Bất ngờ loại rau được mệnh danh là 'vua thải độc gan', bán đầy ở chợ Việt, giá rẻ như cho
GĐXH - Trong vô số các loại thực phẩm, loại rau này đã được khoa học công nhận với khả năng làm sạch và bảo vệ gan một cách vượt trội.
Rau diếp cá - Hỗ trợ thải độc gan hiệu quả
Cách ăn rau diếp cá giúp hỗ trợ thải độc gan
Một trong những cách ăn hiệu quả để tăng cường khả năng thải độc mạnh từ rau diếp cá là nên ăn loại rau dân dã này cùng cá kho.
Tại sao nên ăn diếp cá kèm cá kho?
Món cá kho truyền thống thường đậm đà, nhiều đạm và có thể chứa lượng chất béo không nhỏ. Khi ăn kèm với rau diếp cá – loại rau có khả năng làm mát, hỗ trợ tiêu hóa và giảm hấp thu chất béo xấu. Thêm vào đó, vị cay nhẹ và mùi thơm của rau diếp cá còn giúp át mùi tanh của cá, kích thích vị giác.
Gợi ý món ngon dễ làm
Cá trê kho nghệ + rau diếp cá sống: Vị béo của cá trê, vị cay thơm của nghệ, ăn kèm diếp cá sẽ hài hòa, thanh mát.
Cá basa kho tộ + rau sống thập cẩm (có diếp cá): Món này ăn với cơm trắng, rau sống và chút nước mắm chua ngọt sẽ rất đưa cơm mà không lo bị ngấy.
Rau diếp cá trộn giấm ăn kèm cá nục kho: Cách làm đơn giản, rau giòn, vị chua nhẹ dễ ăn – rất phù hợp cho người có vấn đề mỡ máu hoặc gan yếu.
GĐXH - Gia đình là chốn yêu thương, điểm tựa vững chắc. Với chị Nguyễn Cẩm Vân (đến từ Hà Nội), mâm cơm không chỉ ngon mà còn gắn kết, gửi trao yêu thương.
Cỗ Bát Tràng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; vậy cỗ Bát Tràng có gì đặc biệt, gồm những món nào?
GĐXH - Tăng Thanh Hà cùng mẹ chế biến món canh nghêu nấu khế chua, một món ăn giản dị, quen thuộc trong mùa hè oi bức.
Trong một lần đi chợ ở vùng biển thời gian gần đây, tôi được một ngư dân sống ven biển nói rằng dùng dầu ăn và muối để khiến ngao nhả cát là cách sai. Theo ông việc đổ dầu ăn và muối vào không giải quyết được vấn đề.
GĐXH - Loại rau gia vị quen thuộc này được sử dụng phổ biến trong nhiều món ăn, đem tới những lợi ích nhất định với sức khỏe người sử dụng.
Nếu bạn yêu thích các món ăn được chế biến từ bánh tráng thì nhất định nên thử món bánh tráng bọc khoai tây vừa lạ vừa ngon này nhé!
GĐXH - Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi là lúc lý tưởng để thưởng thức hơn 100 món ăn ngon ấm bụng, gợi nhớ ký ức và làm say lòng bất cứ ai.
GĐXH – Rau này có giá thành rẻ, được CDC Hoa Kỳ đánh giá cao, đạt 100/100 điểm trong bảng xếp hạng dinh dưỡng giúp hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực mà nhiều người bỏ qua.
GĐXH - Với vài quả táo, ít bơ, đường và kem tươi, chị Trần Thư đã làm nên bánh táo kem tươi mềm xốp, chua ngọt hài hòa, khiến "Yêu Bếp" xuýt xoa.
GĐXH - Nhiều người khi bị mỡ máu cao thì nghĩ ngay đến việc cắt giảm chất béo. Nhưng cách làm này không đúng. Và bạn hoàn toàn có những lựa chọn thay thế cho bữa ăn.
