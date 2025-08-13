Cuộc sống đời thường của nữ đại uý cảnh sát giao thông 'khống chế' nhóm 'quái xế' trên phố đi bộ Hồ Gươm
GĐXH - Nữ đại uý Nguyễn Phương Thảo gây chú ý với màn khống chế nhóm “quái xế” trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ngoài giờ làm, nữ chiến sĩ lại có phong cách nữ tính, điệu đà.
Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàngCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Thông tin nam diễn viên hài Vũ Bắc Hải qua đời sáng 13/8 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.
Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết bố mẹ đều là bác sĩ, đặc biệt bố là bác sĩ quân y nên đã dạy và truyền cảm hứng cho cô về sự tận tâm, kỷ luật.
Xúc động khi xem trailer chính thức tái hiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong phim 'Mưa đỏ'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Phim điện ảnh "Mưa đỏ" ra mắt trailer chính thức, lần đầu giới thiệu những gương mặt của hội nghị Paris 1972 - trận chiến không tiếng súng quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngoài ra, trailer còn xuất hiện thêm những khoảnh khắc bi tráng của các chiến sĩ quên mình để chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Sôi nổi các sự kiện văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội dịp 2/9 diễn ra sắp tớiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hàng loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hội chợ, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
Vũ Cát Tường bất ngờ tham gia "Anh trai say hi" mùa 2Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây, nhà sản xuất "Anh trai say hi" đã gây chú ý khi công bố 30 thí sinh mùa 2. Trong đó, cái tên Vũ Cát Tường đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Thiếu tá Huy điều tra trang trại lợn, Chủ tịch xã Thứ vung tiền giữ ghếXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy có nhiều nghi vấn liên quan đến hoạt động của trang trại lợn gây ô nhiễm.
“Báu vật trời cho”: Màn tái hợp của Tuấn Trần – Phương Anh Đào trong phim Tết 2026Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Sau cú hit trăm tỷ của “Mai”, cặp đôi ăn ý Tuấn Trần – Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong dự án phim Tết 2026 mang tên “Báu vật trời cho”.
Nữ tiếp viên trong vụ cướp hàng không có thật nhớ về thời trẻ có nét giống Kaity NguyễnXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong buổi chiếu phim điện ảnh "Tử chiến trên không", tiếp viên hàng không Huỳnh Thu Cúc - nhân chứng trong vụ cướp hàng không năm xưa đã xúc động chia sẻ về những hồi ức đã qua. Chị còn cho biết, Kaity Nguyễn giống với mình lúc trẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về màn biểu diễn 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của Tùng Dương ở concert Tổ quốc trong timGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Chiều 12/8 tại Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã có buổi giới thiệu MV mới mang tên "Nguyện thề vì bình yên" đến đông đảo công chúng. Nhân dịp này, Gia đình và Xã hội đã có cuộc trò chuyện với anh về sức hút của Viết tiếp câu chuyện hoà bình cũng như thương hiệu cá nhân đang trở thành "nhạc sĩ quốc dân" của những concert lớn.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập mới nhất: Bị mẹ vợ làm bẽ mặt, Toàn trách Hoàng Lam chi tiêu hoang phíXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", bữa cơm tân gia tại nhà Mỹ Anh đã trở thành nỗi tự ái của Toàn khi bị mẹ vợ ra sức chê bai.
Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen VâuGiải trí
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.