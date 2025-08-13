Senaivi tiết lộ lý do quay trở lại đấu trường Miss Grand VietNam 2025
GĐXH - Người đẹp Senaivi chính thức xác nhận sẽ quay trở lại đấu trường Miss Grand Vietnam 2025 khiến người hâm mộ bất ngờ.
Sau Hoa hậu Hoàn vũ, Senaivi tiếp tục chinh chiến Miss Grand VietNam 2025
Trong buổi chia sẻ mới đây, Senaivi cho biết lý do lớn nhất khiến cô quyết định comeback chính là mong muốn hoàn thiện bản thân và hiện thực hóa giấc mơ còn dang dở. “Lần trước, tôi chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Sau một thời gian rèn luyện và trải nghiệm, tôi cảm thấy đã sẵn sàng hơn bao giờ hết để trở lại và chiến đấu hết mình”, cô bộc bạch.
Chia sẻ thêm về lần trở lại này, Senaivi nói: “Cảm nhận đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy tôi có thể là sự mạnh mẽ, gai góc và năng lượng bùng nổ. Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài mà hãy thực sự đọc và tìm hiểu xem bên trong nó có những giá trị cốt lõi gì. Đến với Miss Grand Vietnam 2025, tôi muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ và một khía cạnh hoàn toàn mới, một phiên bản trưởng thành và gần gũi hơn với mọi người. Đặc biệt hơn hết là một trái tim nhân hậu và một tấm lòng sẻ chia".
Profile "khủng" của Senaivi
Không chỉ có nhan sắc cuốn hút, Senaivi còn sở hữu nền tảng học vấn và thành tích đáng nể. Cô sinh năm 2001, quê Đắk Lắk, tốt nghiệp Đại học RMIT chuyên ngành Thiết kế sáng tạo (Bachelor of Design Studies) năm 2024. Người đẹp thông thạo tiếng Việt, Anh và Trung, đạt chứng chỉ iTep cấp độ C1 từ năm 2019.
Senaivi từng nhận học bổng $14.000 và học 2 năm tại Chaminade Madonna College Preparatory (Florida, Mỹ), tốt nghiệp loại giỏi GPA 3.5/4, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch CLB Mỹ thuật và đại diện phát biểu tại lễ trao honor cords. Cô cũng giành nhiều giải thưởng học thuật và nghệ thuật, tiêu biểu như Giải nhất hùng biện tiếng Anh VA English Speaking Contest 2015, Giải 4 hùng biện nhóm TIS The Pitch 2017.
Ngoài ra, Senaivi từng học tại University of Illinois at Chicago ngành Mỹ thuật (Bachelor of Fine Arts) với học bổng $9.000/năm, tham gia các dự án thiết kế như Scooby’22 (hợp tác với Adidas) và không gian An Cafe tại triển lãm Len Lỏi (RMIT). Cô còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì môi trường tại Mỹ và là thành viên của nhiều câu lạc bộ quốc tế.
Thông tin Senaivi trở lại nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Nhiều người tin rằng với nền tảng học vấn vững vàng, kinh nghiệm quốc tế và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô hoàn toàn có thể tiến xa và trở thành ứng viên sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam 2025.
Với tinh thần không bỏ cuộc và khát khao chinh phục, Senaivi đang chứng minh rằng đôi khi, việc dám quay lại sau thất bại mới chính là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh và đam mê. Công chúng sẽ tiếp tục dõi theo và chờ đợi màn trình diễn bứt phá của cô tại Miss Grand Vietnam 2025.
