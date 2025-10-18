Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2025, mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng tại Tuyên Quang, đặc biệt ở Cao Bồ và Hà Giang 2. Hàng trăm ngôi nhà, trường học bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống người dân lao đao. Trước thực tế đó, Tạp chí Tiếp Thị & Gia Đình cùng nghệ sĩ, doanh nhân và mạnh thường quân đã tổ chức đêm nhạc "Thắp lửa trái tim" nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Nhà báo Hoàng Vững - Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị & Gia đình, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại sự kiện.

Với ý nghĩa nhân văn, đêm nhạc "Thắp lửa trái tim" đã thu hút sự tham gia của đông đảo cá nhân, tổ chức và các mạnh thường quân. Đặc biệt, chương còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Đức Long, NSND Hà Vy, NSND Tố Uyên, NSUT Minh Thu, MC - ca sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng, ca sĩ Bích Ngọc, vợ chồng ca sĩ Lê Minh Tuyến - Hàn Minh Tú, ca sỹ Minh Quân, ca sĩ Lê Hồng Phong, ca sĩ Lê Huyền Anh, ca sỹ Mai Trần Lâm, ca sỹ Nhật Trường.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Hoàng Vững - Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị & Gia đình, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, nơi nào còn những tấm lòng sẻ chia, nơi đó còn ánh sáng của hy vọng. 'Thắp lửa trái tim' không chỉ là một đêm nhạc, mà là hành trình khơi dậy tinh thần 'lá lành đùm lá rách', lan tỏa điều tốt đẹp vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam".

Tại đêm nhạc, ba phần biểu diễn với chủ đề "Giai điệu quê hương", "Tình ca & khát vọng" và "Lan tỏa yêu thương" đã lần lượt đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm tự hào, tình yêu thương đến hy vọng. Mỗi giai điệu vang lên không chỉ là lời ca, mà còn là thông điệp ý nghĩa về lòng sẻ chia, hướng về miền đất Hà Giang - Tuyên Quang sau những ngày mưa lũ.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức phiên đấu giá từ thiện 5 tác phẩm hội họa nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ Hà Giang - Tuyên Quang. Các tác phẩm được đóng góp bởi họa sĩ Nguyễn Đăng Hải Nam, họa sĩ Cồ Thanh Tuấn, họa sĩ Thái Tĩnh và họa sĩ Đỗ Bảng. Mỗi bức tranh đều mang trong mình một câu chuyện, một cảm xúc và thông điệp nhân văn sâu sắc.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền 160 triệu đồng thu được từ đấu giá sẽ được quyên góp vào quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ, góp phần lan tỏa tinh thần "nghệ thuật vì cộng đồng" và tiếp thêm hy vọng cho những mảnh đời đang cần được sẻ chia.

Đêm nhạc không chỉ là hoạt động nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu nhân ái kết nối cộng đồng. Hàng trăm khán giả, doanh nghiệp và mạnh thường quân đã chung tay quyên góp, với tổng số tiền và hiện vật tạm tính là 634 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực dành tặng người dân vùng lũ.

Kết thúc chương trình, toàn bộ nghệ sĩ, ban tổ chức và khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc "Mỗi ngày một niềm vui", khép lại đêm nhạc bằng thông điệp nhân văn: "Âm nhạc có thể xoa dịu nỗi đau, và lòng nhân ái có thể sưởi ấm cả một mùa đông".

Sau đêm diễn, Ban Tổ chức cùng các nghệ sĩ sẽ trực tiếp lên đường tới Hà Giang (Tuyên Quang mới) để trao tận tay những phần quà, ngôi nhà và thiết bị học tập đến bà con vùng lũ.