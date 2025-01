Gã thợ làm trần thạch cao và cú lừa nhận việc qua mạng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Văn Thư (SN 1991, trú tại thôn Phù Tải, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an thị xã Quảng Yên nhận được đơn của chị Hoàng Thị Thu Hà (SN 1990, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tố giác đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Lão Nông" lừa đảo chiếm đoạt của chị số tiền hơn 17 triệu đồng đồng thông qua việc mua bán vật liệu làm trần thạch cao. Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2024 tại thị xã Quảng Yên.

Ngay khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, xác định đây là vụ việc đối tượng sử dụng công nghệ cao, với thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, Công an thị xã Quảng Yên đã nhanh chóng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Chân dung đối tượng Lê Văn Thư.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng sử dụng tài khoản Zalo "Lão Nông" tên là Lê Văn Thư. Đây là đối tượng làm nghề sơn bả, trần thạch cao tại nhiều địa phương trên cả nước.

Do lười lao động, muốn có tiền nên Thư đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xã hội. Để thực hiện được ý đồ, đối tượng thường truy cập vào mạng xã hội Facebook tìm những người sử dụng mạng xã hội đang có nhu cầu làm sơn bả, trần thạch cao.

Sau đó, Thư chủ động liên hệ với bị hại để nhận công trình rồi thỏa thuận tiền nhân công, vật liệu và yêu cầu những người này chuyển tiền ứng trước cho mình. Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền, Thư sẽ cắt liên lạc với bị hại và không thực hiện cam kết.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan công an thông báo ai là bị hại, người có liên quan đến vụ án nói trên đến Đội Điều tra tổng hợp, cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên để phối hợp giải quyết.



