'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 3): Hoàng Lam được Mỹ Anh giao nhiệm vụ bất ngờ

Trong đoạn giới thiệu tập 3 "Gió ngang khoảng trời xanh", nghe tin Minh (con của Mỹ Anh) xảy ra xô xát với bạn ở trường, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) và Châu Ngân (Việt Hoa) tức tốc chạy tới nhà chị Mỹ Anh (Phương Oanh) để hỏi thăm tình hình.

Vì gia đình của bạn xô xát với bé Minh dùng quan hệ để xử lý việc này nên Mỹ Anh dự định cũng sẽ huy động Hoàng Lam giúp mình. Cô tin Hoàng Lam có thể giúp được, trong khi Hoàng Lam tỏ ra bất ngờ trước việc được giao "nhiệm vụ".

Con trai của Mỹ Anh xảy ra xô xát tại trường nên Ngân và Lam tới hỏi han. Ảnh VTV

Tại chỗ làm, Châu Ngân và đồng nghiệp bị cửa hàng trưởng mắng té tát vì làm mất trang sức (sản phẩm bán hàng). Trong khi trách nhiệm chỉ thuộc về đồng nghiệp thì cửa hàng trưởng lại lôi cả Châu Ngân vào cuộc và quy kết: "Việc này chắc chắn là do hai cô bất cẩn thôi".

Đồng nghiệp muốn cả Châu Ngân cùng bỏ tiền ra để đền bù thiệt hại. "Tại sao kéo tôi vào lỗi của cô?" - Châu Ngân hỏi đồng nghiệp. Nhưng nhận lại sự trâng tráo, lươn lẹo từ cô ta khi đổ lỗi: "Mày đi vệ sinh thì mày cũng phải chịu trách nhiệm".

Nữ đồng nghiệp kia vốn ganh ghét Châu Ngân vì cô luôn đạt KPI bán hàng. Vì thế, cô lôi Châu Ngân vào chịu trách nhiệm cùng mình chỉ vì lý do cùng ca làm.

Châu Ngân bị đồng nghiệp ghen tị nên muốn gánh cùng trách nhiệm đền tiền vì làm mất sản phẩm. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, mẹ Hoàng Lam tỏ ra lo lắng khi thấy con gái xanh xao, da sạm. Mẹ Hoàng Lan còn giục con gái sinh con bằng cách đưa ra so sánh người khác cưới cùng nhưng giờ đã có con được 1 tuổi rồi. Nhưng Hoàng Lam cho mẹ biết hai vợ chồng tạm gác lại chuyện sinh con, khi nào ổn định kinh tế mới tính tiếp.

Mẹ Hoàng Lam thúc giục con gái sinh con, nhưng cô cho rằng khi nào ổn định kinh tế mới tính đến. Ảnh VTV

Tập 3 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 13/8 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.