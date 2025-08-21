Bất ngờ loại rau được mệnh danh là 'vua thải độc gan', bán đầy ở chợ Việt, giá rẻ như cho

Rau diếp cá là loại rau quen thuộc trong các loại rau thơm của người Việt. Lá và thân của cây rau diếp cá chứa nhiều vitamin A, B, chất đạm, chất xơ, sắt, canxi, kali, lipit, glucid, protit, cellulose và tinh dầu methyl nonyl ketone. Những thành phần này có tác dụng làm mát gan.

Theo Đông y, rau diếp cá có tính hàn, vị cay, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và tiêu viêm. Đặc biệt, nhiều công trình nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng diếp cá có chứa các chất flavonoid và quercetin – những hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng giảm cholesterol xấu trong máu, bảo vệ thành mạch và hỗ trợ thải độc gan.

Một trong những cách ăn hiệu quả để tăng cường khả năng thải độc mạnh từ rau diếp cá là nên ăn loại rau dân dã này cùng cá kho.

Tại sao nên ăn diếp cá kèm cá kho?

Món cá kho truyền thống thường đậm đà, nhiều đạm và có thể chứa lượng chất béo không nhỏ. Khi ăn kèm với rau diếp cá – loại rau có khả năng làm mát, hỗ trợ tiêu hóa và giảm hấp thu chất béo xấu. Thêm vào đó, vị cay nhẹ và mùi thơm của rau diếp cá còn giúp át mùi tanh của cá, kích thích vị giác.





Gợi ý món ngon dễ làm

Cá trê kho nghệ + rau diếp cá sống: Vị béo của cá trê, vị cay thơm của nghệ, ăn kèm diếp cá sẽ hài hòa, thanh mát.

Cá basa kho tộ + rau sống thập cẩm (có diếp cá): Món này ăn với cơm trắng, rau sống và chút nước mắm chua ngọt sẽ rất đưa cơm mà không lo bị ngấy.

Rau diếp cá trộn giấm ăn kèm cá nục kho: Cách làm đơn giản, rau giòn, vị chua nhẹ dễ ăn – rất phù hợp cho người có vấn đề mỡ máu hoặc gan yếu.

