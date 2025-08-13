'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 3): Hoàng Lam được Mỹ Anh giao nhiệm vụ bất ngờ
GĐXH - Trong tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", trước việc con của Mỹ Anh xô xát ở trường, Hoàng Lam được nhờ vả ra tay để đối phó với gia đình kia cậy quyền thế.
Trong đoạn giới thiệu tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", nghe tin Minh (con của Mỹ Anh) xảy ra xô xát với bạn ở trường, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) và Châu Ngân (Việt Hoa) tức tốc chạy tới nhà chị Mỹ Anh (Phương Oanh) để hỏi thăm tình hình.
Vì gia đình của bạn xô xát với bé Minh dùng quan hệ để xử lý việc này nên Mỹ Anh dự định cũng sẽ huy động Hoàng Lam giúp mình. Cô tin Hoàng Lam có thể giúp được, trong khi Hoàng Lam tỏ ra bất ngờ trước việc được giao "nhiệm vụ".
Tại chỗ làm, Châu Ngân và đồng nghiệp bị cửa hàng trưởng mắng té tát vì làm mất trang sức (sản phẩm bán hàng). Trong khi trách nhiệm chỉ thuộc về đồng nghiệp thì cửa hàng trưởng lại lôi cả Châu Ngân vào cuộc và quy kết: "Việc này chắc chắn là do hai cô bất cẩn thôi".
Đồng nghiệp muốn cả Châu Ngân cùng bỏ tiền ra để đền bù thiệt hại. "Tại sao kéo tôi vào lỗi của cô?" - Châu Ngân hỏi đồng nghiệp. Nhưng nhận lại sự trâng tráo, lươn lẹo từ cô ta khi đổ lỗi: "Mày đi vệ sinh thì mày cũng phải chịu trách nhiệm".
Nữ đồng nghiệp kia vốn ganh ghét Châu Ngân vì cô luôn đạt KPI bán hàng. Vì thế, cô lôi Châu Ngân vào chịu trách nhiệm cùng mình chỉ vì lý do cùng ca làm.
Ở diễn biến khác trong tập phim, mẹ Hoàng Lam tỏ ra lo lắng khi thấy con gái xanh xao, da sạm. Mẹ Hoàng Lan còn giục con gái sinh con bằng cách đưa ra so sánh người khác cưới cùng nhưng giờ đã có con được 1 tuổi rồi. Nhưng Hoàng Lam cho mẹ biết hai vợ chồng tạm gác lại chuyện sinh con, khi nào ổn định kinh tế mới tính tiếp.
Tập 3 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 13/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 11): Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoạiXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", Ban lãnh đạo xã Tiên Phong hoảng hốt khi đột nhiên cháy kho lưu trữ, văn thư.
Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tớiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghếXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.
Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity NguyễnXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phíXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên QuỳnhXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 10): Chủ tịch xã ôm cặp tiền đi lo giữ chứcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", vợ ông Chủ tịch xã Thứ đã chuẩn bị cho chồng một khoản tiền lớn để đi lo giữ chiếc ghế chủ tịch xã.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 2: Cuộc hẹn thất vọng giữa Ngân và 'trai lạ'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ tình trạng bảo kê, hàng giả, cho vay nặng lãiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...
Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên QuỳnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên “Nguyện thề vì bình yên” đến đông đảo công chúng.