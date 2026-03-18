Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh
Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bất ngờ đảo chiều giảm giá mạnh ngay từ mở phiên.
Cụ thể, tại Ancarat, giá bạc mở phiên ở mức 81,4 triệu đồng/kg, giảm khoảng 800.000 đồng/kg so với chốt phiên ngày 17/3. Sau đó, giá tiếp tục điều chỉnh xuống còn 80,1 triệu đồng/kg, nâng tổng mức giảm lên tới 1,3 triệu đồng/kg.
Hệ thống Phú Quý cũng tương tự khi giá bạc mở phiên từ vùng 82,3 triệu đồng/kg, giảm còn 81,1 triệu đồng/kg chỉ vài nhịp điều chỉnh kể từ khi vào phiên. Biên độ giảm tương ứng hơn 1,2 triệu đồng/kg.
Sacombank-SBJ cũng giảm đến 1,1 triệu đồng/kg khi giá mở phiên từ 84,9 giảm về còn 83,8 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, DOJI hiện niêm yết giá bạc bán ra ở mức 3,065 triệu đồng/lượng và 14,820 triệu đồng/5 lượng.
Đà giảm của thị trường trong nước chủ yếu chịu tác động từ diễn biến quốc tế. Theo ghi nhận sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đang ở mức khoảng 78 USD/ounce, tạo áp lực điều chỉnh giảm lên giá trong nước.
Nếu giá bạc thế giới tiếp tục biến động theo hướng đi xuống, thị trường trong nước, rất có thể còn chịu thêm áp lực trong các phiên tiếp theo.
Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?Giá cả thị trường - 21 phút trước
GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?Giá cả thị trường - 22 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).
Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị emGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn có thể thay thế những cái tên như Honda Vision hay Air Blade trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới thống trị thị trường.
Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.
Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửaGiá cả thị trường - 16 giờ trước
GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.
Hatchback điện giá 183 triệu đồng thiết kế đẹp, có cổng sạc nhanh, 2 túi khí, radar hỗ trợ lùi, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khách Việt nhìn sẽ mêGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hatchback điện sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều trang bị xứng đáng “nhỏ có võ” trong phân khúc.
Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồngGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.
Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xaoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra mắt mang đến lời giải về tính kinh tế khi tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng, sẵn sàng chia lại thị phần đô thị.
Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp cùng những trang bị vượt phân khúc với giá quy đổi chỉ từ 23 triệu đồng.