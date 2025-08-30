Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80

Bộ Y tế chiều 30/8 đã có báo cáo về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, công tác y tế, cấp cứu và khám chữa bệnh đã được các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc Phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).

Một trường hợp được hỗ trợ y tế trong Lễ Tổng duyệt sự kiện A80. Ảnh:BTC

Báo cáo thống kê cho thấy tổng số ca được xử trí là 484 trường hợp, trong đó có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời, trong đó riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu;

Lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca phải chuyển viện trong đó 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn;

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội;

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9;

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sĩ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân;

Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt.

Công tác y tế tại buổi Tổng duyệt A80 cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng này.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại lán y tế trên đường Độc Lập do Bệnh viện Thanh Nhàn phụ trách.

Trước ngày diễn ra Lễ Tổng duyệt, như Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin chiều 29/8, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đi kiểm tra, rà soát công tác y tế tại nhiều điểm liên quan đến sự kiện A80 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và lân cận . Cùng đó, Thứ trưởng cũng đã đến kiểm tra công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế sự kiện A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhiều lần lưu ý các đơn vị được phân công nhiệm vụ, kể cả quân y, dân y đều phải tập trung cao độ, sẵn sàng cao nhất về nhân lực, vật lực - phải kiểm tra ngay thiết bị, vật tư y tế, thuốc... tại các lán y tế, tổ cấp cứu để kịp thời ứng phó với mọi tình huống về y tế có thể xảy ra.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác truyền thông cần được tăng cường hơn nữa để người dân dễ dàng nắm bắt và tiếp cận thông tin y tế. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đề nghị UBND TP Hà Nội cập nhật đầy đủ, chính xác các điểm y tế phục vụ trên ứng dụng A80, giúp người dân tra cứu thuận tiện, tiếp cận nhanh nhất khi cần hỗ trợ y tế.