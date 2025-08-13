Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà không thua kém anh trai Subeo về sự visual trên mạng xã hội. Từ lúc mới sinh, 2 em bé đã trở thành hotkids nổi bật trong làng giải trí Việt. Dù có bố mẹ là người nổi tiếng với cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng Lisa và Leon đều được dạy dỗ về tính tiết kiệm, chăm chỉ.

Trong một clip mới đây trên nền tảng Tiktok, khi thấy em trai Leon ăn lãng phí, Lisa đã ăn lại phần dưa của em. Chỉ qua một hành động nhỏ của Lisa, khán giả cũng thấy bé được bố mẹ dạy rất kỹ về tính tiết kiệm, không lãng phí đồ ăn.

Lisa ăn lại phần dưa "bỏ chứa" của em trai Leon. Clip: Tittok Henry Lisa Leon.

Không chỉ ở clip này mà nhiều khoảnh khắc khác, Lisa còn học rửa bát, lau dọn vật dụng cá nhân mà không một lời mè nhèo. Tính cách của Lisa rất tự giác và luôn muốn làm gương cho em trai Leon làm theo.

Ở một clip khác trên kênh Tiktok của gia đình Hồ Ngọc Hà, Lisa - Leon đều tự mình đi lấy đồ ăn, tự bê về bàn và tự dùng dao nĩa để chia phần ăn mà không cần nhờ sự trợ giúp của người lớn. Khi xem những khoảnh khắc này, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi tính tự lập của hai nhóc tỳ. Bên cạnh đó, cặp song sinh còn rất lễ phép với mọi người và tình cảm trong cách cư xử với nhau khiến không ít netizen bày tỏ sự nể phục cách giáo dục con của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà và con gái Lisa. Ảnh: FBNV

Về cách nuôi dạy của Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình cho các con tiếp xúc với sách từ rất sớm. Kim Lý thường xuyên đọc truyện, hướng dẫn cặp sinh đôi đếm số, Hồ Ngọc Hà thì dạy về những món đồ, con vật, sự vật trong cuộc sống. Không những thế, hai vợ chồng cô còn rất tích cực nhảy nhót, múa hát cùng các con. Chính vì thế mà ngay từ khi còn rất nhỏ, các con Hồ Ngọc Hà đã rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui nhộn.

Trong một lần chia sẻ đoạn clip chơi đùa cùng các con lên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà hóm hỉnh viết: "Mọi người cứ hỏi sao hai đứa nhà em trộm vía nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh. Dạ, cứ nhìn mọi người xung quanh là biết à".

Cả Leon và Lisa đều được tiếp xúc và nói chuyện bằng tiếng Anh từ nhỏ nhưng Hồ Ngọc Hà luôn muốn con phải thành thạo tiếng Việt trước. Cô từng trả lời một dân mạng khi bình luận phía dưới bài viết về việc học ngôn ngữ của Leon và Lisa rằng: "Tiếng Việt rất khó học nên các con sẽ nói và học tiếng Việt trước. Tiếng Anh, Thụy Điển chắc chắn các con sẽ nói hay và bắt đầu học sau cũng không sao. Kinh nghiệm con đầu cho học tiếng Anh trước, tiếng Việt rất vất vả".



Gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý. Ảnh: FBNV

Trong quá trình nuôi dạy con, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà Kim Lý cho biết họ không mong mỏi gì hơn ngoài việc Leon và Lisa lớn lên sẽ trở thành những người tốt, hết lòng yêu thương và biết chăm sóc cho gia đình.