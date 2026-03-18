Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bất ngờ đảo chiều giảm giá mạnh ngay từ mở phiên.

Cụ thể, tại Ancarat, giá bạc mở phiên ở mức 81,4 triệu đồng/kg, giảm khoảng 800.000 đồng/kg so với chốt phiên ngày 17/3. Sau đó, giá tiếp tục điều chỉnh xuống còn 80,1 triệu đồng/kg, nâng tổng mức giảm lên tới 1,3 triệu đồng/kg.

Hệ thống Phú Quý cũng tương tự khi giá bạc mở phiên từ vùng 82,3 triệu đồng/kg, giảm còn 81,1 triệu đồng/kg chỉ vài nhịp điều chỉnh kể từ khi vào phiên. Biên độ giảm tương ứng hơn 1,2 triệu đồng/kg.

Sacombank-SBJ cũng giảm đến 1,1 triệu đồng/kg khi giá mở phiên từ 84,9 giảm về còn 83,8 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI hiện niêm yết giá bạc bán ra ở mức 3,065 triệu đồng/lượng và 14,820 triệu đồng/5 lượng.

Đà giảm của thị trường trong nước chủ yếu chịu tác động từ diễn biến quốc tế. Theo ghi nhận sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đang ở mức khoảng 78 USD/ounce, tạo áp lực điều chỉnh giảm lên giá trong nước.

Nếu giá bạc thế giới tiếp tục biến động theo hướng đi xuống, thị trường trong nước, rất có thể còn chịu thêm áp lực trong các phiên tiếp theo.

