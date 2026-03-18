Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Thứ tư, 10:34 18/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay bất ngờ đảo chiều giảm giá mạnh ngay từ mở phiên.

Cụ thể, tại Ancarat, giá bạc mở phiên ở mức 81,4 triệu đồng/kg, giảm khoảng 800.000 đồng/kg so với chốt phiên ngày 17/3. Sau đó, giá tiếp tục điều chỉnh xuống còn 80,1 triệu đồng/kg, nâng tổng mức giảm lên tới 1,3 triệu đồng/kg.

Hệ thống Phú Quý cũng tương tự khi giá bạc mở phiên từ vùng 82,3 triệu đồng/kg, giảm còn 81,1 triệu đồng/kg chỉ vài nhịp điều chỉnh kể từ khi vào phiên. Biên độ giảm tương ứng hơn 1,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh - Ảnh 2.

Sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đang ở mức khoảng 78 USD/ounce, tạo áp lực điều chỉnh giảm lên giá trong nước.

Sacombank-SBJ cũng giảm đến 1,1 triệu đồng/kg khi giá mở phiên từ 84,9 giảm về còn 83,8 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI hiện niêm yết giá bạc bán ra ở mức 3,065 triệu đồng/lượng và 14,820 triệu đồng/5 lượng.

Đà giảm của thị trường trong nước chủ yếu chịu tác động từ diễn biến quốc tế. Theo ghi nhận sáng nay (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đang ở mức khoảng 78 USD/ounce, tạo áp lực điều chỉnh giảm lên giá trong nước.

Nếu giá bạc thế giới tiếp tục biến động theo hướng đi xuống, thị trường trong nước, rất có thể còn chịu thêm áp lực trong các phiên tiếp theo.

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh - Ảnh 3.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý tại nhịp đều chỉnh hơn 10h.

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh - Ảnh 4.

Bảng giá bạc hôm nay của hệ thống Ancarat tại nhịp đều chỉnh hơn 10h.

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh - Ảnh 5.

Bảng giá bạc của DOJI trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh - Ảnh 6.

Bảng giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.

