'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 11): Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoại
GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", Ban lãnh đạo xã Tiên Phong hoảng hốt khi đột nhiên cháy kho lưu trữ, văn thư.
Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 11, Hùng - hàng xóm của ông Thắng lên xã để hỏi thủ tục hợp thức hóa mảnh đất mà ông Thắng từng cho mình nhưng giờ lại muốn đòi lại.
Hùng gặp Phó chủ tịch xã Xuân ở hành lang, qua một hồi nói chuyện và được phó chủ tịch mời vào phòng riêng nói chuyện. Đáng chú ý là Xuân biết rất rõ Hùng đang làm việc cho Bằng - anh rể Thiếu tá Huy.
Trong khi đó, ông Thắng vẫn mải mê với thú vui đá gà cùng Cường. Ông tâm sự rằng đang phải trả còng lưng ra trả lãi khoản nợ của Linh. "Giá mà đòi được mấy mét đất cho thằng Hùng thì không những đại bàng, phượng hoàng tao cũng mua được" - ông Thắng nói trong tiếc nuối.
Ở diễn biến khác trong tập phim, kho lưu trữ tài liệu của xã bất ngờ bốc cháy giữa thời điểm nhạy cảm trước khi sáp nhập khiến Bí thư xã Tuyết vô cùng lo lắng. Thiếu tá Huy cùng công an xã đã nhanh chóng xử lý đám cháy và cho người bảo vệ hiện trường để thống kê thiệt hại.
Theo báo cáo của Thiếu tá Huy, ngoài tủ hồ sơ bị cháy, phát hiện xác một chiếc điện thoại bị cháy ở hiện trường. Anh nghi ngờ đám cháy do chập điện.
Theo Bí thư Tuyết, nếu thấy có dấu hiệu cố ý hủy hoại tài liệu thì Thiếu tá Huy phải báo ngay cho công an tỉnh hỗ trợ điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cả ông Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch xã Xuân đều ngăn lại.
"Như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ thống chính trị địa phương, chị cân nhắc lại" - ông Thứ nói. Còn ông Xuân nêu ý kiến: "Báo cáo chị là bây giờ có công an chính quy về địa phương rồi, chị cứ để các đồng chí ấy có cơ hội thể hiện năng lực".
Bí thư Tuyết quyết định giải pháp sau khi tiếp nắm bắt sự việc, cận hiện trường, thống kê thiệt hại.
Tập 11 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 13/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.
GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng.
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", vợ ông Chủ tịch xã Thứ đã chuẩn bị cho chồng một khoản tiền lớn để đi lo giữ chiếc ghế chủ tịch xã.
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.
GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...
GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.
