tưởng lớn từ cấp trên. Phù hiệu màu xanh dương trên quân phục chính là biểu tượng cho cấp bậc và trọng trách mới này.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi thần thái và phong thái chững chạc của Cha Eun Woo. Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh hiện tại của anh vừa mạnh mẽ, vừa giữ nguyên nét điển trai vốn có, tạo nên sức hút khó cưỡng. So với thời điểm trước khi nhập ngũ, mỹ nam toát lên sự trưởng thành, kỷ luật và quyết đoán.
Hành trình quân ngũ của Cha Eun Woo vẫn đang tiếp diễn, nhưng với những gì anh đã thể hiện, công chúng càng thêm kỳ vọng vào một hình mẫu nghệ sĩ vừa tài năng, vừa bản lĩnh - tỏa sáng cả trong nghệ thuật lẫn trong quân ngũ.
Đôi nét về diễn viên Cha Eun Woo
Cha Eun Woo, tên thật là Lee Dongmin, được mệnh danh là “thiên tài nhan sắc” của làng giải trí Hàn Quốc với gương mặt hoàn hảo, đường nét như tượng tạc và khí chất cuốn hút. Nhờ ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh.
Không chỉ dừng lại ở lợi thế ngoại hình, Cha Eun Woo không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất để thoát khỏi định kiến “bình hoa di động”. Anh gây ấn tượng bởi khả năng nhập vai đa dạng, biểu cảm giàu cảm xúc và sự đầu tư nghiêm túc cho từng nhân vật. Mỗi dự án phim có sự góp mặt của anh đều mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ và bất ngờ.
Các bộ phim làm nên tên tuổi Cha Eun Woo
Trong sự nghiệp, Cha Eun Woo đã để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm tiêu biểu
Wonderful World (2024)
Island (2022)
Vẻ đẹp đích thực - True Beauty (2020)
Cùng với các thành công này, thành viên nhóm nhạc Astro ngày càng khẳng định vị thế không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà còn ở mảng phim ảnh.
