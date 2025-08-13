Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội
GĐXH - Mới đây, Subeo gây sốt mạng xã hội bởi chiều cao cùng khí chất hào môn vượt trội. Không chỉ có Subeo, cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ ngoài lẫn tính cách đáng yêu.
Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà không thua kém anh trai Subeo về sự visual trên mạng xã hội. Từ lúc mới sinh, 2 em bé đã trở thành hotkids nổi bật trong làng giải trí Việt. Dù có bố mẹ là người nổi tiếng với cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng Lisa và Leon đều được dạy dỗ về tính tiết kiệm, chăm chỉ.
Trong một clip mới đây trên nền tảng Tiktok, khi thấy em trai Leon ăn lãng phí, Lisa đã ăn lại phần dưa của em. Chỉ qua một hành động nhỏ của Lisa, khán giả cũng thấy bé được bố mẹ dạy rất kỹ về tính tiết kiệm, không lãng phí đồ ăn.
Lisa ăn lại phần dưa "bỏ chứa" của em trai Leon. Clip: Tittok Henry Lisa Leon.
Không chỉ ở clip này mà nhiều khoảnh khắc khác, Lisa còn học rửa bát, lau dọn vật dụng cá nhân mà không một lời mè nhèo. Tính cách của Lisa rất tự giác và luôn muốn làm gương cho em trai Leon làm theo.
Ở một clip khác trên kênh Tiktok của gia đình Hồ Ngọc Hà, Lisa - Leon đều tự mình đi lấy đồ ăn, tự bê về bàn và tự dùng dao nĩa để chia phần ăn mà không cần nhờ sự trợ giúp của người lớn. Khi xem những khoảnh khắc này, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi tính tự lập của hai nhóc tỳ. Bên cạnh đó, cặp song sinh còn rất lễ phép với mọi người và tình cảm trong cách cư xử với nhau khiến không ít netizen bày tỏ sự nể phục cách giáo dục con của Hồ Ngọc Hà.
Về cách nuôi dạy của Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cho các con tiếp xúc với sách từ rất sớm. Kim Lý thường xuyên đọc truyện, hướng dẫn cặp sinh đôi đếm số, Hồ Ngọc Hà thì dạy về những món đồ, con vật, sự vật trong cuộc sống. Không những thế, hai vợ chồng cô còn rất tích cực nhảy nhót, múa hát cùng các con. Chính vì thế mà ngay từ khi còn rất nhỏ, các con Hồ Ngọc Hà đã rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui nhộn.
Trong một lần chia sẻ đoạn clip chơi đùa cùng các con lên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà hóm hỉnh viết: "Mọi người cứ hỏi sao hai đứa nhà em trộm vía nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh. Dạ, cứ nhìn mọi người xung quanh là biết à".
Cả Leon và Lisa đều được tiếp xúc và nói chuyện bằng tiếng Anh từ nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà luôn muốn con phải thành thạo tiếng Việt trước. Cô từng trả lời một dân mạng khi bình luận phía dưới bài viết về việc học ngôn ngữ của Leon và Lisa rằng: "Tiếng Việt rất khó học nên các con sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả".
Trong quá trình nuôi dạy con, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà Kim Lý cho biết họ không mong mỏi gì hơn ngoài việc Leon và Lisa lớn lên sẽ trở thành những người tốt, hết lòng yêu thương và biết chăm sóc cho gia đình.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 3): Hoàng Lam được Mỹ Anh giao nhiệm vụ bất ngờXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", trước việc con của Mỹ Anh xô xát ở trường, Hoàng Lam được nhờ vả ra tay để đối phó với gia đình kia cậy quyền thế.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 11): Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoạiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", Ban lãnh đạo xã Tiên Phong hoảng hốt khi đột nhiên cháy kho lưu trữ, văn thư.
Senaivi tiết lộ lý do quay trở lại đấu trường Miss Grand VietNam 2025Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Người đẹp Senaivi chính thức xác nhận sẽ quay trở lại đấu trường Miss Grand Vietnam 2025 khiến người hâm mộ bất ngờ.
Nữ diễn viên VTV quê Thái Nguyên gây bất ngờ với tạo hình 'bà già slay'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Kiều Anh với mái tóc bạc, áo dài gấm và phụ kiện kính cổ điển cùng chuỗi ngọc trai... khiến khán giả trầm trồ.
Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàngCâu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
GĐXH - Thông tin nam diễn viên hài Vũ Bắc Hải qua đời sáng 13/8 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.
Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết bố mẹ đều là bác sĩ, đặc biệt bố là bác sĩ quân y nên đã dạy và truyền cảm hứng cho cô về sự tận tâm, kỷ luật.
Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tớiXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ GươmGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Nữ đại uý Nguyễn Phương Thảo gây chú ý với màn khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ngoài giờ làm, nữ chiến sĩ lại có phong cách nữ tính, điệu đà.
Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Mới đây, nhà sản xuất "Anh trai say hi" đã gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong timGiải trí
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng. Nhân dịp này, Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với anh về sức hút của Viết tiếp câu chuyện hoà bình cũng như thương hiệu cá nhân đang trở thành "nhạc sĩ quốc dân" của những concert lớn.